Открылся пятый заезд арт-кластера «Таврида»

В арт-кластере «Таврида» открылся пятый заезд «Наука как искусство»

Tекст: Алина Власенко

На церемонии открытия заезда состоялся большой интерактивный формат – путешествие «Открытие». Со сцены участников поприветствовали резиденты «Тавриды» – Любовь Павлушина, НаталиКА и Илья Аноприев совместно с вокальным ансамблем «Жемчужина» Судакского Центра детского и юношеского творчества, говорится в сообщении на сайте Росмолодежи.



В рамках заезда российские культурологи и искусствоведы расскажут участникам арт-школы науки и технологий, как использовать приемы драматургии в проектной работе. Молодые инженеры и технологи в свою очередь будут развивать креативное мышление – в этом им помогут занятия по созданию видеоконтента и обучение методам самопрезентации и импровизации. Одним из экспертов арт-школы науки и технологий станет медиахудожник Андрей Раскатов-Рузаев, который расскажет о том, какое влияние искусственный интеллект оказывает на творчество.

В свою очередь участники арт-школы экологии займутся работой над проектами по экологизации производств Крыма. Молодые дизайнеры, урбанисты, художники, инженеры, экологи и эковолонтеры посетят производства крымской натуральной косметики «Крымская роза» и кондитерской фабрики «Крымский султан», где они изучат специфику организации производственных процессов и экологических решений. В рамках заезда участники смогут создать творческие экопроекты и кейсы для производств-партнеров арт-кластера «Таврида» с возможностью их реализации.

Вместе с мастерами арт-кластера молодые художники, архитекторы и дизайнеры разработают проекты многофункциональных точек притяжения РЖД. Также участникам арт-школы предметного дизайна расскажут, как проектировать с помощью искусственного интеллекта, презентовать свои идеи заказчикам и правильно оформлять портфолио.

О том, как вести прямые эфиры, продюсировать документальное кино и работать с телеграм-каналам, расскажут на лекциях арт-школы документального кино и медиапроектов. Молодых специалистов обучат продюсеры, редакторы, режиссеры и корреспонденты RT. В партнерстве с Минпромторг для участников арт-школы будет организован выезд на предприятия и проработана тема того, как сделать интересный контент на производствах. Арт-школа создана командами Школы RT и школой документального канала RT Artel.doc.

Участники арт-школы современного изобразительного искусства обсудят возможности использования технологий искусственного интеллекта в творчестве. Под наставничеством экспертов участники разработают личные проекты, а также больше узнают о сайнс- и техно-арте.