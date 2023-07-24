Турчак назвал число избирательных кампаний в единый день голосования

Турчак: Более 4 тыс. избирательных кампаний пройдут в единый день голосования в сентябре

В единый день голосования в 2023 году пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний разного уровня и будет замещено свыше 34 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.

Как указал Турчак в своем Telegram-канале, везде «Единая Россия» выдвигает своих кандидатов – независимо от уровня выборов: губернатор ли избирается или муниципальный депутат.

По его словам, штабы защитили стратегии и почти завершен процесс выдвижения. Он отметил, что сейчас основная задача кандидатов – дойти до избирателей своего округа и наполнить региональный раздел Народной программы «Единой России».

«Наполнить реальными задачами, которыми мы вместе после выборов будем заниматься, обеспечивая их решение финансированием из бюджетов разных уровней», – уточнил депутат.

Турчак подчеркнул, что этот электоральный цикл для партии является генеральной репетицией президентской кампании, а во всех регионах тестируются новые технологии по формированию базы сторонников.