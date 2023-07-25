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Патрушев: Побуждать к диалогу по Украине необходимо западные страны
Секретарь Совбеза Патрушев: Россия готова к диалогу по Украине, но побуждать к нему надо западных кураторов Киева
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Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании курирующих вопросы безопасности высоких представителей стран БРИКС.
Он также приветствовал стремление партнеров по БРИКС «способствовать мирному, переговорному урегулированию украинского кризиса, оказать посреднические услуги», но отметил, что побуждать к этому надо западных кураторов Украины, которые запретили вести переговоры с Россией, пишет «Российская газета».
Патрушев отметил, что ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников, Россия ценит понимание причин проведения СВО и взвешенную оценку происходящих событий странами БРИКС.
Ранее Патрушев обвинил Запад в попытках раскачать ситуацию в странах БРИКС.
Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне СВО
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Командир «Ленинградского полка», состоящего из мобилизованных жителей Петербурга и регионов северо-запада России, полковник Евгений Вашунин умер после серьезного ранения, полученного при выполнении долга в зоне специальной военной операции (СВО).
Соболезнования родным и близким Вашунина выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. «Ушел из жизни талантливый военачальник и достойный гражданин, командующий «Ленинградским полком». Полковник Евгений Александрович Вашунин посвятил себя преданному служению нашей Родине», – приводит его слова ТАСС.
По словам Бельского, 14 июля Вашунин принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков, движение отряда было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем. В ходе столкновения полковник Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на помощь, Вашунин скончался.
Вашунин представлен к званию Героя России посмертно.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
Стало известно о скоплении войск ВСУ в Снигиревке для форсирования Днепра
Глава района Барбашов: Украинские войска накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра
Вооруженные силы Украины накапливают войска в Снигиревке для форсирования реки Днепр, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
Он указал, что украинские военные накапливают силы в Снигиревке для штурма Днепра. По словам Барбашова, Снигиревка превращается в пункт накопления, координации и сортировки войск, что говорит о подготовке к форсирование речной преграды.
Он также добавил, что эти сведения уже переданы командованию Российской армии, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счел бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Эксперты: Украина использует гражданские суда для атаки на российские корабли в Черном море
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Безэкипажные катера вооруженных сил Украины, попытавшиеся атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов», вероятно, были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря, считают эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
«Перед нами новое свидетельство того, что Украина использует гражданские суда для выполнения боевых задач. … Точно так же, как … на суше ВСУ используют гражданские грузовики для перевозки боеприпасов», – сообщили эксперты Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», комментируя попытку двух безэкипажных катеров ВСУ атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов».
По мнению экспертов, безэкипажные катера были спущены с торговых судов, находящихся в юго-западном районе Черного моря.
Они, в частности, обратили внимание на то, что «Сергей Котов» находился в 370 км от Севастополя. «Это значит, что от Одессы он находился на еще большем расстоянии. Столь малые катера технически не способны самостоятельно пройти сотни миль по открытому морю», – добавили авторы канала.
Ранее Минобороны сообщило, что корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины.
Актер Аверин призвал не вырезать из фильмов уехавших из России артистов
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Вырезать из фильмов артистов, уехавших из России, нельзя, творчество и фильмы ни в чем не виноваты, заявил российский актер Максим Аверин.
Артист заявил, что не собирается кого-то поддерживать или запрещать, но, наверное, поспорил или даже подрался бы с близким другом, если бы он высказывался негативно. Аверин считает, что есть творчество, которое и нужно оценивать, а вырезать из кино артистов нельзя, пишет «Московский комсомолец».
Аверин признался, что не дает интервью в последнее время, потому что его постоянно просят высказаться на тему СВО, он не понимает, зачем артистам нужно озвучивать свою позицию в такой «глобальный период, когда идет переустройство мира».
По словам артиста, его раздражают постоянные разговоры о том, сколько миллионов зарабатывали в России те, кто уехал. Он заявил, что является русским артистом и не представляет свой жизни без России, всегда будет возвращаться обратно, куда бы ни поехал.
Ранее режиссер Константин Богомолов, муж Ксении Собчак, на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.
WSJ: Неудачи контрнаступления ВСУ ставят Байдена в сложное положение
WSJ: Застопорившееся украинское наступление ставит Байдена в непростое политическое положение
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Медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды Вашингтона на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году, и создают угрозу бессрочного конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных политиков.
Потенциальная тупиковая ситуация на Украине может стать проверкой заявленной президентом США Джо Байденом стратегии по выделению Киеву миллиардов долларов на военную помощь, чтобы киевский режим мог вести переговоры с Россией с позиции силы. Это также может сказаться на способности Запада поставлять оружие Киеву, пишет The Wall Street Journal.
«Легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст, в то же время добавив, что у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие Киеву.
Отказ от поддержки Украины и допущение хотя бы частичной победы России «стало бы провалом внешней политики Байдена, который затмил бы вывод войск из Афганистана», – считает Хербст.
Издание также отмечает, что по мере приближения выборов президента США у российского лидера Владимира Путина появляется больше стимулов переиграть Запад, поскольку двое главных претендентов от Республиканской партии – бывший президент Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис – уже заявили, что могут ограничить военную поддержку Украины.
Тем временем стало известно, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке киевскому режиму дополнительной военной помощь на сумму до 400 млн долларов, в комплект поставки войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и беспилотники для наблюдения.
Бундесвер раскритиковал вооруженные силы Украины
Bild и бундесвер обвинили украинских офицеров в отсутствии успехов у солдат ВСУ после обучения на Западе
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Вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки, говорится в докладе представителей бундесвера с пометкой «только для служебного пользования».
В докладе говорится, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя». В результате возникает угроза попадания по своим, передает ТАСС со ссылкой на Bild.
Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.
Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения.
По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.
Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ. Как пишет Bild, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».
Напомним, СМИ сообщали, что на Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались.
Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
Корабль ЧФ «Сергей Котов» уничтожил два безэкипажных катера ВСУ, пытавших атаковать его в 370 км от Севастополя
Корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в ночь на вторник штатным оружием уничтожил два пытавшихся его атаковать безэкипажных катера вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
По данным Минобороны, украинские военные в ночь на вторник предприняли безуспешную попытку атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми беспилотными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.
Российские силы отразили атаку, и оба беспилотных катера ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет.
Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение задач по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
В Варшаве заявили о возросшем недовольстве поляков украинскими беженцами
Глава Польской крестьянской партии Косиняк-Камыш: Поляков начинает раздражать наглость украинцев
Киев ведет прагматичную игру в отношении Варшавы, а поляки начали понимать, что никакой благодарности от украинцев за оказанную им помощь не последовало, заявил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
По словам Косиняк-Камыша, среди поляков все чаще наблюдается раздражение в отношении украинцев, которые нагло пользуются щедростью местных жителей. Политик отмечает, что похожим образом по отношению к Польше себя ведет и киевский режим.
«Люди взбешены, поскольку ситуация выходит за границы разумного. Нервничают из-за того, что люди приезжают за помощью в 500 злотых, а потом возвращающихся на Украину. Также много говорят о больницах и получении медпомощи в Польше, приоритете в очередях», – заявил политик, передает RT.
Он возмутился тому, что украинцы не выражают благодарность за оказываемую им помощь и не дают ничего взамен. «Я вижу, что у украинской стороны нет понимания ситуации, в которой оказалась Польша. Оказанная помощь … осталась безответной. … Все отчетливее видно, что со стороны Киева ведется прагматичная игра интересов», – заявил глава партии.
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима, однако в последнее время среди поляков набирает популярность антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что происходит.
Генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом
Генерал французской армии Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины драматическим провалом
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Генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард назвал попытки «контрнаступления» вооруженных сил Украины (ВСУ) драматическим провалом.
Делавард заявил в видеоинтервью, поступившем в ТАСС, что для Украины это драматический провал. При этом он выразил уверенность, что от этой затеи можно было ожидать только провала, так как невозможно добиться успеха в контрнаступлении, когда соотношение сил от трех к одному до пяти к одному, когда русские хорошо укрепили свою оборону, когда очевидно превосходство России в артиллерии и авиации.
Генерал также констатировал, что НАТО проиграла даже коммуникационную войну, пытаясь убедить весь мир в том, что Россия уязвима и пропадет под гнетом санкций. Делавард признал, что такая стратегия провалилась, так как каждый день весь мир, наоборот, все сильнее сплачивается вокруг России и продолжает с ней торговать, а не осуждает ее. Тем временем санкции бумерангом возвращаются на Глобальный Запад, отметил офицер.
Генерал также назвал Вильнюсский саммит НАТО провальным. По его словам, на мероприятии было сделано много очень длинных заявлений, от которых хочется спать. Делавард считает, что эти длинные заявления говорят лишь о том, что Запад пытается скрыть отсутствие реальных инициатив за длинными речами.
Ранее во вторник бундесвер обвинил украинских офицеров в отсутствии успехов у ВСУ после обучения на Западе. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление «отстает» от намеченного графика.
Полковник Макгрегор заявил о разъяренном Зеленском из-за больших потерь ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский разъярен и обескуражен из-за больших потерь ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский зол и обескуражен из-за низкого боевого духа в вооруженных силах Украины и больших потерь на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, украинское военное руководство в отчаянии, а сами ВСУ – на грани распада. Макгрегор также уверен, что боевой дух среди украинских военных «слаб как никогда», передает RT.
В этой связи, добавил полковник, Зеленский разъярен и обескуражен.
Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым.
Зеленский объявил о планах начать переговоры о вступлении в ЕС
Зеленский сообщил о намерении Украины начать в 2023 году переговоры о вступлении в ЕС
В 2023 году Украина планирует начать переговоры о вступлении в ЕС, Киев к этому полностью готов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что украинская сторона «выполняет то, что необходимо», а также предпринимает все возможные усилия для того, чтобы «готовность ЕС» оказалась «также полной именно в этом году», передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз не смог подготовить реалистичный план приема Украины в ЕС. Европейские дипломаты сообщали, что не ожидают расширения Евросоюза в ближайшие десять лет.
Украина заявила об «отставании от графика» контрнаступления
Министр обороны Украины Резников не увидел причин переживать из-за слишком медленного контрнаступления
Как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, украинское контрнаступление отстает от намеченного графика, но он «не переживает» по этому поводу, поскольку наступление якобы идет по плану.
Резников посетовал на нехватку боеприпасов, артиллерии и систем ПВО, а также отметил очень длинную линию фронта и российские минные поля, через которые «очень сложно» пройти. По его словам, боевые действия – это «не компьютерная игра». Резников сказал, что украинским войскам нужно «медленно готовить коридоры для реального наступательного движения». По версии министра, такая активность в разных местах запутает россиян, мешая им узнать, где будет главное направление удара, передает CNN.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин констатировал провал контрнаступления ВСУ и отметил, что безвозвратные потери украинских войск с начала контрнаступления превысили 26 тыс. человек.