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Лавров анонсировал расширение присутствия российских СМИ в Африке
В скором времени в африканских странах откроются новые представительства российских медиа, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе обращения к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.
Открытие страновых и региональных представительств российских медиа ожидается в ближайшей перспективе, расширится и корреспондентская сеть RT, сообщил Лавров, передает ТАСС.
Он добавил, что агентства ТАСС и Sputnik намереваются запустить там несколько информационных хабов и многофункциональный редакционный центр.
Министр назвал приоритетной задачей наращивание российского медийного присутствия в Африке, а африканского – в России. Это необходимо для «окончательного преодоления» негативных стереотипов, навязанных Западом, заключил глава ведомства.