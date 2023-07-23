Мужчина погиб во время игры с ручной гранатой советских времен в Подмосковье

СК: Мужчина погиб, «играясь» с ручной гранатой советских времен в подмосковном Ступино

Мужчина 23-х лет «игрался» с ручной гранатой и показывал ее своим знакомым в жилом доме в подмосковном Ступино, в результате чего мужчина погиб при взрыве, четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщает СК по Московской области.

По сообщению ведомства, житель Ступино, находясь в жилом доме, стал показывать знакомым, предмет, похожий на осколочную гранату, при этом, в игровой форме, вынимал и вставлял обратно чеку, в итоге граната взорвалась, мужчина скончался на месте, передает РИА «Новости». Находившиеся вблизи него четверо человек, среди которых двое несовершеннолетних, доставлены в больницу учреждения с различными повреждениями. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Московской области предварительно установила, что местный житель 2000 года рождения пил алкоголь со знакомыми, после чего достал из летнего домика гранату советских времен и бросил ее на пол, предполагая, что она не работает. Мужчина погиб из-за детонации гранаты.

Ранее в столице у входа на станцию метро «Лермонтовский проспект» у мужчины изъяли похожий на гранату предмет.