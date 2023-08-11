Правительство Болгарии прекратило аренду «Лукойлом» терминала Росенец

Правительство Болгарии решило прекратить аренду «Лукойлом» нефтяного терминала Росенец

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении сказано, что Росенец является частью «порта общественного транспорта национального значения Бургас», передает ТАСС.

Основанием для прекращения договора аренды стали изменения в закон о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи ситуацией на Украине, которые были приняты парламентом страны 21 июля.

Решение депутатов подверглись критике со стороны президента республики Румена Радева, который обратился в Конституционный суд страны. Радев подчеркнул, что способ принятия изменений в закон противоречит Конституции и принципам правового государства, а также свидетельствует о безответственном отношении к гражданам страны.

В июле «Лукойл» отверг обвинения в «контрабанде» в терминале Росенец. Компания сообщала, что намерена обратиться в суд в связи с заявлениями по прекращению договора, который заключался в 2011 году сроком на 35 лет.