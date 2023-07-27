Патриарх Кирилл назвал религиозным апартеидом возможный запрет УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал религиозным апартеидом возможный запрет УПЦ на Украине

Tекст: Вера Басилая

По его словам, запретить УПЦ можно только с горячей головой, власти Украины не думают о последствиях.

«С апартеидом Южная Африка справилась – а здесь что, религиозный апартеид?» – цитирует ТАСС патриарха.

В свою очередь председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что запрет канонической Украинской православной церкви станет «чудовищной и непоправимой вещью», что разрушит не только власть на Украине, но и саму страну, вообще религиозного пространства как такового».

Напомним, законопроект о полном запрете деятельности канонической УПЦ по поручению президента Украины Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Между тем, Россия в Совбезе ООН призвала все международное сообщество и духовных лидеров выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.