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Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у мужчины в соседнем доме
Пропавшую в Екатеринбурге больше суток назад восьмилетнюю девочку нашли у мужчины из соседнего дома
Восьмилетнюю девочку, которую искали в Екатеринбурге со среды, нашли живой в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме, сообщают СМИ.
В СК сообщили, что в среду ребенок вышел из дома, после чего «информации о ее местонахождении не было». В целях активизации поиска открыли уголовное дело по статье об убийстве малолетней, сообщает СУ СК по Свердловской области в Telegram.
В поисках участвовали следователи и криминалисты. Сообщается, что «местонахождение девочки установлено». СК выясняет, «были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия».
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на e1.ru, «ребенок жив». Местный житель, который участвовал в ее поисках, рассказал, что мужчина «заманил» ребенка, «обещая показать собаку». «Девочка была напугана», – сказал участник поисков.
В конце июня пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика нашли мертвым. При этом смерть наступила несколько месяцев назад, этот факт скрывала приемная мать. Возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, ее детей забрали органы опеки.