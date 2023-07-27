Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
Патриарх Кирилл назвал религиозным апартеидом возможный запрет УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал религиозным апартеидом возможный запрет УПЦ на Украине
Возможное принятие Радой закона о полном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) будет противозаконным, нанесет ущерб украинскому обществу, заявил патриарх патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в кулуарах второго саммита «Россия – Африка».
По его словам, запретить УПЦ можно только с горячей головой, власти Украины не думают о последствиях.
«С апартеидом Южная Африка справилась – а здесь что, религиозный апартеид?» – цитирует ТАСС патриарха.
В свою очередь председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что запрет канонической Украинской православной церкви станет «чудовищной и непоправимой вещью», что разрушит не только власть на Украине, но и саму страну, вообще религиозного пространства как такового».
Напомним, законопроект о полном запрете деятельности канонической УПЦ по поручению президента Украины Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.
Между тем, Россия в Совбезе ООН призвала все международное сообщество и духовных лидеров выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.