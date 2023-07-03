В Грузии заявили о планах оппозиции захватить Сочи во время мятежа в России

Кобахидзе: Оппозиция в Грузии во время мятежа в России планировала войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи

Некоторые представители оппозиции в Грузии во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе написал на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена), что коллективное Национальное движение Грузии (обобщение грузинской оппозиции) болело за основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, посвящало ему лозунги и стихи, а также планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи, передает ТАСС.

Как отметил председатель правящей партии Грузии, своей реакцией на события в России оппозиция в республике показала, что использует любой повод для открытия в Грузии «второго фронта». По его словам, оппозиция не скрывала, что, если бы имела возможности, то использовала бы первый же шанс, чтобы войти на танках в Абхазию и Цхинвали.

При этом глава правящей партии подчеркнул, что в случае открытия в Грузии «второго фронта» воевать пришлось бы также с абхазами и осетинами. Он назвал недопустимым, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Кобахидзе назвал такой вариант развития событий величайшим преступлением перед будущими поколениями.

По словам Кобахидзе, принципиальная позиция правящей партии Грузии заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путем. Он также заявил о необходимости восстановить доверие абхазов и осетин к Грузии.

Напомним, 1 июля глава Абхазии Аслан Бжания в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным полностью поддержал действия российского руководства во время событий 24 июня.