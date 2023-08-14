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Путин поручил к декабрю разрешить регионам вводить курортный сбор
Российские регионы к 15 декабря должны получить право вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов, соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
Курортный сбор в качестве эксперимента вводился в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории «Сириус». Правительство с учетом этого опыта должно до 15 декабря обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Такое поручение глава государства дал после совещания по вопросам развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попросил президента разрешить взимать курортный сбор на постоянной основе без экспериментального режима, поскольку ежегодно регион получает 100 млн рублей за счет сбора. На полученные средства регион может ремонтировать и обновлять курортную инфраструктуру.
Кроме того, Путин распорядился до конца 2028 года привести санатории на территории Кавказских Минеральных вод в нормативное состояние. Доклад о работах должен быть представлен до 1 октября 2023 года, далее – один раз в полгода.
Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что с 1 апреля 2024 года вступит в силу закон о введении на территории города курортного сбора.