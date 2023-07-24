Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей

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Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

Повышение ставки скажется на стоимости кредитов и выгодности депозитов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
«Рубль укрепится на 15-20%». Такие прогнозы озвучивают специалисты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка – поднять ключевую ставку до 8,5%. Почему ЦБ поднял ставку настолько резко и какие еще последствия и для российской валюты, и для экономики в целом следует ожидать в итоге? Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Финляндия ставит под угрозу ключевой договор с Россией

Аландские острова. Выглядят неприглядно, но имеют важнейшее значение Nik Wheeler/Global Look Press
Одно из краеугольных соглашений между Россией и Финляндией, заключенное еще во времена СССР, может быть поставлено под сомнение. В Хельсинки начата процедура «юридического исследования», по итогам которого Финляндия может принять решение о судьбе российского консульства на Аландских островах. Что это за территория и почему она принципиально важна для безопасности в Балтийском море? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Хрупкое обаяние Поморского Севера

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу. Подробности...

Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования. Подробности...
Обсуждение: 4753 комментария

Эпоха закупочной лихорадки закончилась

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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    Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей

    		   
    24 июля 2023, 18:07
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

    Как передает РИА «Новости», сообщение о прекращении движения поступило сегодня днем. На данный момент движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

    Ранее Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Детонация боеприпасов на складе в Крыму произошла в результате атаки беспилотника
    Аксенов: В Крыму в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов
    		   
    22 июля 2023, 12:30
    Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что будет эвакуировано население  в радиусе 5 километров от места ЧП, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.

    По его словам, вся оперативная информация будет размещаться на официальных ресурсах Республики Крым.

    Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму.

    Коментарии (27)
    Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
    Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
    		   
    21 июля 2023, 21:57
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.

    Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».

    Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (43)
    Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
    		   
    22 июля 2023, 12:39
    Текст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.

    На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.

    Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.

    Коментарии (24)
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено
    Оперштаб сообщил о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту
    		   
    22 июля 2023, 10:40
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, водителей просят соблюдать спокойствие, сообщили в оперштабе Крыма.

    В сообщении в Telegram-канале оперштаба Крыма просят находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.

    Коментарии (22)
    В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
    Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
    		   
    22 июля 2023, 08:13
    Текст: Вера Басилая

    Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».

    Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.

    Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».

    Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.

    Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.

    Коментарии (25)
    Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
    Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
    		   
    22 июля 2023, 07:52
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.

    Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.

    В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.

    Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.

    Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.

    При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.

    За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

    На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.

    Коментарии (4)
    Беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
    Глава Крыма Аксенов: Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
    		   
    22 июля 2023, 11:37
    Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации. Также он сообщил в Telegram-канале, что сотрудники МЧС работают на месте ликвидации возможных последствий.

    Ранее было временно закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

    До этого в результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.

    Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.

    Коментарии (7)
    Силы ПВО Крыма и средства РЭБ отбили нападение 17 украинских дронов
    Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать Крым 17 беспилотниками
    		   
    24 июля 2023, 09:29
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму, сообщил в Минобороны России.

    В Минобороны уточнили, что средствами РЭБ были подавлены 14 украинских беспилотников, 11 из них рухнули в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Кроме того, говорится в Telegram оборонного ведомства, три дрона были уничтожены средствами ПВО.

    В результате очередной террористической атаки Киева никто не пострадал, уточнили в Минобороны.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Движение поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также по автотрассе Джанкой – Симферополь было приостановлено.

    Коментарии (26)
    Пострадавшим при атаке дрона на Крым оказали медицинскую помощь

    22 июля 2023, 20:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Красногвардейском районе Крыма 12 местным жителям оказали медпомощь после атаки беспилотника на склад боеприпасов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

    Эвакуированных жителей осматривают четыре бригады скорой помощи, в пунктах временного размещения работают специалисты из районных поликлиник, 12 пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

    Госпитализированы четыре человека, остальным обратившимся медпомощь оказана амбулаторно.

    Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки на полуостров – это реакция киевского режима на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте.

    Напомним, Красногвардейский район Крыма в субботу атаковал беспилотник, произошла детонация на складе боеприпасов.

    Коментарии (0)
    Власти рассказали о ситуации с пробками на Крымском мосту

    22 июля 2023, 08:24

    Текст: Вера Басилая

    Скоплениq автомобилей у подъездов к Крымскому мосту нет, свободен и проезд со стороны Кубани и полуострова, сообщили в оперштабе Крыма.

    Очередей из автомобилей на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на 7.00 субботы нет, не наблюдается и затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста, следует из сообщения в Telegram-канале оперштаба.

    Ранее советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту, если прозвучит сигнал тревоги.

    Коментарии (0)
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

    22 июля 2023, 12:02

    Текст: Вера Басилая

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд открыт, сообщили в оперштабе Крыма.

    Согласно данным в Telegram-канале оперштаба Республики Крым, проезд по Крымскому мосту открыт, паромная переправа работает в штатном режиме.

    Ранее проезд для автомобилей по Крымскому мосту временно закрывали.

    Власти Крыма сообщили об атаке беспилотников на инфраструктуру полуострова.

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    Аксенов заявил о возобновлении ж/д сообщения в атакованном БПЛА районе

    22 июля 2023, 19:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Красногвардейском районе Крыма восстановлено железнодорожное сообщение, заявил глава региона Сергей Аксенов в субботу.

    Сообщение в районе ограничивали 22 июля в целях безопасности, теперь оно восстановлено, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

    Напомним, Красногвардейский район Крыма в субботу атаковал беспилотник, произошла детонация на складе боеприпасов.

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    Над Крымом сбито и подавлено 11 беспилотников
    Аксенов сообщил об 11 сбитых и подавленных беспилотниках над Крымом

    24 июля 2023, 07:59

    Текст: Антон Антонов

    В небе над Крымом российские силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников противника, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов также сообщил в Telegram, что обломки беспилотника повредили частный дом в Кировском районе.

    В последнее время Украина неоднократно пыталась поражать цели в Крыму. В субботу в результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов.

    Коментарии (0)
    Движение по трассе в Джанкойском районе приостановлено после атаки дронов на Крым
    Аксенов: Движение по железной дороге и автотрассе в Джанкойском районе приостановлено после атаки дронов на Крым

    24 июля 2023, 08:21

    Текст: Алина Власенко

    Движение поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также по автотрассе Джанкой – Симферополь приостановлено в целях безопасности после утренней атаки украинских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Глава Крыма уточнил в Telegram, что в настоящее время приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.

    В свою очередь советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил в Telegram, что в Крыму создан оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских дронов.

    Ранее Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

    Коментарии (0)
    Все задержанные из-за атаки дронов поезда отправлены в Крым
    Все задержанные из-за атаки беспилотников поезда отправлены в Крым

    24 июля 2023, 11:01

    Текст: Алина Власенко

    Все поезда, задержанные из-за утренней атаки украинских беспилотников, отправлены в Крым, но следуют с опозданием, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».

    Задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная составы отправлены в Крым, однако следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 дронами по объектам в Крыму.

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