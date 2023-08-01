На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов
МИД: Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов, посольство в стране работает штатно
Часть российских дипломатов эвакуирована из Судана, сообщил МИД России. Кроме того, из страны вывезли россиян, которые обратились в диппредставительство за содействием в возращении на родину.
В сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства говорится, что вывоз из Порт-Судана россиян и сотрудников посольства осуществлен в связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся в стране боестолкновений.
Подчеркивается, что работа посольства России в Порт-Судане «продолжается в штатном режиме».
28 июля посольство России в Судане перенесли из Хартума в город Порт-Судан.