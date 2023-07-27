Лавров анонсировал расширение присутствия российских СМИ в Африке

  • ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
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    Киев бросил в бой лучшие резервы
    Херш заявил о решающей роли США в атаках на Крымский мост
    Япония обиделась на решение России объявить в розыск судью МУС
    Умерла Нина Дробышева
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на корабле ЧФ РФ
    Минобороны назвало украинские потери за сутки на Запорожском направлении
    «Автоваз» решил возобновить сборку Lada в Египте
    Гвинейский дипломат прибыл на саммит Россия – Африка в кофте с фото Путина
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя требовать от женщины рожать, не требуя от мужчины быть верным

    Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.

    16 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    26 комментариев
    Новости
    16:53Путин предоставил российское гражданство хоккеисту московского «Динамо» Менеллу

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

    16:45Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

    Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.

    16:40Не пожавшая руку россиянке украинская саблистка получила черную карту

    Украинская саблистка Ольга Харлан получила черную карту и будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев из-за своего отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

    16:32Лавров анонсировал расширение присутствия российских СМИ в Африке

    В скором времени в африканских странах откроются новые представительства российских медиа, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе обращения к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.

    16:24Путин назвал Бурунди надежным партнером в Африке

    Россия считает Бурунди своим надежным другом на Африканском континенте, сегодняшние переговоры предоставляют еще одну возможность для обсуждения планов по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, сказал президент Владимир Путин на встрече с коллегой из Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

    16:15Цена нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с апреля

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превысила 84 доллара за баррель впервые с 19 апреля 2023 года.

    16:07АвтоВАЗ решил возобновить сборку Lada в Египте

    Российская компания «АвтоВАЗ» намерена возобновить сборку автомобилей Lada в Египте, заявил глава компании Максим Соколов.

    15:59Путин заявил о награждении отличившихся на Запорожском направлении военных

    Отличившиеся в боях в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении получат государственные награды, заявил президент Владимир Путин на саммите Россия – Африка.

    15:52В Музее Победы поименно вспомнили детей-жертв войны в Донбассе

    В Музее Победы поименно вспомнили детей-жертв войны в Донбассе. В пространстве экспозиции «Обыкновенный нацизм» государственные и общественные деятели зачитали имена погибших на территории Донецкой народной республики детей.

    15:44Херш: США уже не делают прогнозы по контрнаступлению Украины

    Военные в США и на Украине уже даже не делают никаких прогнозов по украинскому контрнаступлению, баланс сил на стороне России, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США.

    15:36ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    15:29В МЧС уточнили число погибших при крушении вертолета на Алтае

    По уточненным данным, жертвами падения вертолета Ми-8 в Республике Алтай стали четыре человека, двое считавшихся погибшими ранее покинули борт самостоятельно, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

    15:21Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    15:07Путин заявил о готовности России безвозмездно поставить зерно шести странам Африки

    Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.

    14:58Эксперт: Переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана

    Переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию. А Париж в них очень нуждается. Кроме того, мятежники могут искать союзника в лице России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Нигере произошел военный переворот.

    27 июля 2023, 16:32

    Лавров анонсировал расширение присутствия российских СМИ в Африке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором времени в африканских странах откроются новые представительства российских медиа, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе обращения к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.

    Открытие страновых и региональных представительств российских медиа ожидается в ближайшей перспективе, расширится и корреспондентская сеть RT, сообщил Лавров, передает ТАСС.

    Он добавил, что агентства ТАСС и Sputnik намереваются запустить там несколько информационных хабов и многофункциональный редакционный центр.

    Министр назвал приоритетной задачей наращивание российского медийного присутствия в Африке, а африканского – в России. Это необходимо для «окончательного преодоления» негативных стереотипов, навязанных Западом, заключил глава ведомства.

    27 июля 2023, 07:02
    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    Николаевское подполье сообщило подробности о российских ударах возмездия за теракт на Крымском мосту

    В подполье сообщили детали об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту
    @ Cover Images/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины, сообщил активист подполья.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее говорил об одном попадании – по гостинице «Ингул», в которой базировались иностранные наемники, а также украинские военнослужащие. Однако источник РИА «Новости» сообщил о трех аналогичных базах, которые были ликвидированы в результате российских ударов.

    В частности, прилет был зафиксирован по курорту Коблево, расположенному в Николаевской области на побережье Черного моря между Одессой и Очаковом. По информации активиста подполья, с началом СВО туда заселили иностранных наемников и «нациков с Западной Украины».

    Еще одно попадание произошло в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел» в том же районе на черноморском побережье Николаевской области. По словам источника, дорогу к месту разбитого расположения боевиков перекрыли, но разбирать завалы не решились, поскольку опасались нового прилета. Ждали, как сообщил активист, несколько часов, в результате чего число жертв возросло в разы.

    Трупы, по его словам, вывозили в тентовых грузовиках на протяжении двух дней, их отправляли в Одессу. Причем, как рассказали в подполье, «с упаковкой трупов никто не заморачивался», тела складывали, «как мешки с картошкой, друг на друга».

    Говоря об ударе по расположению наемников в гостинице «Ингул» 20 июля, источник сообщил, что туда «прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО». Завалы, по его словам, тоже разбирали долго.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 17:15
    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е

    Вице-спикер Госдумы Чернышов опубликовал записку Жириновского о виновных в развале российского авиапрома в 1990-е

    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в своей записке писал, что США активно саботировали российскую авиапромышленность в 1990-е годы, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    В своем Telegram-канале Чернышов процитировал записку, в которой говорится, что в 1990-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Рабочую заметку Жириновский писал для правительственного часа с министром транспорта в 2019 году.

    «В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?»? – писал Жириновский.

    По словам Чернышова, уничтожение советской авиапромышленности является для него личной и семейной трагедией, потому что его отец много лет собирал советские широкофюзеляжные лайнеры Ил-86 и Ил-96. Также он добавил, что Россия не сможет двигаться вперед, если не сделает выводов из случившегося в 1990-е.

    Ранее Чернышов опубликовал записи Жириновского, в которых тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум к 2040 году.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Коментарии (24)
    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 02:03
    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск

    Судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест президента России, объявлена в розыск

    Выдавшую «ордер» на арест президента России судью МУС объявили в розыск
    @ icc-cpi.int

    Tекст: Ольга Никитина

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск МВД России.

    В базе уголовного розыска МВД сказано, что японка Томоко Аканэ разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется, передает ТАСС.

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

    Как рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, прокурор МУС принял решение об «ордере» на арест президента России в результате давления со стороны англосаксов. Данный «документ», по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «состряпан» в обход всех процедур и с небывалой скоростью.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (25)
    27 июля 2023, 03:04
    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что польская армия сравняет Львов с землей

    В США рассказали о судьбе Львова в случае атаки со стороны Польши
    @ Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Польская армия сравняет украинский город Львов с землей, если Варшава получит одобрение такой операции с американской стороны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «Если мы (США – прим. ВЗГЛЯД) решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет?» – спросил Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted и сам же ответил на этот вопрос, выразив уверенность в том, что город «легко сравняют с землей».

    Украинских военных, по мнению Макгрегора, «разнесут в пух и прах», если ВСУ не предоставят мощную противовоздушную и противоракетную оборону, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 23:39
    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Зеленский заявил о попаданиях на территории Украины после серии взрывов

    Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что «есть несколько попаданий». Других подробностей он не привел.

    В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что над территорией региона была сбита ракета. Из-за падения обломков произошел пожар, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о мощном взрыве в Киеве. Кроме того, взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Хмельницкой областях.

    Воздушная тревога, действовавшая по всей стране вечером среды, к 23.30 мск отменена. Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Коментарии (9)
    27 июля 2023, 08:48
    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала

    Командование «Юг»: В одном из портов Одесской области повреждено оборудование грузового терминала

    В порту Одессы повредили оборудование грузового терминала
    @ State Emergency Service of <br>Ukraine in Odesa region/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производственное оборудование повреждено в одном из портов Одесской области на юге Украины, сообщили в оперативном командовании «Юг» ВСУ.

    Согласно сообщению командования, было повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов. Кроме того, зафиксирован взрыв в административном здании в порту, передает ТАСС.

    При этом там не стали уточнять, об инфраструктуре какого именно порта идет речь.

    Ранее в Одесской области поразили важный объект инфраструктуры.

    Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева.

    Коментарии (14)
    27 июля 2023, 07:32
    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ

    NYT: Украина начала основную фазу контрнаступления

    В США сообщили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина начала «основной удар своего контрнаступления», пишут американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. Сообщается, что в бой брошены тысячи украинских военнослужащих, которые находились в резерве.

    По информации The New York Times, многие из военных, которые вступили в бой, обучались на Западе.

    Источники газеты говорят, что в случае успеха новая операция будет продолжаться от одной до трех недель, передает РИА «Новости».

    Газета The Washington Post в свою очередь пишет, что «цель таких шагов» украинского руководства пока «неясна». Неназванный американский чиновник сказал изданию, что нет уверенности в том, что действия украинской стороны являются важным шагом.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что впервые за несколько недель ВСУ начали атаковать не «пушечным мясом», а подразделениями с бронетехникой, но в итоге им пришлось отступить.

    Коментарии (21)
    26 июля 2023, 21:18
    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО

    В Конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними

    В Конгрессе США объявили про обнаружение внеземных биотехнологий в местах аварий НЛО
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нечеловеческие биотехнологии были обнаружены на предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами, заявил экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними.

    При этом Груш подчеркнул, что говорить об этом подробнее на открытых слушаниях он не может. Под присягой он также заявил, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США, передает Lenta.Ru.

    Груш подчеркнул, что он, а также другие сотрудники ЦРУ сталкивались с НЛО. Кроме него в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. По словам последнего, в 2014 году во время учений недалеко от Вирджинии он столкнулся с неопознанным темным объектом с прозрачной сферой. Грейвз подчеркнул, что похожее явление наблюдали более 30 человек из его группы.

    Кроме того, по его словам, правительство США готовит репрессии против самого Груша и его коллег за правду об НЛО.

    Ранее Груш заявил, что американские власти в рамках секретной военной программы получили космические корабли внеземного происхождения.

    Коментарии (36)
    26 июля 2023, 21:27
    Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
    Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает газета Irish Times.

    Певица в 1990 году получила музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Всего она выпустила 10 студийных альбомов, передает РИА «Новости».    

    У О'Коннор ранее было диагностировано биполярное расстройство, а в 2016 году появлялось сообщение о попытке покончить с собой, но его опровергли.

    В 2022 году ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой, после чего певицу госпитализировали.

    Коментарии (11)
    27 июля 2023, 01:51
    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

    Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам

    Лидер республиканцев в Сенате «завис» на 20 секунд во время ответа журналистам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла увели с пресс-конференции после того, как во время выступления он замер на середине фразы, а затем молчал около 20 секунд.

    Помощники объяснили произошедшее легким головокружением 81-летнего законодателя, пишет Telegram-канал «РИА Новости США».

    Придя в себя, Макконнелл заверил, что с ним все в порядке. Он добавил, что способен исполнять возложенные на него обязанности.

    Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил, что президент США Джо Байден справлялся о его самочувствии. Сенатор повторил, что он «в порядке», но на вопросы о том, осматривал ли его врач, не ответил, передает ТАСС.

    Ранее Макконнелл почти шесть недель отсутствовал в Сенате после падения, в результате которого получил сотрясение мозга.

    Добавим также, что регулярно вызывает вопросы состояние здоровья действующего президента США Джо Байдена, который является самым пожилым президентом за всю историю США. Несмотря на критику в этой связи, он собирается баллотироваться на второй срок.

    Коментарии (20)
    27 июля 2023, 14:01
    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС Аканэ, выдавшую «ордер» на арест Путина

    Япония сочла «несправедливым» решение России объявить в розыск судью МУС
    @ Koen van Weel/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Японское правительство считает «несправедливым» решение МВД России объявить в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер» на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

    Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, в частности, назвал несправедливым решение предпринимать меры в отношении связанных с МУС лиц. Он добавил, что Токио проведет с МУС консультации по вопросу того, как реагировать на действия России, передает РИА «Новости».

    Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, была объявлена в розыск МВД.

    В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (17)
    27 июля 2023, 10:17
    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки

    ФСБ обнаружила следы взрывчатки на борту сухогруза ВМО River, следовавшего через Керченский пролив

    ФСБ обнаружила в Керченском проливе новый сухогруз со следами взрывчатки
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Сотрудники ФСБ выявили следы взрывчатых веществ в трюме иностранного сухогруза, следовавшего через один из портов Украины и Керченский пролив в Ростов-на-Дону, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Сотрудники ФСБ 26 июля обнаружили очередное иностранное гражданское судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на Украину, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    Следы взрывчатки – динитротолуола и тротила – были найдены в трюме и на поверхности спасательной шлюпки сухогруза ВМО River, который следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону, где на судно должны были загрузить зерно. По данным ФСБ, с начала лета сухогруз дважды заходил в украинский порт Рени в Одесской области.

    После обнаружения следов взрывчатки судну запрещен проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.

    Ранее на борту иностранного сухогруза, следовавшего из турецкого порта в Ростов-на-Дону за зерном, также были обнаружены следы взрывчатки, при этом в мае судно находилось в украинском порту Килия.

    Коментарии (8)
    Главное
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    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины

    Россия не только избавилась от импортной зависимости по свинине, но и активно наращивает ее экспорт. Высокие темпы роста экспорта в первом полугодии обещают рекордный показатель в 2023 году. Следующая амбициозная цель России – войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире. При каком условии она будет достижима? Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку

    «Африканским проблемам – африканские решения». Россия придерживается этого принципа еще с советских времен, однако другие великие державы, включая бывшие метрополии из Европы, продолжают рассматривать Африку как арену для борьбы друг с другом. В чем заключаются особенности этого противостояния и как Россия могла бы реализовать свой потенциал в сотрудничестве со странами континента? Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

    • «Альтернатива для Германии» стала первой

      Партия «Альтернатива для Германии», выступающая за восстановление отношений с Россией и за противодействие миграции, стала самой популярной в ФРГ: ее рейтинг достиг 22%. На этом фоне Фридрих Мерц, возглавляющий партию ХДС, допустил сотрудничество с «Альтернативой». Это вызвало такой скандал, что он отказался от своих слов. Но вряд ли надолго.

    • У ВСУ проблема с ремонтом техники

      После опустошения своих арсеналов страны НАТО планируют сосредоточиться на ремонте той техники, которая была поставлена в войска Украины ранее. Проблема с «логистическим плечом» до сих пор не решена и стала для ВСУ по-настоящему критичной.

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