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Ребенок и женщина пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: Девочка и женщина получили ранения в результате обстрела столицы ДНР со стороны ВСУ
Девочка четырех лет и женщина получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.
Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела ул. Вахрушева в Куйбышевском районе города пострадала девочка 2019 г. р., а пгт Александровка получила ранение женщина 1952 г. р. Он также отметил, что при обстреле Куйбышевского района Донецка снаряд ВСУ попал в квартиру дома по Нарвской улице, в результате начался пожар.
Накануне в многоквартирном жилом доме на проспекте Комсомольский, в центре Донецка, произошел пожар после обстрела города со стороны ВСУ.