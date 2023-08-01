На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
«Движение первых» начало раздавать наборы первоклассникам в новых регионах
«Движение первых» выдало будущим первоклассникам из Луганска школьные наборы, включающие все самое необходимое для начала учебы. Всего до 1 сентября в ЛНР «наборы первых» получат около 10 тыс. будущих первоклассников, сообщили в движении.
Как уточнил председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, в набор вошли рюкзак, дневник, тетради, наборы для творчества. Кроме того, детям выдали полный канцелярский набор школьника, блокнот-планер, светоотражатель, значок и силиконовый браслет «Движения первых», а также сумку для сменной обуви.
Сообщается, что Народный фронт и платформа «Россия – страна возможностей» предоставили наборы плотных тетрадей, а также стикерпаки, которыми можно украсить блокноты и дневники. Российское общество «Знание» – школьный пенал с наполнением и уникальное издание графических новелл о Героях СВО, в ярких иллюстрациях повествующее о мужестве и самоотверженности российских военнослужащих.
До 1 сентября такие же наборы получат 30 тыс. детей из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик в местных школах. «Первый класс – это новая эпоха в жизни любого ребенка. Очень важно, что для наших детей эта эпоха начинается уже в России. И спасибо «Движению первых» за помощь и поддержку наших ребят», – рассказала мама будущей ученицы одной из луганских школ.
Напомним, что в конце июля в Москве активисты движения вместе с председателем правления «Движения первых» Григорием Гуровым распределяли принадлежности по рюкзакам. Общий вес отправленных наборов составил 125 тонн. Инициаторами сбора выступили «Движение первых», Министерство просвещения РФ, Росмолодежь, Народный фронт, президентская платформа «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание» и партия «Единая Россия».