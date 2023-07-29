Ребенок и женщина пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

Tекст: Антон Антонов

Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.