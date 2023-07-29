  • ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении
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    Российские флаги в Нигере ставят под вопрос благополучие Франции
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    Эксперт: Запад хочет, чтобы Москва пошла на финансовые уступки по Украине
    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны
    Экс-разведчик США: Зеленский столкнется с двумя плохими вариантами
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    Военкоры показали работу «ореховских спартанцев» на Запорожском фронте
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Новости
    13:48Замглавы Архангельска задержали по подозрению в получении крупной взятки

    Заместитель главы Архангельская и замдиректора подведомственной мэрии организации задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Архангельской области.

    13:47Вучич объяснил значение поражения Украины в конфликте с Россией

    Победа России в конфликте с Украиной будет означать проигрыш всего коллективного Запада, заявил президент Сербии Александар Вучич.

    13:32Песков сказал, что восхитило гостей саммита Россия – Африка

    Гостей саммита Россия – Африка восхитил уровень организации мероприятии, а также место его проведения – Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    13:22Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны

    Судебные процессы в отношении России инициированы ее врагами от бессилия, но рано или поздно они могут стать поводом для войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    13:15Подведены итоги грантового конкурса «Движения первых»

    По итогам заседания конкурсной комиссии грантового конкурса «Движения первых» утверждены 759 победителей из 81 региона, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей.

    13:11Украинцам рекомендовали не жать руки российским шахматистам

    Федерация шахмат Украины советует украинским шахматистам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

    13:05Евросоюз отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников

    Власти стран Европейского союза не станут признавать новую власть в Нигере, которая пришла на смену прежней в результате мятежа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    12:55Вучич: Нападение на Сербию сейчас стало бы заметно труднее, чем в 1999 году

    «Премьер» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти стремится втянуть Сербию в вооруженный конфликт с Североатлантическим альянсом, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    12:33ВСУ попытались атаковать российские позиции на Времевском направлении

    Две штурмовые бригады Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать российские позиции на Времевском направлении в районе населенного пункта Старомайорское, но потерпели неудачу, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    12:33Российский танк остановил роту ВСУ на Запорожском направлении

    Блогеры опубликовали видео того, как один российский танк на Запорожском направлении остановил целую роту вооруженных сил Украины, в составе которой было восемь единиц техники.

    12:28В Подмосковье с подозрением на отравление в больницы попали 34 человека

    В Красногорске с подозрением на отравление госпитализировали 34 человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Московской области.

    12:26Песков анонсировал видеоконференцию Путина с многодетными семьями

    Президент России Владимир Путин в субботу пообщается с многодетными семьями, награжденными орденами «Родительская слава», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    12:22Экс-мэр Рима назвал катастрофой для Италии поддержку позиции США по Украине

    Поддержка позиции США в отношении конфликта на Украине – это катастрофа для Италии и Европы, заявил бывший мэр Рима, экс-министр Джанни Алеманно.

    12:17Песков: Саммиты Россия – Африка будут проводить раз в три года

    Саммиты Россия – Африка будут регулярными и будут проводиться раз в три года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    12:10Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

    Районный суд Самары постановил заключить под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.

    29 июля 2023, 13:22

    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Судебные процессы против России могут однажды стать поводом для войны

    Медведев: Суды против России могут однажды стать поводом для войны
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Судебные процессы в отношении России инициированы ее врагами от бессилия, но рано или поздно они могут стать поводом для войны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев назвал процессы против России забавами, которыми Запад развлекает себя от бессилия. При этом он подчеркнул, что эти «потенциально опасные игрища» могут стать casus belli – формальным поводом для объявления войны.

    Зампред Совбеза также указал, что президент США Джо Байден «формально не участвуя» в работе МУС, «тайно руководит» этой организацией. И недавно, «наплевав на мнение Пентагона», он поручил своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» на Украине.

    «Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Пентагон предупреждал, что действия Байдена могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных», — написал Медведев в Telegram.

    Он подчеркнул, что Россия презирает Международный уголовный суд и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны.

    28 июля 2023, 19:46
    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Захарова: Россия оставляет за собой право на жесткий ответ на обстрел в Таганроге и атаку БПЛА на Москву

    Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия решительно осуждает очередные преступные действия Киева против гражданского населения и мирной инфраструктуры. По ее словам, военного смысла они заведомо не имели, поэтому РФ призывает международное сообщество и организации выступить с осуждением применения украинскими властями террористических методов, передает РИА «Новости».

    Она указала, что Москва оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.

    Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге составляет 12 человек.

    Напомним, киевский режим атаковал Таганрог, выпустив по нему ракету С-200, снаряд удалось сбить, но его обломки упали на кафе в городе.

    Коментарии (93)
    29 июля 2023, 04:04
    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО

    Изучение трофейной бронетехники стран НАТО выявило излишнюю сложность конструкции

    Стали известны результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Предварительные результаты изучения трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского ОПК показывают, что бронетехника обладает излишней и не всегда рациональной сложностью конструкции, сообщил источник.

    Как рассказал источник РИА «Новости», в изучении участвует широкий пул специалистов из различных компаний. Результаты испытаний «в целом соответствуют ожиданиям».

    По его словам, западная бронетехника имеет «приемлемый уровень бронезащиты» с «наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты». При этом у нее «крайне посредственная подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости».

    Комментируя излишнюю сложность конструкции, источник пояснил, что речь идет «не о сложности освоения техники экипажами». По данному показателю современная техника ведущих производителей, включая Россию, находится приблизительно на одном уровне и «требует относительно длительного освоения».

    Однако ремонтопригодность западной техники «крайне низкая, особенно в полевых условиях». Также ее отличает ресурсозатратное техобслуживание. Такая ситуация вызвана «особенностями конструкции», порой нерациональными, сказал источник.

    Напомним, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщил, что его специалистам удалось познакомиться с бронемашинами западного образца. Так, специалисты «Курганмашзавода» исследовали шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США, с целью найти слабые места и сильные стороны.

    Коментарии (28)
    28 июля 2023, 18:10
    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины

    Юрист Юкша объяснил, почему о найденных на улице деньгах надо сообщать в полицию

    Юрист объяснил уголовное дело против нашедшего на улице миллион рублей мужчины
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если кто-то нашел деньги, кошелек, телефон или прочие вещи и не сообщил об этом в полицию или в органы местного самоуправления, а присвоил себе, то такие действия трактуются как кража, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, член-корреспондент РАЕН, профессор Янис Юкша.

    В Москве мужчина положил на крышу своей машины миллион рублей, завернутый в сверток, отвлекся на звонок, после чего уехал, а деньги упали на проезжую часть. Позже прохожий родом из ближнего зарубежья нашел на улице этот сверток, присвоил его и даже успел часть средств потратить, но спустя время был за это задержан полицией в общежитии.

    «Налицо 158 статья Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Это в чистом виде похищение чужого имущества. Любое лицо, которое совершило находку, будь то денежные средства, телефон, кошелек или прочие вещи, обязано заявить об этом либо в правоохранительные органы, либо в органы местного самоуправления. Никаких иных действий по отношению к чужому имуществу совершать нельзя», – говорит Юкша.

    Юрист объясняет: раз мужчина уже начал тратить найденные на улице деньги, то он их самовольно присвоил. Это уже является преступлением. Более того, нашедший не совершал никаких действий, чтобы разыскать владельца свертка, он не обратился в полицию или органы местного самоуправления.

    «Ничейных вещей не бывает. Мы же не можем посчитать машину ничейной, если она открытая стоит на обочине неподалеку от леса, в который за грибами ушли владельцы. Здесь то же самое. Соответственно, подобные действия преступления трактуются как кража, а наказание будет избираться в зависимости от суммы. В данном случае к лицу возможно применение наказания в виде лишения свободы», – рассказывает специалист.

    Мужчина, оставивший на своей машине сверток, также должен был заявить в полицию об утере, продолжает собеседник. Это касается и любых других вещей, которые человек может потерять в общественном месте – необходимо написать соответствующее заявление в полицейском участке либо попросить сотрудника правоохранительных органов составить протокол на месте. Если же этого не сделать, в случае обнаружения пропажи могут быть проблемы с ее получением, поскольку нет никаких доказательств, что что-то было утеряно.

    Ранее в Уфе в женском туалете торгового центра женщина обнаружила подозрительный полиэтиленовый сверток, о чем тут же сообщила охраннику. Тот, опасаясь, что в свертке взрывное устройство, принял все меры предосторожности и, аккуратно развернув сверток, увидел 2 млн рублей. На следующее утро деньги были переданы владельцу.

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    28 июля 2023, 17:30
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    Минобороны: Украина ударила по Таганрогу модернизированной ракетой С-200
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Взрыв в Таганроге в пятницу произошел из-за террористической атаки киевского режима, сообщило Министерство обороны России.

    Украинская сторона ударила модернизированной зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по таганрогской инфраструктуре, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские ПВО обнаружили и перехватили ракету, ее обломки упали на территории города. Повреждения получили несколько зданий, есть пострадавшие мирные жители, заключили в министерстве.

    Напомним, в Таганроге произошел взрыв, глава Ростовской области Василий Голубев заявлял, что причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (70)
    28 июля 2023, 20:59
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    Исполком FIE отменил дисквалификацию украинки Харлан
    @ Tadashi MIYAMOTO/AFLO/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Исполнительный комитет Международной федерации фехтования решил отменить дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на ЧМ в Милане, сообщает газета La Repubblica.

    Как сообщает издание, Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, так как на турнире якобы действует протокол по борьбе с коронавирусом. Теперь представительница Украины сможет принять дальнейшее участие в командном турнире саблисток.

    Напомним, накануне Харлан отказалась пожимать руку Смирной после поединка, направив саблю в сторону россиянки. Согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки. За это украинка была дисквалифицирована.

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    29 июля 2023, 07:43
    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты

    Financial Times рассказала о передаче Украине «дружественной страной» северокорейских ракет

    ВСУ заполучили произведенные Северной Кореей ракеты
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Вооруженные силы Украины используют для РСЗО «Град» северокорейские ракеты, которые Киев получил от «дружественной страны», сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских солдат, неназванная страна перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР. Корреспонденту издания боеприпасы показали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на линии фронта. Кроме того, пишет издание, северокорейские снаряды можно увидеть на снимках, сделанных в июне на позициях ВСУ в Запорожской области, передает ТАСС.

    Солдаты ВСУ говорят, что боеприпасы произвели в 1980–1990-х годах. Военные жалуются на их низкую надежность. Отмечается, что из-за этого украинские военные не любят использовать северокорейские снаряды, но, как заявил командир артподразделения, сейчас ВСУ нуждаются в любых боеприпасах.

    США ранее уже передавали Украине оружие и боеприпасы иранского производства, которые были перехвачены на пути из Ирана в Йемен, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщила, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. Москва и Пхеньян опровергали информацию о том, что КНДР поставляет вооружение России.

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    28 июля 2023, 17:22
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
    @ Алексей Майшев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре в пятницу произошел взрыв, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    Причиной взрыва стало, по предварительным данным, взрывное устройство, сообщил депутат в своем Telegram-канале, передает ТАСС. В результате подрыва никто не пострадал, серьезных разрушений не последовало, добавил депутат.

    Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый в закладке взрывного устройства задержан, выясняется его мотив.

    Ранее в пятницу в Таганроге произошел взрыв. По словам главы Ростовской области Василия Голубева, причиной взрыва могла стать ракета. Сообщалось о 12 пострадавших.

    Коментарии (19)
    28 июля 2023, 15:21
    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автоэксперт Рогов: Автодилеры и частные продавцы с 9 августа перестанут привозить из Японии некоторые автомобили

    Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    По словам автоэксперта, с 9 августа в Россию перестанут поставлять большие праворульные минивэны и микроавтобусы с числом мест восемь и девять, а также мощные хетчбэки, внедорожники, купе и кабриолеты. Автоэксперт считает, что в результате сократится число продавцов таких машин – частных лиц и дилеров, но не в разы, не на 50%, и даже не на 20%, так как участники рынка переориентируются на другие сегменты, сообщает «Газета.Ru».

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

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    29 июля 2023, 08:56
    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии

    Forbes: Российские ракеты «Изделие 305» представляют серьезную угрозу для украинских войск

    Forbes сообщил о новом опасном для ВСУ российском оружии
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины, говорится в статье Forbes.

    Согласно отчету министерства обороны Великобритании, одним из основных улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой, радиус действия которой составляет 15 километров.

    Как пишет автор статьи Forbes, новое оружие значительно улучшает боевые возможности российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь» с лазерным наведением и «Атака» с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно.

    Тем временем ЛМУР находится в другом классе.Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальние дистанции оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель, передает РИА «Новости».

    Ракету «305», известную и как «Изделие 305», впервые представили на выставке «Армия – 2021». Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Газета ВЗГЛЯД писала, как «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.

    Коментарии (7)
    28 июля 2023, 21:53
    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Командир подразделения ВС России рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ

    Российский командир рассказал об отсутствии защиты у натовской техники ВСУ
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума рассказал, что техника ВСУ не имеет защиты, в отличие от танков Т-90, она легко поражается противотанковыми средствами ВС РФ.

    По его словам, натовская техника легко уничтожается, она не имеет тех средств защиты, которые есть у российских танков. Он привел в пример танк Т-90, от которого ракета противника «уходит», так как танк имеет специальные средства защиты, передает РИА «Новости».

     

    «Мое подразделение с начала наступления подбило около 18 единиц различной техники. Что могу сказать. Их техника легко пробивается. Наблюдал также работу противотанковых средств по нашей технике. А конкретно – танк Т-90. Сам в свой прибор наблюдения видел, как ракета уходит от него. Там есть специальные комплексы защиты. У них такого нет. Техника уничтожается легко», – рассказал Шума.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении ВС России уничтожили несколько украинских танков Leopard.

    Коментарии (2)
    29 июля 2023, 04:31
    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США не поощряют украинские удары «внутри России»

    США озвучили отношение к украинскому обстрелу Таганрога
    @ t.me/golubev_vu

    Tекст: Антон Антонов

    После украинского обстрела Таганрога координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не содействуют ударам вооруженных сил Украины по территории, которую не считают украинской.

    Кирби спросили, устраивают ли США запуски Украиной ракет по территории, которую Киев и Вашингтон признают российской. Как заявил в ответ Кирби, США «дали очень четко понять», что «не поощряют и не способствуют» нанесению «ударов внутри России», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что на Украине есть американские военные. Однако, по словам Кирби, «никто из них не вовлечен в боевые операции» «в поле» с ВСУ. Однако он ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли на Украине, к примеру, спецназ США, занимающийся выдачей целеуказаний или сбором разведывательной информации.

    Кирби заявил, что на Украине находятся американские силы безопасности и аппарат «военного атташе», которые в том числе контролируют поставки оружия и военной техники. Также у посольства есть американская вооруженная охрана, сказал он.

    Напомним, вооруженные силы Украины атаковали Таганрог модернизированной ракетой комплекса ПВО С-200. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Москва предупредила Киев о праве на жесткий ответ на обстрел.

    Коментарии (20)
    29 июля 2023, 00:58
    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Глава Днепропетровской администрации Лысак заявил об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре

    Украинские власти заявили об ударе «Искандером» по зданию СБУ в Днепре
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Ракетный удар по зданию областного управления СБУ в Днепре (Днепропетровске) нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер», заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

    Его слова приводят украинские СМИ.

    Тем временем как в России, так и на самой Украине отмечают, что украинские власти не смогли оперативно отреагировать на ракетный удар. Российский военный корреспондент Александр Коц указал, что «спустя время после удара улица около СБУ даже не перекрыта». «Мы можем получать все новые и новые кадры объективного контроля. Власти в городе не осталось, чтобы отдать приказ на перекрытие? Все были на совещании в СБУ?» – заявил он в Telegram.

    Мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях также посетовал на то, что у здания находятся «сотни зевак, когда еще звучит воздушная тревога». «Мы, руководители, должны быть на месте прилета в первые минуты», – потребовал он.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Днепре зафиксировано «попадание в здание» Службы безопасности Украины. Сообщалось, что воздушная тревога сработала уже после взрывов.

    Коментарии (13)
    29 июля 2023, 08:38
    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию

    Немецкий генерал Фрейдинг: Разминирование на Украине обрушило военный принцип действий НАТО

    Немецкий генерал пожаловался на обрушившую военный принцип действий НАТО Россию
    @ Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Разминирование стало самой кровавой частью украинского контрнаступления и обрушило принципы военного дела Североатлантического альянса, заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, немецкий бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

    По словам военного, разминирование обороняемых российскими силами районов дорого обходится украинцам. Порой специалистам приходится ползать по минным полям на животе и вручную обезвреживать мины, при этом они часто подвергаются обстрелу со стороны России, передает РИА «Новости» слова Фрейдинга.

    Немецкий военный привел данные Госдепартамента США, согласно которым заминированная территория на Украине равна почти половине территории Германии. Фрейдинг пожаловался, что процесс разминирования обрушил военный принцип действий НАТО, который предполагает, что мины следует обходить, а не разминировать.

    Ранее сообщалось, что Украина начала новую фазу своего наступления. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику.

    Коментарии (19)
    29 июля 2023, 08:20
    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором

    Экс-разведчик ВС США Риттер: После провала контрнаступления Киеву придется выбрать один из двух плохих вариантов

    Экс-разведчик США: Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алина Власенко

    После провала контрнаступления Киеву придется выбирать между двумя плохими вариантами, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Consortium News.

    По словам экс-разведчика, Киеву придется выбирать между соглашением на территориальные претензии России и продолжением боевых действий. При этом, считает Риттер, в первом случае Украина потеряет возможность вступить в НАТО, а во втором – потеряет новые территории и будет уничтожена как нация, передает РИА «Новости».

    Риттер в статья для Consortium News указывает, что киевскому режиму пришлось принести в жертву своих граждан ради вступления в Североатлантический альянс, но из-за провала на поле боя Украина так и не получила желаемого.

    Бывший разведчик считает, что после завершения конфликта на Украине альянс столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за существование в новом формирующемся миропорядке.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, хотя Москва готова к переговорам.

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    28 июля 2023, 17:38
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя
    Российские ученые вывели из анабиоза проспавшего 46 тысяч лет червя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые смогли оживить червя-нематоду, пролежавшего приблизительно 46 тыс. лет в сибирской вечной мерзлоте, говорится в исследовании, опубликованном на сайте PLOS Genetics.

    После пребывания в криптобиозе были оживлены нематоды из сибирской вечной мерзлоты, принадлежащие к видам Panagrolaimus и Plectus, передает РИА «Новости», со ссылкой на исследование. Ученые представили точное радиоуглеродное датирование, указывающее на то, что особи вида Panagrolaimus находились в криптобиозе с периода позднего Плейстоцена (примерно 46 тыс. лет назад).

    По информации исследователей, образец нематоды был извлечен на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Он покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров. Чтобы оживить червей, им давали воду, они прожили около месяца, но успели произвести на свет более 100 новых поколений. Как заявил руководитель исследования Теймураз Курцчалия, этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным.

    Ранее ученые Йельского университета при помощи новой технологии восстановили кровообращение и работу внутренних органов у свиней спустя час после смерти животных.

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