Ребенок и женщина пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

  • Путин подвел итог саммита Россия-Африка
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    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе
    В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом
    Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре
    Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка
    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении
    Москва заявила о кознях Запада против саммита Россия – Африка
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    16 комментариев
    Новости
    20:54Ребенок и женщина пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

    Девочка четырех лет и женщина получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.

    20:43Житель Петербурга арестован судом по подозрению в госизмене

    Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации, сообщили в органе государственной власти.

    20:31Чемпион мира Филимонов: Без Родины спортсменов сделают на ОИ половой тряпкой

    Выступать под белым флагом – это преступление, без Родины на Олимпийских играх спортсменов сделают половой тряпкой, о которую можно вытирать ноги всем желающим, заявил зампредседателя правительства Московской области, чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта России Георгий Филимонов.

    19:50Запад испугал переворот в Нигере из-за роста влияния России в Африке

    На Западе опасаются, что переворот в Нигере может дать Москве стратегическое преимущество в свете возможного расширения влияния России в африканском регионе, сообщает Wall Street Journal.

    19:25Путин подвел итог саммита Россия-Африка

    Саммит Россия-Африка прошел на очень хорошем уровне и завершился с хорошими результатами, заявил президент Владимир Путин.

    18:57Путину подарили фигурку ангела

    Многодетная мама Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.

    18:43Победители конкурса «Лидеры России» встретились семьями в Пятигорске

    Участники клуба лидеров России «Эльбрус», победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – провели встречу в Центре знаний «Машук» Российского общества «Знание» в Пятигорске, посвященную традиционным и семейным ценностям.

    18:35В США раскрыли планы ВСУ по атаке на российские корабли в Черном море

    Американская телекомпания CNN показала украинский морской дрон, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на российские военные корабли в акватории Черного моря.

    17:54Президент переходного периода Мали выразил благодарность Путину за поставки зерна

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил президента России Владимира Путина за поставки зерна.

    17:47Путин пожелал юношам из многодетных семей достойной службы в армии

    Президент России Владимир Путин во время общения с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поздравил именинников и пожелал достойной службы старшим сыновьям из семей Ильиных и Гореловых, принимающим в эти дни присягу в армии.

    17:42Депутат Госдумы сравнил Буданова с Чеширским котом

    Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что ВСУ «обломают зубы», если попытаются организовать вторжение в Крым.

    17:30Путин назвал многодетные семьи гордостью России

    Многодетные семьи, в которых детей воспитывают в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения и взаимной поддержки, являются гордостью нашей страны, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», которая прошла по видеосвязи.

    17:29Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

    Россия и Гвинея-Бисау являются братскими народами, в Бисау благодарны России и СССР за поддержку на различных этапах, заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с Владимиром Путиным.

    17:16Бывший армянский посол в России с сыном задержаны по обвинению в мошенничестве

    Бывший армянский посол в России, экс-директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армен Смбатян и его сын главный дирижер симфонического оркестра Сергей Смбатян задержаны в Армении по обвинению в мошенничестве.

    17:05ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом при помощи дальнобойных ракет Storm Shadow, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    29 июля 2023, 20:54

    Ребенок и женщина пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

    Мэр Донецка Кулемзин: Девочка и женщина получили ранения в результате обстрела столицы ДНР со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Никитин

    Девочка четырех лет и женщина получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела ул. Вахрушева в Куйбышевском районе города пострадала девочка 2019 г. р., а пгт Александровка получила ранение женщина 1952 г. р. Он также отметил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка снаряд ВСУ попал в квартиру дома по Нарвской улице, в результате начался пожар.

    Накануне в многоквартирном жилом доме на проспекте Комсомольский, в центре Донецка, произошел пожар после обстрела города со стороны ВСУ.

    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (32)
    29 июля 2023, 13:55
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    Захарова задала итальянцам вопрос после признания голодомора «геноцидом украинцев»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после решения итальянского сената признать так называемый голодомор «геноцидом украинского народа» предложила итальянцам поинтересоваться у своего правительства, насколько хорошо оно знает мировую историю.

    Захарова обратила внимание на то, что итальянский сенат на этой неделе принял резолюцию о признании так называемого голодомора «геноцидом украинского народа». В российском МИДе заявили, что расценивает этот шаг Рима как очередное свидетельство недальновидной политики, направленной на поощрение проявлений русофобии.

    Захарова указала, что принимая подобные решения, итальянские власти не берут во внимание, что миллионы человек стали жертвами голода в 1932-1933 годы в российском Поволжье. В этой связи она призвала итальянцев поинтересоваться у своего правительства, вызвано подобное игнорирование фактов незнанием истории или делением людей по национальному признаку.

    Она также выразила мнение, что продолжение линии на «украинизацию» может привести к принятию итальянским парламентом резолюций об увековечении памяти антисемита Симона Петлюры или нацистского коллаборациониста Степана Бандеры. Кроме того, указала Захарова, подобные решения мешают нормализации отношений Москвы и Рима.

    Коментарии (43)
    29 июля 2023, 10:20
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине

    Эксперт Матвийчук: Запад обсуждает возможность завершения конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва заплатила

    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алина Власенко

    Запад обсуждает с Россией возможность диалога о завершении конфликта на Украине, но хочет чтобы Москва пошла на финансовые уступки, считает военный эксперт, экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Матвийчук в комментарии Ura.Ru выразил мнение, что между Россией и Западом кулуарно уже ведутся переговоры. По его словам, если Москва и Запад достигнут определенных договоренностей, то Украине также разрешат вести диалог с Россией.

    Эксперт уверен, что сложности заключаются в договоренности об уступках, на которые готовы пойти стороны. Так, считает Матвийчук, обсуждается финансовый вопрос. Запад пытается «записать Москве поражение» и согласовать материальные блага для Украины.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

    Коментарии (25)
    29 июля 2023, 08:56
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии

    Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для украинских войск

    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины, говорится в статье Forbes.

    Согласно отчету министерства обороны Великобритании, одним из основных улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой, радиус действия которой составляет 15 километров.

    Как пишет автор статьи Forbes, новое оружие значительно улучшает боевые возможности российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением и «Атака» с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно.

    Тем временем ЛМУР находится в другом классе.Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальние дистанции оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель, передает РИА «Новости».

    Ракету «305», известную и как «Изделие 305», впервые представили на выставке «Армия – 2021». Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

    Коментарии (15)
    29 июля 2023, 08:38
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию

    Немецкий генерал Фрейдинг: Разминирование на Украине обрушило военный принцип действий НАТО

    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    @ Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Разминирование стало самой кровавой частью украинского контрнаступления и обрушило принципы военного дела Североатлантического альянса, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

    По словам военного, разминирование обороняемых российскими силами районов дорого обходится украинцам. Порой специалистам приходится ползать по минным полям на животе и вручную обезвреживать мины, при этом они часто подвергаются обстрелу со стороны России, передает РИА «Новости» слова Фрейдинга.

    Немецкий военный привел данные Госдепартамента США, согласно которым заминированная территория на Украине равна почти половине территории Германии. Фрейдинг пожаловался, что процесс разминирования обрушил военный принцип действий НАТО, который предполагает, что мины следует обходить, а не разминировать.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Коментарии (23)
    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

    Коментарии (28)
    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    Коментарии (21)
    29 июля 2023, 14:09
    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину

    Журналист Никсон: Власти США не помогут Польше при вступлении войск на Украину

    В США предупредили Польшу о последствиях вторжения на Украину
    @ ARTUR RESZKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство США может дать Варшаве «зеленый свет» на введение польских войск на Украину, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

    Никсон на своем YouTube-канале высказал мнение, что администрации президента США Джо Байдена «абсолютно все равно» на Польшу, в военнослужащих республики американские власти видят «расходный материал». Кроме того, поляков в ЕС и США считают слишком консервативными, приводит его слова «Газета.Ru».

    Ввод польских войск на Украину отвечает американским интересам, уверен Никсон. По его словам, польских военнослужащих на Украине уничтожат, недовольные поляки потребуют смены правительства, в результате чего у власти в республике встанут менее консервативные люди, «свои» для Вашингтона.

    При этом журналист уверен, что НАТО не обратится к пятой статье для защиты своего члена – Польши. Вероятно, Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков, на этом все, предположил Никсон, предупредив об угрозе ядерного конфликта.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (13)
    29 июля 2023, 08:20
    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором

    Экс-разведчик ВС США Риттер: После провала контрнаступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов

    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алина Власенко

    После провала контрнаступления Киеву придется выбирать между двумя плохими вариантами, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

    По словам экс-разведчика, Киеву придется выбирать между соглашением на территориальные претензии России и продолжением боевых действий. При этом, считает Риттер, в первом случае Украина потеряет возможность вступить в НАТО, а во втором – потеряет новые территории и будет уничтожена как нация, передает РИА «Новости».

    Риттер в статья для Consortium News указывает, что киевскому режиму пришлось принести в жертву своих граждан ради вступления в Североатлантический альянс, но из-за провала на поле боя Украина так и не получила желаемого.

    Бывший разведчик считает, что после завершения конфликта на Украине альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за существование в новом формирующемся миропорядке.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

    Коментарии (22)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (13)
    29 июля 2023, 12:33
    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    В Сети появилось видео того, как российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/voenacher

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    Видео появилось в Telegram-канале «Повернутые на Z войне» (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на ролик, так как он содержит ненормативную лексику; публикация от 29 июля).

    Telegram-канал «Рыбарь» назвал видео потрясающим и посоветовал слушать комментарии наблюдателей и радиообмен, чтобы «осознать накал и напряжение».

    Несмотря на то, что на российские позиции двигались сразу восемь единиц техники противника, экипаж российского танка дал бой. В результате два танка и шесть броневиков ВСУ были уничтожены. После этого российский танк своим ходом отошел для перезарядки.

    «Рыбарь» напоминает, как в прошлом году на Херсонском направлении один Т-72Б3 остановил целую колонну противника. Также канал обращает внимание, что с помощью беспилотника командование в режиме реального времени наблюдает за обстановкой, радиообмен ведется постоянно.

    «Надеемся, что за такое мастерство танкисты получат государственные награды. Именно железная воля, боевой дух и навыки личного состава раз за разом срывают наступление превосходящих сил противника», – говорится в сообщении.

    Журналист ВГТРК Андрей Медведев со своей стороны также предложил наградить экипаж званиями Героев России. Он подчеркнул, что наступление украинских националистов разбилось не об укрепления, а о «стальную волю и мужество русских воинов».

    «Техника или укрепления ничто, без мотивации и отваги тех, кто там находится. Очень хочется, чтобы были названы имена русских героев. А видео надо разбирать в деталях в военных училищах», – подчеркнул Медведев.

    Журналист отметил, что связка «коптер-танк» является «страшной силой», и высказался за то, чтобы корректировщика также наградили.

    Наглядные скриншоты опубликовал Telegram-канал Colonelcassad.

    Ранее военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте.

    Коментарии (20)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    28 июля 2023, 22:43
    Ракета поразила здание СБУ в Днепре

    Зеленский подтвердил попадание ракеты в здание СБУ в Днепре

    Ракета поразила здание СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепре (Днепропетровске) зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал о взрывах в центре города. При этом воздушная тревога сработала уже после взрывов, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что «в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ».

    Напомним, в начале июля Зеленский подтвердил, что был нанесен воздушный удар по зданию СБУ в Сумах. В октябре 2022 года сообщалось о взрывах у здания СБУ в Киеве.

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    29 июля 2023, 10:31
    Подсчитаны потери ВСУ при попытке переправиться через Днепр

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России за сутки остановили попытку ВСУ форсировать Днепр и уничтожили диверсионно-разведывательную группу в зоне острова, затопив три лодки и ликвидировав 17 человек.

    Так, на херсонском направлении уничтожен 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское. Во время попытки форсировать Днепр ВСУ использовали три лодки и участвовали 12 человек, которые были ликвидированы, передает ТАСС.

    На каховском направлении уничтожена позиция ВСУ в районе Берислава, пять солдат ВСУ были ликвидированы.

    Ранее сообщалось о более 100 уничтоженных украинских бойцов артиллерией «Центр». 

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    28 июля 2023, 21:40
    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника

    RT: На Украине полицейские попытались забрать в армию мужчину прямо с пикника

    На Украине мужчину попытались мобилизовать прямо с пикника
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские полицейские пытались мобилизовать мужчину прямо с пикника на берегу водоема, за это он скинул сотрудника полиции воду, сообщили СМИ.

    По данным RT, в украинских соцсетях распространились кадры, на которых видно, как военный и полицейский разговаривают с мужчиной во время отдыха на берегу водоема. В какой-то момент начинается потасовка, и мужчина выбивает из рук полицейского папку для документов.

    Сотрудники полиции пытались скрутить мужчину, но ему на помощь приходит другой отдыхающий. После этого полицейского сталкивают в реку, а военком отступает в сторону.

    Где и когда были сняты кадры, неизвестно.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

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