Под Саратовом пациентка избила санитарку из-за несогласия с диагнозом

В травмпункте города Балаково Саратовской области пациентка в состоянии алкогольного опьянения после исключения у нее перелома пальца, которым она «ковыряла в носу», избила санитарку, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Как указал Костин в своем Telegram-канале, агрессивная женщина 35 лет в состоянии алкогольного опьянения выразила свое несогласие с поставленным диагнозом рукоприкладством. По его словам, женщина обратилась за помощью к медикам травмпункта около 4.30 (3.30 мск) с якобы сломанным пальцем, которым она ковыряла в носу, но после осмотра и полученного рентгеновского снимка перелом не подтвердился, что сильно огорчило пациентку. Он добавил, что после несогласия с диагнозом женщина схватила за волосы и сильно ударила головой о стену санитарку травмпункта, передает РИА «Новости».

Министр уточнил, что после нажатия тревожной кнопки группа быстрого реагирования прибыла оперативно, выяснилось, что пациентка уже разыскивалась за нанесение телесных повреждений другому человеку.

Министр подчеркнул, что санитарка госпитализирована, заявление в полицию она напишет при опросе полицейскими в больнице.

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