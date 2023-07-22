«Аякс» предложил 8,5 млн евро за Сперцяна

В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию

Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах после проведения закупки молочной продукции

Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после закупки в московских магазинах молочной продукции обнаружил массовую шринкфляцию – снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, в 122 торговых точках столицы.

Политик рассказал, что 87 % ассортимента молочной продукции в супермаркетах продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока, передает РИА «Новости».

Он отметил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 кг в 97 процентах случаев, а вес и объем указан мелким шрифтом, в то время как цена – крупным.

Чернышов заявил, что покупатели могут поддержать законопроект «О честной цене» фото и видео из магазинов, примеров шринкфляции достаточно.

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