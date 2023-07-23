Беженка с Украины потребовала убрать надписи на русском в Праге

Lidovky: Беженку с Украины возмутила надпись на русском языке в пражском метро

Русскоязычные надписи и советская символика на одной из самых загруженных в Праге станций метро «Андел» возмутила украинскую беженку, которая потребовала от местных властей избавиться от них, пишут чешские СМИ.

Станцию украшают серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском о советско-чехословацкой дружбе, пишет газета Lidovky.

Издание приводит высказывания 35-летней украинки Ольги, прибывшей в Чехию из Одессы вместе с дочерью. Она призналась, что надписи и символика вызвали у нее «шок» и «непонимание». «Ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», – сказала она, задавшись вопросом, почему власти не уберут символику на станции «подальше от глаз детей», передает РИА «Новости».

В Пражском транспортном предприятии назвали надписи неотъемлемой частью интерьера станции, которая отражает часть истории не только пражского метро, но всего города и республики. Как пояснила пресс-секретарь предприятия Анета Ржегкова, пражцы не являются сторонниками культуры остракизма.

Аналогичным образом отреагировали и в пражской мэрии. При этом ряд бывших и действующих чешских политиков поддержали требования украинки.

Ранее СМИ писали, как украинские беженцы из европейских стран возвращаются на родину «в отпуск» и как это шокировало европейцев.