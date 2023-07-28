Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

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    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

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    Новости
    20:52В России на крупноформатных экранах стали чаще рекламировать недвижимость

    За последние 10 лет изменился список товаров, которые чаще показывают на крупноформатных экранах, к такому выводу пришли аналитики.

    20:45Президент Эритреи Афеворки назвал НАТО ущербной организацией

    Североатлантический альянс – это неполноценная организация, заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Россия – Африка.

    20:38Сенатор: Япония создает потенциальные угрозы безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона

    Именно Япония проводит провокационные учения совместно с американцами и претендует на российские Курилы, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В пятницу Минобороны Японии опубликовало «Белую книгу», в которой Россия названа «наиболее серьезной» и «непосредственной угрозой Европе».

    20:36Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

    Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».

    20:28Глава Африканского союза подтвердил готовность России поставлять зерно бесплатно

    Африканские страны получили подтверждение того, что российское зерно может быть поставлено на континент бесплатно, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    20:19Власти разрешили ставить россиян на воинский учет без личной явки в военкомат

    Правительство утвердило положение, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него может осуществляться без личной явки в военный комиссариат.

    20:10Глава Африканского союза заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Российский президент Владимир Путин готов к диалогу по украинской тематике, необходимо убедить киевский режим, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    20:02Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

    Президент России Владимир Путин получил доклад о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    19:54Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    19:46Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    19:44Депутат: Рекомендательные алгоритмы в интернете стали мощным информационным оружием

    Законодательные акты, не позволяющие интернет-платформам манипулировать мнением пользователей, – это правильный шаг в направлении защиты прав потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. В пятницу Совет Федерации одобрил закон, который определяет правила использования рекомендательных алгоритмов интернет-ресурсами.

    19:37Путин объявил о решении проводить саммиты Россия – Африка раз в три года

    Саммит Россия – Африка будет проводиться каждые три года, заявил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    19:29Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

    Москва договорилась со странами Африканского континента качественно нарастить торговлю и переходить на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин.

    19:22Путин высоко оценил итоги саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка.

    19:20Полонист объяснил критику Качиньского в адрес НАТО

    Критика НАТО со стороны вице-премьера Польши Ярослава Качиньского объясняется тем, что поляки не верят американцам в вопросах обороны, а также тем, что осенью стартует предвыборная кампания в Сейм, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Качиньский выступил за обеспечение безопасности Польши «во всех измерениях» и подверг критике тактику НАТО по обороне восточного фланга.

    28 июля 2023, 20:36

    Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций

    Декларация: Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над смягчением и отменой санкций

    Tекст: Антон Никитин

    Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».

    «Координировать в Совете Безопасности ООН подходы в области санкционной политики в отношении африканских государств, в том числе в целях дальнейшего смягчения и полной отмены утративших свою актуальность ограничительных мер», – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

    Ранее Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют односторонних санкций против стран с независимым курсом.

    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    28 июля 2023, 15:36
    ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В заявлении Борреля отмечается, что любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, в том числе финансовые, передает ТАСС.

    По его словам, ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере. События последних дней представляют серьезную угрозу «стабильности и демократии в Нигере».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что армия Нигера перешла на сторону мятежников, и у президента Мохамеда Базума почти не осталось шансов сохранить власть.

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    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    28 июля 2023, 18:19
    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера

    Портал ActuNiger: Глава «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы Нигера

    Лидера мятежников объявили новым главной Нигера
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Мятежники объявили о приостановке конституции Нигера от 2010 года, глава созданного «Национального совета по защите отечества» принял полномочия главы государства, который будет представлять страну за рубежом, сообщил интернет-портал ActuNiger.

    Интернет-портал сообщил о приостановке действия Конституции Нигера от 25 ноября 2010 года и всех связанных с ней институтов. В публикации сообщается, что «Национальный совет по защите отечества» временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть, а президент Совета принимает на себя функции и полномочия главы государства и представителя Нигера на международном уровне. В статье также отмечается, что состав членов Совета определится решением главы мятежников, передает РИА «Новости».

    Накануне в столице Нигера прошла манифестация с пророссийскими лозунгами. В тот же день нигерийские военные объявили по национальному телевидению, что президент Нигера Мохамед Базум смещен, границы страны закрыты, в Нигере введен комендантский час. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как глава Нигера стал заложником из-за бойкота России.

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    28 июля 2023, 12:57
    Президент Египта призвал достичь консенсуса по теме зерновой сделки

    Президент Египта Фаттах ас-Сиси призвал скорее решить продовольственные проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, и достичь консенсуса по зерновой сделке, заявил президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Президент Египта заявил, что консенсус по зерновой сделке необходим, и  нужно учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в зерновом соглашении, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов, передает ТАСС.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

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    28 июля 2023, 12:46
    Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Замглавы Минсельхоза Левин заявил о заинтересованности России в расширении импорта тропических фруктов из Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе какао-бобов и тропических фруктов, сообщил замглавы Минсельхоза Сергей Левин.

    Левин заявил, что Россия и африканские страны прекрасно дополняют друг друга по природно-климатическим условиям. Замминистра сельского хозяйства пояснил: то, что хорошо растет в России, не очень хорошо производится в Африке, и наоборот. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов – какао-бобов, тропических фруктов и другой продукции, передает ТАСС.

    Чиновник подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Левин отметил: несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. Так, за первое полугодие 2023-го он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, поставляемые в страны Африки. Представитель Минсельхоза выразил мнение, что Россия и дальше сможет наращивать эти поставки.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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    28 июля 2023, 11:39
    Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.

    Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

    «Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.

    Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    28 июля 2023, 15:59
    Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

    Дипломат Биричевский: Запад не может отговорить страны Африки от сотрудничества с Россией

    Tекст: Антон Никитин

    Запад угрожает ведомствам и компаниям Африки возможностью применения вторичных санкций за ведение бизнеса с Россией, но отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой не получается, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Дипломат заявил, что Запад призывает официальные ведомства и крупные компании стран Африки не сотрудничать с Москвой, подчеркивая, что Россия находится под санкциями и есть риск «попасть под вторичку». Вместе с этим Биричевский констатировал, что ничего у Запада не получается, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    28 июля 2023, 11:10
    Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Tекст: Вера Басилая

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «К сожалению, некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности, в экономической, гуманитарной, информационной сферах», – цитирует ТАСС главу российского государства.

    По его словам, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, это наследие колониальной эпохи и проводимого Западом курса «Разделяй и властвуй».

    Ранее посол России в США Антонов указал на раздражение Запада из-за саммита Россия – Африка.

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

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    28 июля 2023, 19:14
    Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка

    Tекст: Антон Никитин

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    Участники саммита приняли план действий Форума партнерства Россия – Африка на период 2023–2026 годов и ряд других документов. Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества России с африканскими странами, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

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    28 июля 2023, 12:28
    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой СССР с нацизмом

    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Советский Союз, Россия боролись с нацизмом для освобождения человечества, так же и страны Африки сегодня сражаются за собственную независимость в интересах всего мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Я хотел бы обратить внимание: только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения от нацизма. Хочу обратить внимание на то, что и борьба Африки за свою независимость, против апартеида ведется не только в интересах самой Африки, она идет в интересах всего человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин подчеркнул, что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают ситуацию в мире в целом.

    Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.

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    28 июля 2023, 12:08
    Путин: Россия продолжит безвозмездно поставлять продукты нуждающимся странам

    Tекст: Вера Басилая

    Москва останется международным поставщиком сельхозтоваров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны. Будем поставлять зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», – цитирует ТАСС Путина.

    «оссия намерена и дальше помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора», – заверил президент России.

    Он подчеркнул, что Россия за почти четыре года на двусторонней основе провела 11 гуманитарных акций в десяти странах Африки. В частности, Москва одной из первых пришла на помощь государствам континента во время пандемии коронавируса.

    По словам президента, безвозмездно были поставлены миллионы тестовых систем, переданы мобильные медлаборатории, оснащен оборудованием  центр изучения инфекции.

    «Хотел бы подчеркнуть, мы искренне готовы рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать стратегическое взаимодействие и партнерство. Ценим отношения с каждой африканской страной и континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире», – отметил президент России.

    Ранее Путин заявил, что Россия выделит Африке около 90 млн долларов.

    Также президент России Путин заявил, что Россия поставит в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.

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    28 июля 2023, 13:58
    Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Tекст: Антон Никитин

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года поставила в страны Африки практически в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года. Министр сельского хозяйства уточнил, что речь идет приблизительно о 9 млн тонн. По словам главы ведомства, это беспрецедентные цифры, таких цифр мы не достигали ранее, но потенциал далеко не исчерпан, передает ТАСС.

    Патрушев также отметил, что экспорт российской продукции АПК в Африку в первом полугодии 2023 года вырос до 3,3 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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    28 июля 2023, 13:05
    Президент ЦАР отметил роль России в сохранении мира и демократии

    Президент ЦАР Туадера: Россия помогла Центрально-Африканской Республике спасти демократию и избежать гражданской войны

    Tекст: Антон Никитин

    Поддержка России помогла спасти демократию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и избежать в стране новой гражданской войны, заявил лидер республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Туадера заявил, что Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь Центрально-Африканской Республике и ее вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. По словам лидера ЦАР, между Россией и Центрально-Африканской Республикой установились взаимоотношения, которые помогли спасти в ЦАР демократию через проведение свободных демократических выборов и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими, передает ТАСС.

    Туадера отметил, что отношения России и ЦАР находятся на высочайшем уровне, а также поблагодарил Россию за решимость поддержать борьбу Африки за суверенитет и права, описанные в Уставе ООН

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что уровень сотрудничества с ЦАР будет, безусловно, сохранен по всем наиболее чувствительным направлениям взаимодействия, «но сделать мы должны, конечно, еще больше, у нас много возможностей». Он отметил, что Россия и ЦАР будут двигаться в направлении укрепления сотрудничества.

    Ранее власти ЦАР опровергли уход российских инструкторов из страны после попытки военного мятежа в России.

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

    Страны Прибалтики надеются и заработать сами, и помочь своим украинским союзникам. В Литве предлагают перенаправить экспорт украинского зерна в местные порты – ведь по Черному морю он более невозможен. Однако этот вариант, во-первых, уже испытывался, и во-вторых, уже был признан бессмысленным. А теперь к нему добавились и новые сложности. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

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