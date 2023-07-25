Патрушев: Побуждать к диалогу по Украине необходимо западные страны

Секретарь Совбеза Патрушев: Россия готова к диалогу по Украине, но побуждать к нему надо западных кураторов Киева

Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании курирующих вопросы безопасности высоких представителей стран БРИКС.

Он также приветствовал стремление партнеров по БРИКС «способствовать мирному, переговорному урегулированию украинского кризиса, оказать посреднические услуги», но отметил, что побуждать к этому надо западных кураторов Украины, которые запретили вести переговоры с Россией, пишет «Российская газета».

Патрушев отметил, что ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников, Россия ценит понимание причин проведения СВО и взвешенную оценку происходящих событий странами БРИКС.

Ранее Патрушев обвинил Запад в попытках раскачать ситуацию в странах БРИКС.