Украинские военные за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщило Министерство обороны России.

Южная группировка войск на Донецком направлении отразила девять атак ВСУ у поселков Белогоровка, Первомайское, Северное, Невельское и Красногоровка (ДНР), заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Возле Артемовска нанесено поражение трем скоплениям живой силы и техники ВСУ. За сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 290 украинских военнослужащих, три танка, БМП, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

Возле поселка Невельское в ДНР уничтожен полевой склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки штурмовых групп 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Украинские военные пытались прорваться у поселков Макеевка и Червоная Диброва (ЛНР).

У поселков Ямполовка, Торское, Григоровка (ДНР), Кузьмино и Червонопоповка (ЛНР) поражены 21-я, 42-я, 63-я механизированные и 95-й десантно-штурмовая бригады ВСУ. Возле поселков Серебрянка и Торское (ДНР) пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

ВСУ на этом направлении потеряли более 90 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, польскую САУ Krab, САУ «Акация» и две гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила пять атак ВСУ, украинские военные пытались устроить прорыв силами до мотопехотной роты в сторону поселков Старомайорское и Урожайное (ДНР).

У Макаровки (ДНР) и Приютного (Запорожская область) поражены скопления живой силы и противника. Возле города Угледара (ДНР) уничтожена украинская ДРГ.

На Запорожском направлении отражена атака 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ возле поселка Жеребянки (Запорожская область). У поселков Преображенка и Малая Токмачка (Запорожская область) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

Возле населенных пунктов Луговское, Марфополь и Мирное (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ.

ВСУ потеряли на этих направлениях до 300 бойцов, две БМП, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две САУ «Акация» и польскую САУ Krab.