Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
Блогера Варламова наказали за отсутствие маркировки иноагента
Блогера Варламова оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента
Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей блогера Илью Варламова* (признан в России иноагентом) за нарушение правил маркировки иностранного агента.
Как огласило постановление судья, решено признать Варламова виновным в административном правонарушении и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, передает ТАСС.
Заседание прошло в отсутствие представителей Варламова. Представитель Роскомнадзора пояснил, что основанием для возбуждения дела стало размещение Варламовым в Telеgram сообщения без маркировки иностранного агента.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова* (признан иноагентом в России) к Министерству юстиции о снятии с него статуса иностранного агента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом