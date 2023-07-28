Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.3 комментария
Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над отменой санкций
Декларация: Россия и страны Африки договорились работать в Совбезе ООН над смягчением и отменой санкций
Россия договорилась со странами Африки работать в Совете Безопасности ООН над смягчением и отменой санкций против африканских государств, говорится в тексте декларации второго саммита «Россия – Африка».
«Координировать в Совете Безопасности ООН подходы в области санкционной политики в отношении африканских государств, в том числе в целях дальнейшего смягчения и полной отмены утративших свою актуальность ограничительных мер», – говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют односторонних санкций против стран с независимым курсом.