Губернаторы новой волны начали работу с реготделениями Комитета семей воинов Отечества

В субъектах страны началась активная работа по запуску региональных отделений Комитета семей воинов Отечества (КСВО). Инициативу о создании реготделений организации в ноябре 2022 года поддержал президент России Владимир Путин.

Деятельность КСВО направлена на выстраивание системы работы с защитниками Отечества и их семьями. Комитет был создан в ноябре 2022 года и за короткий срок смог наладить консультационную работу с матерями и женами бойцов. Так, юристы организации в онлайн-формате регулярно отвечают на все поступающие вопросы. Кроме этого, для желающих получить эмоциональную поддержку проводятся тематические беседы. КСВО организовал цикл бесед с монахом Киприаном (Валерием Бурковым) на тему духовной помощи семьям военнослужащих, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Работа Комитета, нацеленная на всестороннюю поддержку участников спецоперации и их близких, в регионах будет реализована в сотрудничестве с профильными органами власти. Именно поэтому в активную коммуникацию с руководством реготделений КСВО включаются губернаторы новой волны. Сотрудничество региональных властей и общественной организации позволит разрабатывать и принимать эффективные адресные решения, направленные на поддержку семей участников спецоперации.

О готовности оказать Комитету необходимое содействие заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он провел рабочую встречу с руководителем регионального отделения КСВО Светланой Диодоровой-Лаврентьевой. На повестке обсуждения — деятельность общественников по защите военных и их семей, меры поддержки участников спецоперации и перспективы по углублению этой работы в республике. Ранее эксперты ЭИСИ назвали Якутию одним из регионов, где сопровождение частичной мобилизации носит человекоцентричный характер. Деятельность глав Якутии соответствует федеральному тренду на регулярное общение властей с женами и матерями военнослужащих для выявления актуальных проблем.

С активом регионального отделения КСВО встретился губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Предметом разговора стала организация работы по оказанию помощи бойцам из Тамбовской области и их родным. «Все органы исполнительной власти должны подключиться к этой деятельности и максимально оперативно решать все возникающие вопросы. Сам я также всегда на связи с активом организации», — сообщил Егоров. После объявления частичной мобилизации регион выстроил комплексную систему поддержки военнослужащих и их семей. Среди принятых решений — предоставление участникам СВО и их близким бесплатной реабилитационной помощи в Тамбовской области в социальных центрах «Жемчужина леса» и «Серебряный бор».

Глава Рязанской области Павел Малков встретился с Галией Суховской и Людмилой Ягидаровой, которые возглавили региональное отделение КСВО. Губернатор сообщил, что власти помогают организации налаживать системную работу. «Консультируем насчет получения региональных субсидий и федеральных грантов, оказываем поддержку, в том числе информационную. Договорились предоставить помещение в «Доме общественных организаций», — заявил Малков. В Рязанской области накоплен пул эффективных практик по поддержке военнослужащих и их семей. Действует, в частности, Единый центр оказания помощи, где семьям мобилизованных готовы предоставить юридическую, психологическую, гуманитарную поддержку и помощь в быту.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил, что региональное отделение КСВО будет работать на базе Дома народного единства в Нижнем Новгороде. Помимо прочего, областные власти планируют привлекать организацию к разработке комплексной программы по профпереподготовке, трудоустройству, реабилитации и психологическому сопровождению участников СВО, членов их семей. Никитин также подчеркнул, что «крайне важно участие близких наших героев в увековечивании памяти и образовательной работе (речь, например, об уроках в школах)». Следует отметить, что в регионе есть собственные уникальные практики по поддержке военнослужащих и их семей.

Кроме того, в настоящее время в субъектах РФ активно реализуется и другое поручение президента, связанное с открытием региональных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ). Так, «Движение Первых» начало работу в Кировской, Нижегородской, Иркутской областях, в Республике Мордовия и в ряде других регионов страны.