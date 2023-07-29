Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.0 комментариев
Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны
Медведев: Судебные процессы против России могут однажды стать поводом для войны
Судебные процессы в отношении России инициированы ее врагами от бессилия, но рано или поздно они могут стать поводом для войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал процессы против России забавами, которыми Запад развлекает себя от бессилия. При этом он подчеркнул, что эти «потенциально опасные игрища» могут стать casus belli – формальным поводом для объявления войны.
Зампред Совбеза также указал, что президент США Джо Байден «формально не участвуя» в работе МУС, «тайно руководит» этой организацией. И недавно, «наплевав на мнение Пентагона», он поручил своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине.
«Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Пентагон предупреждал, что действия Байдена могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — написал Медведев в Telegram.
Он подчеркнул, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны.