Чернышенко: Доля молодежи в научном секторе выросла почти в два раза

Вице-премьер Чернышенко: За последние 20 лет доля молодежи в научном секторе выросла почти в два раза

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко посетил арт-кластер «Таврида» в Крыму, где открыл смену «Наука как искусство» и пообщался с ее участниками. Смена «Наука как искусство» посвящена объявленному президентом Владимиром Путиным Десятилетию науки и технологий.

«Одна из национальных целей развития, обозначенных главой государства, – создание возможностей для самореализации и развития талантов. Творчество – один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности. Получается, что каждый из вас вносит свой вклад в это важное общее дело, являясь непосредственным участником процесса», – сказал Чернышенко. Вице-премьер отметил, что формирование гармонично развитой личности происходит постепенно, поэтому важно создавать условия для этого на разных этапах жизни человека, говорится на сайте правительства.

Во время общения с участниками смены Чернышенко рассказал, какие возможности сегодня доступны для молодежи. Правительство по поручению президента создает удобную и современную инфраструктуру для учебы, работы, спорта и развлечений. К 2030 году в стране будет 25 современных кампусов мирового уровня, 17 из них уже в стадии реализации. Вице-премьер рассказал, что к проектированию кампусов привлечены студенты, и призвал молодых архитекторов и дизайнеров направлять свои идеи. Для поддержки инициатив и продвижения молодежных проектов запущены федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» и конкурс «Студенческий стартап». Победители конкурса стартапов получают на реализацию своих разработок по 1 млн рублей, на это из бюджета выделено 1,5 млрд рублей.

«В России в сфере исследований и разработок задействовано, по разным оценкам, от 350 тысяч до 400 тысяч человек. Причем ударное звено – это ученые младше 39 лет. Их более 44%. То есть за последние два десятилетия доля молодежи выросла практически вдвое, и сегодня российская наука – одна из самых молодых в мире», – сказал Чернышенко.

Он напомнил, что в стране работает 740 молодежных лабораторий, а к следующему году их будет уже 900. Также в России действует программа молодежного и студенческого туризма, которая включает 100 российских городов и 32 научно-популярных туристических маршрута. Спланировать свое путешествие можно на цифровой платформе студтуризм.рф.

Вице-премьер рассказал участникам фестиваля о подготовке к мультиспортивному турниру «Игры будущего», который пройдет в Казани в 2024 году. Также вице-премьер сообщил о запуске креативного конкурса Игр будущего – «100 лет тому вперед» для авторов идей и проектов в формате «фиджитал», объединяющем цифровую и физическую реальности. Победители конкурса смогут пройти стажировку в «фиджитал-ЛАБе», получить поддержку в реализации SportTech-проектов в демозоне Города будущего во время Игр в 2024 году, выиграть билеты на Игры будущего с оплатой проживания как членов «семьи фиджитал».

Смена «Наука как искусство» на фестивале «Таврида.АРТ» объединила более 320 представителей творческих индустрий и профессионального научного сообщества из 68 регионов страны. Средний возраст участников – 24–26 лет. На фестивале представлены такие направления, как экология, изобразительное искусство, предметный дизайн, документальное кино и медиапроекты, наука и технологии.

В рамках визита вице-премьер также осмотрел фестивальную площадку арт-кластера «Таврида», жилую зону и образовательный кампус. Кроме того, Дмитрий Чернышенко посетил академию творческих индустрий «Меганом». С июня 2023 года там запущены первые образовательные программы по подготовке специалистов в сфере музыки, зрелищного искусства, дизайна, новых медиа и видеопроизводства. Особенность образовательных программ академии – работа над реальными проектами с командами заказчиков.