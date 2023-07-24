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24 июля, понедельник | Последнее обновление — 18:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей
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Крымский мост вновь открыли для движения автомобилей
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Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Как передает РИА «Новости», сообщение о прекращении движения поступило сегодня днем. На данный момент движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
Ранее Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.
Детонация боеприпасов на складе в Крыму произошла в результате атаки беспилотника
Аксенов: В Крыму в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов
В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что будет эвакуировано население в радиусе 5 километров от места ЧП, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.
По его словам, вся оперативная информация будет размещаться на официальных ресурсах Республики Крым.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму.
Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.
Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».
Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.
Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.
На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено
Оперштаб сообщил о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, водителей просят соблюдать спокойствие, сообщили в оперштабе Крыма.
В сообщении в Telegram-канале оперштаба Крыма просят находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.
В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
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Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».
Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.
Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».
Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.
Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.
Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.
В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.
Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.
Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.
При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.
За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.
Беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Глава Крыма Аксенов: Украинские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Противник совершил попытку налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять официальным источникам информации. Также он сообщил в Telegram-канале, что сотрудники МЧС работают на месте ликвидации возможных последствий.
Ранее было временно закрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
До этого в результате удара вражеского беспилотника в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.
Напомним, в ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, сдетонировала часть боеприпасов. Российская система ПВО в ночь на вторник, 18 июля, сбила на востоке Крыма девять беспилотных летательных аппаратов, еще 19 БПЛА удалось подавить средствами РЭБ.
Силы ПВО Крыма и средства РЭБ отбили нападение 17 украинских дронов
Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать Крым 17 беспилотниками
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Российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам в Крыму, сообщил в Минобороны России.
В Минобороны уточнили, что средствами РЭБ были подавлены 14 украинских беспилотников, 11 из них рухнули в акватории Черного моря, еще три упали на территории полуострова. Кроме того, говорится в Telegram оборонного ведомства, три дрона были уничтожены средствами ПВО.
В результате очередной террористической атаки Киева никто не пострадал, уточнили в Минобороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Движение поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также по автотрассе Джанкой – Симферополь было приостановлено.
Пострадавшим при атаке дрона на Крым оказали медицинскую помощь
В Красногвардейском районе Крыма 12 местным жителям оказали медпомощь после атаки беспилотника на склад боеприпасов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Эвакуированных жителей осматривают четыре бригады скорой помощи, в пунктах временного размещения работают специалисты из районных поликлиник, 12 пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».
Госпитализированы четыре человека, остальным обратившимся медпомощь оказана амбулаторно.
Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки на полуостров – это реакция киевского режима на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте.
Напомним, Красногвардейский район Крыма в субботу атаковал беспилотник, произошла детонация на складе боеприпасов.
Власти рассказали о ситуации с пробками на Крымском мосту
Скоплениq автомобилей у подъездов к Крымскому мосту нет, свободен и проезд со стороны Кубани и полуострова, сообщили в оперштабе Крыма.
Очередей из автомобилей на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на 7.00 субботы нет, не наблюдается и затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон моста, следует из сообщения в Telegram-канале оперштаба.
Ранее советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту, если прозвучит сигнал тревоги.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, проезд открыт, сообщили в оперштабе Крыма.
Согласно данным в Telegram-канале оперштаба Республики Крым, проезд по Крымскому мосту открыт, паромная переправа работает в штатном режиме.
Ранее проезд для автомобилей по Крымскому мосту временно закрывали.
Власти Крыма сообщили об атаке беспилотников на инфраструктуру полуострова.
Аксенов заявил о возобновлении ж/д сообщения в атакованном БПЛА районе
В Красногвардейском районе Крыма восстановлено железнодорожное сообщение, заявил глава региона Сергей Аксенов в субботу.
Сообщение в районе ограничивали 22 июля в целях безопасности, теперь оно восстановлено, сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Напомним, Красногвардейский район Крыма в субботу атаковал беспилотник, произошла детонация на складе боеприпасов.
Над Крымом сбито и подавлено 11 беспилотников
Аксенов сообщил об 11 сбитых и подавленных беспилотниках над Крымом
В небе над Крымом российские силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников противника, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов также сообщил в Telegram, что обломки беспилотника повредили частный дом в Кировском районе.
В последнее время Украина неоднократно пыталась поражать цели в Крыму. В субботу в результате атаки украинских беспилотников на Красногвардейский район Крыма произошла детонация на складе боеприпасов.
Движение по трассе в Джанкойском районе приостановлено после атаки дронов на Крым
Аксенов: Движение по железной дороге и автотрассе в Джанкойском районе приостановлено после атаки дронов на Крым
Движение поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также по автотрассе Джанкой – Симферополь приостановлено в целях безопасности после утренней атаки украинских беспилотников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крыма уточнил в Telegram, что в настоящее время приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.
В свою очередь советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил в Telegram, что в Крыму создан оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских дронов.
Ранее Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников украинской стороны. При этом зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.
Все задержанные из-за атаки дронов поезда отправлены в Крым
Все задержанные из-за атаки беспилотников поезда отправлены в Крым
Все поезда, задержанные из-за утренней атаки украинских беспилотников, отправлены в Крым, но следуют с опозданием, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой – Урожайная составы отправлены в Крым, однако следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов, передает ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что российские средства радиоэлектронной борьбы и силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины осуществить террористическую атаку 17 дронами по объектам в Крыму.
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