Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

Силы ПВО Крыма и средства РЭБ отбили нападение 17 украинских дронов

Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать Крым 17 беспилотниками

Tекст: Алина Власенко

В Минобороны уточнили, что средствами РЭБ были подавлены 14 украинских беспилотников, 11 из них рухнули в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Кроме того, говорится в Telegram оборонного ведомства, три дрона были уничтожены средствами ПВО.



В результате очередной террористической атаки Киева никто не пострадал, уточнили в Минобороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Движение поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также по автотрассе Джанкой – Симферополь было приостановлено.