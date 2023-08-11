Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Правительство Болгарии прекратило аренду «Лукойлом» терминала Росенец
Правительство Болгарии решило прекратить аренду «Лукойлом» нефтяного терминала Росенец
Правительство Болгарии приняло решение уведомить «Лукойл нефтохим Бургас» о прекращении договора аренды нефтяного терминала Росенец, сообщила правительственная пресс-служба.
В сообщении сказано, что Росенец является частью «порта общественного транспорта национального значения Бургас», передает ТАСС.
Основанием для прекращения договора аренды стали изменения в закон о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи ситуацией на Украине, которые были приняты парламентом страны 21 июля.
Решение депутатов подверглись критике со стороны президента республики Румена Радева, который обратился в Конституционный суд страны. Радев подчеркнул, что способ принятия изменений в закон противоречит Конституции и принципам правового государства, а также свидетельствует о безответственном отношении к гражданам страны.
В июле «Лукойл» отверг обвинения в «контрабанде» в терминале Росенец. Компания сообщала, что намерена обратиться в суд в связи с заявлениями по прекращению договора, который заключался в 2011 году сроком на 35 лет.