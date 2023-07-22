Косачев возложил ответственность за гибель военкора Журавлева на США

Вице-спикер Совфеда Косачев: Ответственность за обстрел журналистов кассетными снарядами лежит на США

Ответственность за гибель журналистов при обстреле кассетными снарядами ложится не только на Украину, но и на США, заявил вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев.

Сенатор назвал чудовищной новостью обстрел журналистом кассетными боеприпасами на Украине. По его словам, это исчерпывающее свидетельство отсутствия у «украинской военщины» и их покровителей каких либо ограничителей морального характера, следует из сообщения в Telegram Косачева.

Вице-спикер заявил, что применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий, заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против гражданского населения оказались чистой ложью. Он считает, что Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.