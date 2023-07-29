Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны

Медведев: Судебные процессы против России могут однажды стать поводом для войны

Tекст: Алина Власенко

Медведев назвал процессы против России забавами, которыми Запад развлекает себя от бессилия. При этом он подчеркнул, что эти «потенциально опасные игрища» могут стать casus belli – формальным поводом для объявления войны.



Зампред Совбеза также указал, что президент США Джо Байден «формально не участвуя» в работе МУС, «тайно руководит» этой организацией. И недавно, «наплевав на мнение Пентагона», он поручил своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине.

«Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Пентагон предупреждал, что действия Байдена могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — написал Медведев в Telegram.

Он подчеркнул, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны.