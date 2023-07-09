В День семьи, любви и верности Комитет семей воинов Отечества передал поздравления бойцов с фронта

В День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, участники специальной военной операции на Украине записали видео с поздравлениями своим близким, сообщил Комитет семей воинов Отечества.

Как отметил КСВО в Telegram, российские военные «сильны и отважны на поле боя, но настоящую несокрушимость им дарит поддержка и вера любимых – жен, матерей, детей». «Семья – это самое важное в нашей жизни, это основа и опора. И в ней должна царить любовь!» – заявила глава КСВО Юлия Белехова.

«Я вас очень люблю! Спасибо, что верите в меня, в мою страну, в моих товарищей. Вернемся с победой!» – сказал один из военных, записавших поздравление.

«Наши семьи – это оплот нашей победы. Наши дети – это вера в будущее, – заявил другой боец. – Я хочу поздравить всех наших жен, которые нас ждут дома, с этим чудесным праздником».

«Мы здесь победим – и вернемся. Мы по вам скучаем», – сказал еще один из участников СВО.

Напомним, Комитет семей воинов Отечеств организовал сообщество для поддержки мам, жен, других родственников участников СВО. В 2023 году сообщалось, что в субъектах страны началась активная работа по запуску региональных отделений КСВО. Инициативу о создании реготделений организации в ноябре 2022 года поддержал президент России Владимир Путин.