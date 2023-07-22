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В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
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Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».
Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».
По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.
«Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.
Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.
В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
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Белый дом: Украина использует кассетные боеприпасы уже неделю
Киевский режим использует кассетные боеприпасы уже неделю, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США доставили эти боеприпасы для ВСУ «как можно быстрее», их начали применять «около недели назад», заявил Кирби, передает ТАСС.
Ранее о начале использования Киевом кассетных боеприпасов писала Washington Post.
Президент России Владимир Путин указал, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Глава ЦРУ признал, что США знали о готовящемся мятеже Пригожина
Глава ЦРУ признал, что Вашингтон заранее узнал о готовящемся мятеже Пригожина
Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина признал, что американские власти знали о нем заранее.
Бернс подтвердил, что Байдену доложили о готовившемся вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», но отказался приводить подробности. Он также назвал мятеж Пригожина «самым захватывающим» эпизодом в истории России за последние 30 лет.
Сам Байден ответил на аналогичный вопрос в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о подготовке мятежа, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке.
Посол России опроверг заявления Вашингтона о планах атак Москвы на гражданские суда
Посол России Антонов назвал фальсификацией попытки США приписать Москве планы атак на гражданские суда
Попытки США приписать России подготовку атак на гражданские суда являются фальсификацией, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, это полностью противоречит российским подходам. По словам Антонова, «в отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве», Россия всегда выступала на передовой борьбы с такими преступлениями, передает ТАСС.
Он также отметил, что ни для кого не секрет, что администрация США не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями.
Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил о том, что у России якобы есть планы диверсий против гражданских судов в Черном море.
США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией
WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить торговлю с Россией
Американские власти задумались о введении санкций в отношении Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить якобы осуществляющийся экспорт подсанкционных товаров в Россию, пишет The Washington Post.
«Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», – говорится в материалах The Washington Post.
Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, новые санкции США могут ввести уже на этой неделе, передает RT.
В июне вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.
США ввели санкции против Кудрина
США ввели санкции в отношении Кудрина и гендиректора «Калашникова» Лепина
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Вашингтон расширил антироссийские санкции, в санкционные списки вошли 17 человек, в том числе экс-глава Минфина России Алексей Кудрин и гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, сообщают информационные агентства.
Сам концерн «Калашников» повторно внесен в санкционные списки как «лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России». Кроме того, санкции ввели в отношении ОАО «Сахалинское морское пароходство» и связанных с ним судов, передает РИА «Новости».
Под санкции попал ряд банков, включая JSC Tinkoff Bank. При этом американский минфин дал на завершение транзакций с ними срок до 18 октября. Санкции введены против завода «Арсенал», Сибирского отделения Института ядерной физики и НИИ ВКС.
Кроме того, санкции распространили на Тюменский нефтяной научный центр, Стерлитамакский завод катализаторов, «Космосавиа», Тамбовский пороховой завод, НИИ по переработке газа, «Рустмаш», «Газнефтемаш», ЧОПы «Легат» и «Газпромнефть охрана». Также под санкциями оказались некоторые предприятия ВПК и исследовательские центры РАН.
В четверг Канада объявила о санкциях против 19 россиян, которые, как утверждается, «используют свое искусство для пропаганды» специальной военной операции России на Украине. Санкции ввели против ряда деятелей культуры и образования, а также российских сотовых операторов.
Цена пшеницы продолжила рост на бирже в США
Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго выросла более чем на 8%
Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали до 7,25 доллара за бушель (плюс 8,16%) на фоне заявления России, что направляющиеся на Украину суда будут считаться перевозчиками военных грузов, свидетельствуют данные товарной биржи в Чикаго.
По данным на 17.59 мск стоимость фьючерса достигала 6,95 доллара за бушель, но уже к 18.20 мск, после заявления российского Минобороны, стоимость выросла до 7,3 доллара (рост более чем на 5%), передает РИА «Новости».
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. В понедельник цена пшеницы выросла до 6,89 долларов за бушель. В среду Минобороны России объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Россия заявила, что военная помощь США лишь «продлит агонию режима Зеленского»
Посол Антонов заявил, что военная поддержка Украины со стороны США лишь «продлит агонию режима Зеленского»
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Комментируя новый пакет военной помощи США Украине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такие действия лишь «продлят агонию режима Зеленского».
Антонов подчеркнул, что действия США ведут «к новым жертвам, в том числе среди мирного населения». По его словам, ответственность за гибель этих людей лежит на тех, кто «бредит идеями нанести России «стратегическое поражение», передает РИА «Новости».
Посол упрекнул США в том, что Вашингтону «не хватает смелости признать» провал планов нанести России поражение на поле боя. Он указал, что «украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии». Вашингтон, чтобы «причинить ущерб» России, передает Украине «новые ракеты и боеприпасы» в «приступе бессильной злобы», сказал посол.
Антонов считает, что стойкость российских войск «отрезвит местных стратегов». Как подчеркнул посол, каждый день появляются новые свидетельства того, что «неуязвимость» западной военной техники – «большой миф». По словам дипломата, новые поставки не спасут «киевскую хунту», оказавшуюся в «отчаянном положении».
Напомним, Пентагон сообщил, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 1,3 млрд долларов. Новый пакет включает в себя четыре ЗРК NASAMS, снаряды для артиллерии, беспилотники, оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства РЭБ.
В «Артеке» открыли памятник американской школьнице Саманте Смит
В «Артеке» открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит
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В Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник послу мира времен холодной войны – американской школьнице Саманте Смит, написавшей в ноябре 1982 года письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову из-за опасений начала ядерной войны между США и СССР.
Памятник установлен в «Артеке», в лагере «Морской», на аллее памяти Саманты Смит, в оливковой роще. Монумент отлит из бронзы по эскизу студентов Южного федерального университета творческой мастерской скульптора академика Сергея Олешни. На открытии памятника присутствовали дети, отдыхающие в «Артеке» из России и других стран. В церемонии принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».
«Ровно 40 лет назад Саманта Смит, которая уезжала из «Артека», сказала очень важные слова: «Будем жить». И начиная с этих слов мир стал меняться, и этот кризис, который был, разрешился. И я очень надеюсь, что опыт девочки, которая написала письмо Андропову, всегда будет в наших сердцах», – сказал Кравцов на церемонии
«И сегодня, открывая памятник Саманте Смит, я хочу обратиться ко всем лидерам стран – европейских, Соединенных Штатов Америки – будем жить. Посетите «Артек», как сегодня посещают ребята из практически всех стран, убедитесь в том, какая здесь хорошая, дружеская атмосфера. Мы все будем делать для того, чтобы развивать наши международные связи, для того, чтобы вам, ребята, здесь было хорошо. Чтобы вы дружили, развивались. И когда вы вернетесь в свои страны, привезете частичку «Артека», частичку любви», – добавил он.
Американская школьница из штата Мэн Саманта Смит получила всемирную известность в период холодной войны. В ноябре 1982 года 10-летняя Саманта Смит написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, беспокоясь о напряженности отношений между США и СССР и перспективой ядерной войны. В ответ летом 1983 года Саманту пригласили в гости в Советский Союз. Саманта Смит побывала в Москве, Ленинграде и лагере «Артек». 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец Артур Смит погибли в авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн).
Напомним, в июне 2017 года президент России Владимир Путин побывал в «Артеке», где, среди прочего, принял участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной Саманте Смит – американской школьнице, посетившей СССР в качестве посла доброй воли и ставшей в 1980-х годах символом детской международной дипломатии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала про первый и последний в истории СССР и США опыт «детской дипломатии» с целью борьбы за мир в период, когда ядерная война казалась неизбежной.
ЦРУ заявило об отсутствии признаков подготовки России к применению ЯО
Глава ЦРУ Бернс заявил об отсутствии признаков какой-либо подготовки России к применению ядерного оружия на Украине
США не наблюдают какой-либо «конкретной подготовки» России к «потенциальному применению» ядерного оружия, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс заявил, что специально провел переговоры с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия против Украины. Кроме того, по версии США, Китай также якобы «высказался по этому поводу», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, заявил, что эта тема давно исчерпала бы себя, если бы шаги Запада не вынуждали Москву «указывать на риски стратегического характера».
Россия решила проверить информацию об уничтожении США химоружия
Постпред России при ОЗХО заявил о намерении Москвы проверить информацию об уничтожении США химоружия
Россия будет проверять информацию об уничтожении США последних запасов химического оружия, необходимо сохранять бдительность, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
По его словам, США объявили о завершении программы по уничтожению химоружия, но Россия будет проверять эту информацию, одновременно сохраняя бдительность, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что остатки запасов американского химического оружия, которые хранились на военном складе Блю-Грасс в Кентукки, ликвидированы.
В США заявили о постепенном признании Запада победы России
Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовится к победе России в конфликте на Украине
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Россия в настоящее время решительно побеждает на поле боя, на Западе постепенно признают это, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol отметил, что, как признают на Западе, Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх, передает РИА «Новости».
Американский офицер обратил внимание на заявления членов администрации США, которые говорят, что украинское контрнаступление не завершится успехом. Также власти США стали заявлять, что страна больше не располагает истребителями и боеприпасами, которые она может поставить вооруженным силам Украины, отметил Риттер.
В пятницу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
США заявили о согласии на риск в вопросе поставок оружия Украине
Салливан: США готовы идти на риски, предоставляя военную поддержку Украине
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Американская сторона готова к рискам в вопросе поставок вооружений Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан не согласился с мнением о том, что власти США не готовы предоставлять Украине те или иные вооружения из-за «опасений» по поводу реакции России. США, подчеркнул советник американского лидера по вопросам нацбезопасности, «готовы идти на риск и будут готовы рисковать в оказании поддержки Украине», передает ТАСС.
Вместе с тем, признал Салливан, страны – члены Североатлантического альянса, в том числе и США, учитывают возможную реакцию Москвы при принятии решений о военной помощи Киеву. Запад, считает он, проявляет «ответственный» подход, поскольку это касается безопасности стран и «глобальной стабильности».
Также Салливан сообщил, что подготовка украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Обычно, по его словам, процесс занимает длительное время, однако США, заверил Салливан, постараются ускорить процесс.
При этом советник президента США не считает, что поставки истребителей-бомбардировщиков Киеву сыграют решающую роль в боевых действиях на Украине. Он отметил, что такого мнения, вопреки позиции «некоторых украинцев», придерживаются американские военачальники.
Кроме того, Салливан сообщил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, решение на этот счет еще не принято.
Ранее Салливан заявил, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.
Президент Владимир Путин в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.