В НАТО возросла обеспокоенность из-за того, какой ценой дается поддержка Киева

Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию

Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО

Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.

Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года».

Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.

Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану.

Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе.

В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.