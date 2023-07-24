Экс-аналитик ЦРУ заявил о планах Польши напасть на Белоруссию

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию

Польша на фоне неминуемого поражения Украины, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что в Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов, передает РИА «Новости».

В порыве отчаянья Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.

Комментируя недавние заявления российского лидера Владимира Путина, эксперт отметил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией о планах, которые вынашивает Варшава.

НАТО, несмотря на польские усилия, не обладает достаточными силами, чтобы изменить ситуацию на поле боя, уверен Джонсон.

В пятницу президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза России рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Глава государства предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.

Кроме того, Путин отметил, что Польша благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, земли Германии. Он назвал это «подарком Сталина полякам» и заверил, что если в Польше забыли об этом, Россия напомнит.