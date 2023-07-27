  • Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли
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    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

    Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

    6 комментариев
    Новости
    01:14Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено.

    01:05На Украине объяснили подоплеку решения Зеленского о военном положении

    Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения на Украине, поскольку опасается проигрыша на выборах главы государства, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    00:45В Ростове-на-Дону ребенок утонул в аквапарке

    В бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону утонул мальчик четырех лет, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

    00:07Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области

    В Сети опубликовано видео из Запорожской области, где российскими беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    23:39Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    23:27В России впервые утверждена форма повестки для мобилизации

    Российское правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации. Прежде использовалась типовая форма повестки по призыву.

    23:01В Госдепе признали отсутствие перспектив коллапса российской экономики

    Американская сторона не видит предпосылок для коллапса российской экономики, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

    22:45Захарова: Запад породил киевского террористического монстра

    Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    22:32Стало известно о состоянии американца Рида после ранения на Украине

    Американский гражданин Тревор Рид, осужденный в России, обменянный на летчика Константина Ярошенко, в настоящее время полностью восстановился после ранения, полученного в ходе боевых действий на Украине.

    22:13Белый дом признал недовольство темпами контрнаступления ВСУ

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби фактически подтвердил неудовлетворенность американской стороны темпами украинского контрнаступления.

    21:57В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    21:54Фонд «Круг добра» будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С

    Более 1,5 тыс. заявок на обеспечение препаратами пациентов с хроническим гепатитом С поступило в фонд «Круг добра», в ближайшее время дети начнут получать лекарства, сообщила пресс-служба Минздрава России.

    21:45В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    21:36Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.

    21:27Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

    Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает газета Irish Times.

    27 июля 2023, 01:14

    Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыто

    Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено.

    Оповещение появилось в 00.37 мск в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Сроки восстановления моста установили до конца года.

    24 июля 2023, 18:07
    Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей
    Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

    Как передает РИА «Новости», сообщение о прекращении движения поступило сегодня днем. На данный момент движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

    Ранее Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

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    25 июля 2023, 16:44
    Сроки восстановления Крымского моста продлили до конца года

    Правительство своим распоряжением продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря

    Сроки восстановления Крымского моста продлили до конца года
    @ Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российское правительство продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года, следует из распоряжения кабмина.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. Предыдущий срок завершения восстановительных работ был 1 июля.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Во вторник министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил новыми ударами по Крымскому мосту.

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    24 июля 2023, 09:29
    Силы ПВО Крыма и средства РЭБ отбили нападение 17 украинских дронов

    Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать Крым 17 беспилотниками

    Силы ПВО Крыма и средства РЭБ отбили нападение 17 украинских дронов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму, сообщил в Минобороны России.

    В Минобороны уточнили, что средствами РЭБ были подавлены 14 украинских беспилотников, 11 из них рухнули в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Кроме того, говорится в Telegram оборонного ведомства, три дрона были уничтожены средствами ПВО.

    В результате очередной террористической атаки Киева никто не пострадал, уточнили в Минобороны.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Движение поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также по автотрассе Джанкой – Симферополь было приостановлено.

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    26 июля 2023, 15:12
    Создана платежная карта для расчетов иностранных туристов в России

    МЭР анонсировало запуск эксперимента с платежной картой для иностранных туристов

    Создана платежная карта для расчетов иностранных туристов в России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    До конца сентября планируется запустить в пилотном режиме проект «Карта туриста» для расчетов иностранных туристов в России, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

    В ведомстве сообщили, что проект «Карта туриста» планируется запустить в пилотном режиме в третьем квартале. В настоящее время над этим совместно работают Минэкономразвития и Росфинмониторинг, передает ТАСС.

    Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в России лучшая природа в мире, но чтобы увлечь туристов, следует помогать им открывать дополнительные смыслы в поездках по стране.

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    24 июля 2023, 07:59
    Над Крымом сбито и подавлено 11 беспилотников

    Аксенов сообщил об 11 сбитых и подавленных беспилотниках над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Крымом российские силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников противника, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов также сообщил в Telegram, что обломки беспилотника повредили частный дом в Кировском районе.

    В последнее время Украина неоднократно пыталась поражать цели в Крыму. В субботу в результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов.

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    25 июля 2023, 04:23
    Бастрыкин указал на присущую «любым террористам» черту киевского режима

    Бастрыкин в связи с атакой Украины на Крымский мост указал на отсутствие у киевского режима моральных принципов

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка атаковать Крымский мост продемонстрировала, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды моральные принципы, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин подчеркнул, что Украина «осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства». Так, в автомобиле, который находился на мосту во время атаки, ехала «обычная семья». В результате «чудом выжила» только несовершеннолетняя девочка, которая «осталась сиротой».

    Глава СК указал, что заведено уголовное дело по статье о теракте. Устанавливаются причастные к атаке сотрудники украинских спецслужб и члены вооруженных формирований, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Девочку, чьи родители погибли в результате теракта, выписали из больницы. Президент России Владимир Путин распорядился оказать ей всю необходимую помощь.

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    24 июля 2023, 08:21
    Движение по трассе в Джанкойском районе приостановлено после атаки дронов на Крым

    Аксенов: Движение по железной дороге и автотрассе в Джанкойском районе приостановлено после атаки дронов на Крым

    Tекст: Алина Власенко

    Движение поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также по автотрассе Джанкой – Симферополь приостановлено в целях безопасности после утренней атаки украинских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Глава Крыма уточнил в Telegram, что в настоящее время приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

    В свою очередь советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил в Telegram, что в Крыму создан оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских дронов.

    Ранее Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

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    25 июля 2023, 13:37
    У курортного города Кемер в Турции выгорело 120 га леса

    У курортного города Кемер в Турции выгорело 120 гектаров леса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возле турецкого курортного города Кемер сгорело около 120 га леса, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

    Пожар у Кемера начался около 21.00 накануне и продолжается до сих пор, сказал министр, передает ТАСС.

    Он указал, что тушение огня ведется с воздуха и с земли, площадь возгорания составила 120 гектаров леса.

    Ранее российское генконсульство в Анталье призвало россиян по возможности не покидать территорию отелей из-за лесных пожаров.

    До этого Россия направила в Турцию два самолета-амфибии для тушения пожаров.

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    24 июля 2023, 11:01
    Все задержанные из-за атаки дронов поезда отправлены в Крым

    Все задержанные из-за атаки беспилотников поезда отправлены в Крым

    Tекст: Алина Власенко

    Все поезда, задержанные из-за утренней атаки украинских беспилотников, отправлены в Крым, но следуют с опозданием, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».

    Задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная составы отправлены в Крым, однако следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 дронами по объектам в Крыму.

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    24 июля 2023, 12:54
    Песков прокомментировал участившиеся атаки украинских дронов

    Песков: Службы безопасности Крыма начеку из-за попыток атак украинских беспилотников

    Tекст: Алина Власенко

    Обеспечивающие безопасность в Крыму и других российских регионах службы принимают необходимые меры из-за участившихся атак украинских беспилотников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки атаки дронов на Крым.

    «Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, начеку», – сказал Песков, добавив, что ведется очень напряженная работа.

    Отвечая на вопрос, будут ли дополнительные поручения президента Владимира Путина в связи с угрозами атак, Песков заметил, что «вряд ли они требуются», передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 дронами по объектам в Крыму.

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    24 июля 2023, 10:01
    Возобновлено остановленное после атаки дронов движение по трассе Джанкой – Симферополь

    Аксенов: Возобновлено движение по трассе Джанкой – Симферополь, перекрытой после атаки беспилотников

    Tекст: Алина Власенко

    Возобновилось движение по трассе Джанкой – Симферополь, перекрытой после атаки украинских беспилотников на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Как написал Аксенов в Telegram, трассу обследовали специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб. Не найдя ничего опасного, они приняли решение возобновить движение по трассе.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму.

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    26 июля 2023, 09:43
    Мишустин призвал развивать в России «туризм со смыслом»

    Tекст: Алина Власенко

    В России лучшая природа в мире, но чтобы увлечь туристов, следует помогать им открывать дополнительные смыслы в поездках по стране, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на презентации проектов внутреннего туризма на курорте «Манжерок» на Алтае.

    Премьер обратил внимание на слова одного из выступающих. «Вы сказали очень важную фразу: «Мы хотим сделать посещение наших мест – экологического городка – таким, чтобы оно было со смыслом». «Туризм со смыслом», мне кажется, это очень важно для людей, которые ищут, куда поехать», – считает Мишустин, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что в России замечательная природа, можно найти «любой ландшафт» и «любые места». «А вот смысл – за инвесторами и теми, кто занимается развитием в том числе экологического туризма», – подчеркнул премьер, добавив, что «туристический смысл» привлечет россиян к поездкам по стране.

    Мишустин также назвал частные инвестиции основной развития туризма. Премьер отметил, что государство будет помогать создавать инфраструктуру, давать субсидии на важные направления, но без частных инвестиций «будет сложно».

    Премьер также рассказал, что в прошлом году останавливался в модульной гостинице на природе и остался под впечатлением от такого отдыха. «Это потрясающе. ... Никогда даже не представлял, что так просто, кстати, и достаточно недорого, и экологично, можно создать возможность пребывания в местах, нетронутых человеком, где красиво, где природа», – отметил Мишустин.

    В среду Мишустин в среду посетил крупнейший круглогодичный курорт «Манжерок» в Республике Алтай.

    В Горно-Алтайск премьер прибыл в рамках своего турне по городам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. До этого он уже посетил Владивосток и Улан-Удэ, где побывал на ряде предприятий.

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    26 июля 2023, 10:51
    Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума

    Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума на более поздний срок

    Tекст: Алина Власенко

    Ялтинский международный экономический форум, проведение которого было запланировано на 2023 год, решено перенести на более поздний срок, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «Проведение Ялтинского форума переносится на более поздний срок», – написал Аксенов в Telegram.

    Ялтинский международный экономический форум проводился в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В прошлом году Ялтинский международный экономический форум также был перенесен.

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    26 июля 2023, 14:31
    В МИД заявили о планах запуска прямых рейсов в максимальное число стран Африки

    Замглавы МИД Богданов: Россия будет работать над запуском авиасообщения с максимальным количеством стран Африки

    Tекст: Алина Власенко

    Москва намерена работать над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских государств, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

    Он выразил сожаления, что после распада Советского Союза прямое авиасообщение с африканскими странами почти прекратилось, но добавил, что «Россия возвращается в Африку».

    Богданов добавил, что власти будут работать над тем, чтобы запустить авиасообщение с максимальным количеством стран Африки, передает ТАСС.

    В свою очередь глава Росавиация Александр Нерадько сообщил, что Россия рассматривает возможность выполнения полетов в Танзанию и другие южные страны Африки.

    Второй саммит Россия – Африка пройдет в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с экономическим и гуманитарным форумом.

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    26 июля 2023, 13:09
    Решетников: Россия ожидает первые тургруппы по безвизовому обмену с Китаем и Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в скором времени начнет безвизовый групповой туристический обмен с китайской и иранской сторонами, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    С 1 августа для быстрой организации путешествия по России заработают «электронные визы», к этому же числу планируется запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем, сказал Решетников, передает РИА «Новости».

    Стороны обменялись списками туристических операторов, все процедуры завершены, прибытие первых групп ожидается «со дня на день».

    В начале июля Минэкономразвития указывало, что завершена процедура обмена списками туроператоров с Китаем и Ираном, она необходима для запуска двусторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых турпоездках.

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