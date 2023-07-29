Житель Петербурга арестован судом по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации

Tекст: Антон Никитин

Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору В. А., подозреваемому по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), меру пресечения в виде содержания под стражей. Заседание по делу прошло в закрытом режиме, передает ТАСС.

Как следует из судебных материалов, до ареста по делу о госизмене Лутор дважды был арестован по делам об административных правонарушениях.

Так, 11 июля Солнцевский суд Москвы признал его виновным по делу о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Согласно постановлению суда, он «выражался нецензурной бранью, громко кричал и размахивал руками в аэропорту Внуково».

Кроме того, 14 июля Троицкий суд арестовал Лутора на 15 суток по протоколу о неподчинению требованиям полицейского (часть 1 статьи 19.3 КоАП). Причина была в том, что арестованный отказался предъявлять сотруднику МВД свой паспорт. Из спецприемника Лутор должен был выйти в субботу, 29 июля.

В правоохранительных органах сообщили, что Лутору 33 года, он житель Петербурга, работал в банковском секторе.

Напомним, 11 июля за финансирование Вооруженных сил Украины и госизмену задержали сотрудника пермского банка.