Twitter разблокировал аккаунт Уэста

WSJ: Twitter восстановил аккаунт рэпера Уэста после блокировки за нарушение правил

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Wall Street Journal, X, соцсеть ранее известная, как Twitter, восстановила в субботу аккаунт Канье Уэста спустя около восьми месяцев после приостановки его действия из-за нарушения правил компании, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что страница Уэста будет работать с некоторыми ограничениями, например, рэпер не сможет монетизировать аккаунт, и рядом с его постами не будет появляться реклама.

По словам осведомленного источника, Twitter восстановил аккаунт Уэста после его обещания о том, что он не будет ее использовать для распространения антисемитских и других оскорбительных высказываний.

В декабре прошлого года американский бизнесмен Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста будет повторно заблокирован в Twitter из-за очередного нарушения музыкантом правил о запрете побуждения к насилию.