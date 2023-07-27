Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.18 комментариев
Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыто
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено.
Оповещение появилось в 00.37 мск в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Сроки восстановления моста установили до конца года.