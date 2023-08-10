Академик РАН назвал защитные механизмы от нового штамма коронавируса

Академик РАН Зверев назвал особенности нового штамма корононавируса «эрис»

Tекст: Татьяна Косолапова

В Роспотребнадзоре сообщили, что в мире фиксируется быстрое распространение нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 или «эрис». В России зафиксировано 17 случаев заражения. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск, который на настоящий момент представляет EG.5 для населения «на глобальном уровне», оценивается как низкий. Однако не исключается, что «эрис» может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или во всем мире.



«Данный вариант не опаснее, чем предыдущие варианты омикрона. Он очень редко вызывает тяжелые случаи и осложнения. Поэтому я не думаю, что будет что-то выходящее из рамок. Это не дельта-штамм, и не первый вариант коронавируса, с которым мы столкнулись в конце 2020 года. Справляться с ним гораздо легче и проще», – говорит Зверев.





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Он объясняет, что уже есть большая группа людей с иммунитетом к вирусу, что поможет им справиться с болезнью быстрее, либо вовсе ей не заразиться. Каким образом на имеющих иммунитет отразится заболевание, сказать точно пока невозможно в связи с отсутствием исследований «эриса». При этом специалист отмечает, что люди, которые переболели SARS-CoV-1, вспышка которого была в 2002-2004 году, получили иммунитет на 20 лет.

Кроме того, продолжает собеседник, у всех стран мира за плечами богатый опыт борьбы с коронавирусом, а также есть вакцины, которые адаптируют с появлением новых штаммов. Все это поможет избежать масштабной эпидемии.

«Пока нет никаких причин вводить карантины, локдауны или какие-либо другие серьезные ограничительные меры. Но не исключаю, что среди рекомендаций будет ношение медицинских масок в общественном транспорте, а также в закрытых помещениях, где наблюдается большое скопление людей. Но это обоснованно, потому что маски, в общем, предохраняют не только от коронавируса, но и от гриппа, от всех других респираторных инфекций. Поэтому в них смысл есть, если маски правильно носить, закрывая нос и рот, в также менять вовремя», – заключил Зверев.

Ранее замглавы Министерства здравоохранения России Татьяна Семенова сообщила, что уже этой осенью россияне смогут привиться обновленными вакцинами против коронавирусной инфекции.