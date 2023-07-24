В РКК рассказали о подготовке гуманитарных работников для участия в международных миссиях

Российский Красный Крест подготовит гуманитарных работников для участия в международных миссиях

Российский Красный Крест (РКК) впервые проведет в России обучающий курс IMPACT по подготовке сотрудников к международным гуманитарным миссиям. В нем примут участие 30 специалистов из семи русскоговорящих Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Курс IMPACT (International Mobilization and Preparation for ACTion) разработан для подготовки сотрудников Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца к работе в международном контексте, говорится на сайте РКК.

«Курс IMPACT в целом представляет собой базовую подготовку делегатов для зарубежных гуманитарных миссий Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Сейчас в Международном Движении очень не хватает подготовленных русскоговорящих делегатов, которые могли бы принять участие в международных миссиях. Поэтому перед нами стоит цель восполнить кадровый пробел и обеспечить в дальнейшем бесперебойную работу международных гуманитарных миссий. Ко всем участникам курса выдвинут определенный набор требований, например, наличие достаточного опыта и знание языка, необходимого для выполнения международных задач по линии Красного Креста», – рассказала директор департамента международного сотрудничества Российского Красного Креста Анастасия Тенета.

По ее словам, «IMPACT подготовит сотрудников к возможным международным миссиям или поможет им квалифицироваться на должности делегатов. В дальнейшем все участники курса смогут подать заявку на открытые делегатские должности, которые их заинтересуют».

В Москве обучение пройдут 30 специалистов из Национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца России, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Республики Беларусь.

Курс является многопрофильным и содержит важные базовые навыки для специалистов всех областей с точки зрения работы по оказанию международной помощи для Красного Креста и Красного Полумесяца. IMPACT поможет участникам развить навыки и знания, необходимые для эффективного и действенного реагирования на бедствия и кризисы, особенно в межкультурном и международном пространстве. Пройдя этот курс, специалисты будут лучше подготовлены к оказанию жизненно важной помощи людям, пострадавшим от различных чрезвычайных ситуаций по всему миру, научатся работать в координации с принимающим Национальным Обществом и другими партнерами Движения Красного Креста и Красного Полумесяца для поддержки населения.

В ходе обучения участники на практике разберут реалии работы в качестве международных делегатов Красного Креста и Красного Полумесяца с помощью различных практических примеров и сценариев. Для подготовки к особенностям работы в международных и межкультурных контекстах курс будет включать модули по культурной осведомленности и чувствительности, коммуникативным навыкам и управлению безопасностью.

Кроме того, обучение содержит практические упражнения, имитирующие операции по ликвидации последствий бедствий, гуманитарных кризисов или чрезвычайных ситуаций. В подготовке и проведении обучающего курса Российскому Красному Кресту помогут коллеги из Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста.