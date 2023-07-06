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Болтон увидел угрозу появления на Кубе китайских гиперзвуковых ракет
Экс-советник президента США Болтон назвал серьезной угрозой планы Китая разместить объект на Кубе
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Потенциальное размещение на Кубе китайского военного тренировочного лагеря является «серьезной угрозой» для Соединенных Штатов, заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Болтон в статье для газеты The Hill пишет, что после Карибского кризиса 1962 года между Москвой и Вашингтоном действовало, как выразился экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, «неявное взаимопонимание» по вопросу Кубы: СССР не размещает там новые наступательные вооружения, а США не вторгаются в эту страну. Бывший помощник американского лидера напомнил, что в 2002 году Россия закрыла свою разведывательную базу в Лурдесе, значительно ограничив свои возможности по сбору информации на Кубе.
Между Китаем и США, однако, «такого modus operandi» (лат. «образ действий», привычный способ выполнения определенной задачи) никогда не существовало, отметил Болтон. Пекин, в отличие от Москвы, никогда не брал на себя никаких обязательств, напомнил он.
Более того, по мнению американского политика, под «военной подготовкой» вполне может маскироваться наступательное оружие, системы доставки и другие «угрожающие возможности». Так, гиперзвуковые крылатые ракеты, которые труднее отследить и обнаружить, чем баллистические ракеты, по оценке Болтона, являются «естественными кандидатами» для установки на Кубе. С этим и другими угрозами, как, например, возможным появлением в регионе китайской базы подводных лодок, США не могут мириться, подчеркнул он.
Американские СМИ ранее писали, что Китай договорился с Кубой о размещении на острове разведывательного объекта, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения юго-восточной части США. В Белом доме, однако, заявили, что данные утверждения «не соответствуют действительности». Власти Кубы также опровергли подобные сообщения.
При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай. Поэтому, считает он, Байден ничего не предпринимает относительно планов Китая на Кубе.
США опубликовали видео с действиями Су-35 против американских беспилотников
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Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.
Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».
До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.
Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России).
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО
Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом
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Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.
«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.
«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.
Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.
Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.
Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.
Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.
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СМИ раскрыли каналы предоставления секретной помощи США Украине
Newsweek: Секретная помощь от США Украине проводится через ЦРУ
Секретная помощь киевскому режиму проходит по линии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а не по линии американских военных, утверждает Newsweek.
Вашингтон обеспечивает Киев помощью, и многое держится в секрете, много из того, что входит в сферу компетенций военных, выполняется ЦРУ, утверждает Newsweek, передает РИА «Новости».
Вся помощь должна соответствовать ограничениям, которые установлены американским президентом Джо Байденом, указало издание.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у Киева нет секретов от ЦРУ и что у него сложились хорошие отношения с руководителем ведомства Уильямом Бернсом.
WSJ подсчитал, на сколько хватит оружия США в случае конфликта с Россией или КНР
Если у США случится прямой конфликт с Россией и Китаем, то запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal.
«Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощиться за часы или дни. … А вскоре после этого у США закончатся и другие жизненно важные запасы», – сообщает Wall Street Journal.
Кроме того, автор материала отмечает, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, поскольку на их производство уходит более двух лет.
Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал Россию серьезной угрозой для НАТО.
Лукьянов назвал преимущества вступления Ирана в ШОС
Политолог Лукьянов спрогнозировал усиление ШОС благодаря Ирану
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Иран, вступив в ШОС, улучшает свой международный престиж и показывает бесперспективность попыток его изоляции. Россия, как и другие участники организации, приобретает влиятельного партнера для реализации новых проектов в Евразийском регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее президент России Владимир Путин приветствовал присоединение Ирана к объединению.
«Решение о вступлении Ирана в ШОС было принято два года назад, сейчас же поставлена точка в этой процедуре. Для Тегерана членство в организации достаточно престижно. Это демонстрация того, что страна, вопреки всем усилиям оппонентов, не находится в изоляции. Кроме того, членство открывает новые экономические и логистические возможности для государства», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Поскольку одной из целей ШОС является формирование механизма регулирования политических процессов в Евразии, то вступление Ирана, как влиятельной региональной державы, положительно скажется на авторитете и возможностях организации. У Тегерана также нет практически никаких противоречий с другими странами-членами, что является несомненным плюсом. Ранее присоединение Индии и Пакистана, которые конфликтуют между собой, привело к «ступору» в работе объединения. Сейчас такого не повторится», – отмечает эксперт.
«Иран – это дружественная России страна. Так что его вступление в ШОС – позитивная новость для нас. Скорее всего, членство Тегерана в организации расширит возможности для реализации совместных региональных проектов», – резюмировал Лукьянов.
Ранее Владимир Путин в рамках саммита ШОС приветствовал присоединение Ирана к организации, сообщает ТАСС. Он отметил, что Тегерану необходимо помочь встроиться во все процессы объединения. Глава России подчеркнул, что власти Исламской Республики осуществили все необходимые приготовления для вступления менее чем за два года.
Путин сказал, что рост авторитета и влияния ШОС не может не вызывать удовлетворения. По его словам, многие страны стремятся к налаживанию равноправного диалога с организацией и даже рассматривают возможность подключения к ее работе. «Нам доверяют, с нами хотят дружить и сотрудничать», – добавил президент РФ.
Напомним, во вторник в Нью-Дели открылся саммит объединения. Встреча проходит в виртуальном режиме, а главной темой стала Towards a SECURE SCO («На пути к безопасному ШОС»). На заседании председательствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
По итогам саммита планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов. Также государства – члены ШОС в ходе саммита официально оформят меморандум о намерениях Белоруссии присоединиться к организации.
Россия отказалась нести ответственность за безопасность западных БПЛА в Сирии
Контр-адмирал Гуринов указал на систематические нарушения договоренностей со стороны возглавляемой США коалиции в Сирии
Возглавляемая США коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.
Нарушения связаны с полетами западных беспилотников над северными районами Сирии. За сутки отмечено девять случаев нарушений. Увеличение числа недеконфликтованных полетов угрожает эскалацией напряженности и мешает конструктивному сотрудничеству, сказал Гуринов. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов БПЛА, передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Накануне беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
Эксперт: ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада
Политолог Межуев: Развитие ШОС – часть процесса формирования многополярного мира
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«Евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС.
«Активное участие Путина в развитии ШОС показывает, что формирование справедливого многополярного мира – состоявшийся факт, реальность. Запад не командует большей частью мира, и укрепление ШОС – дополнительное тому подтверждение. ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада», – пояснил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук.
«Кроме того, для Москвы развитие экономический связей внутри ШОС носит приоритетное значение, поскольку нам важно, чтоб ни одна из стран ШОС не присоединилась к санкционной войне Запада против России. Вообще, евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», – подчеркнул собеседник.
«Многие предполагают, что развитие ШОС позволит создать зону торговли от Средиземного моря до Тихого океана. Насколько это сейчас возможно – трудно сказать, поскольку здесь многое зависит в том числе и от стран Евросоюза. Но это стремление можно приветствовать», – полагает аналитик.
«Кроме того, перед ШОС стоит и другой вызов – поиск единой ценностной рамки, которая объединит православную Россию и шиитский Иран, демократическую Индию и коммунистический Китай. Но для всех стран ШОС выстраивание незападного мира является общим идеологическим вектором. В этом ключе ведется и, например, молодежная политика в России. Поэтому Путин инициировал проведение крупных международных проектов – Международного фестиваля университетского спорта и Всемирного фестиваля молодежи», – указал он.
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Во встрече также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Белоруссии Александр Лукашенко, Ирана Эбрахим Раиси, Монголии Ухнагийн Хурэлсух, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Путин отметил, что ШОС – сторонник многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН. Президент сообщил, что торговля России с членами ШОС в прошлом году выросла на 37%, достигнув рекордных 263 млрд долларов, а с января по апрель этого года прибавила еще 35%. Более 80% сделок между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях.
Также ШОС на 23-м саммите в Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими членами ШОС по созданию транспортных коридоров.
FT: Си Цзиньпин просил Путина не использовать ядерное оружие в зоне СВО
Financial Times: Си Цзиньпин просил Путина не использовать ядерное оружие в зоне спецоперации
Председатель Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского лидера Владимира Путина от использования ядерного оружия во время спецоперации, сообщает газета Financial Times со ссылкой на российских и китайских чиновников.
Как указывает издание, чиновники в Китае заявляли, что считают своим достижением отказ Москвы от ядерных угроз. Более того, один китайский чиновник назвал это центральным элементом кампании Китая по восстановлению отношений с ЕС, передает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.
При этом в Киеве выражали беспокойство, что намерения Китая не являются искренними в связи с тесными контактами Пекина с Москвой. Тем не менее предостережение Си Цзиньпина Путину вселило в страны Запада надежду, что Китай придерживается антиядерной риторики за закрытыми дверями, подчеркивает газета.
Как отметил один анонимный высокопоставленный чиновник американской администрации, Китай взял на себя ответственность за отправку сообщения на всех уровнях.
Кроме того, издание указывает на то, что Путин, по информации близких к Кремлю источников, счел использование тактического ядерного оружия недостаточным на поле боя. Так, ядерный удар мало поможет российским войскам в продвижении на фронте, но превратит подконтрольные России районы в «облученную пустошь».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.
Медведев сыронизировал по поводу найденного в Белом доме кокаина
Медведев прокомментировал сообщения о найденном в Белом доме кокаине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что в Белом доме обнаружили порошок, который, как выяснилось, оказался кокаином.
Медведев написал на своей англоязычной странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что, по всей видимости, вместо истребителей F-16, которые просит у Запада Украина, «киевскому малышу приготовили успокоительное», передает РИА «Новости».
Напомним, согласно результатам экспертизы, белый порошок, обнаруженный в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны, является кокаином. Сообщалось, что в данном помещении находился сын президента США Хантер Байден, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президенту США Джо Байдену доложили о расследовании про найденный кокаин.
Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил
Шанхайская организация сотрудничества обязана противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время заседания Совета глав государств ШОС.
По его словам, необходимо самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона, а также сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость категорически выступать против попыток вмешательства извне и «инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом».
Китайский лидер также указал на то, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене.
«Необходимо совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок», – заключил председатель.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.
Белый дом назвал условие принятия Украины в НАТО
Белый дом: Киев должен отвечать стандартам НАТО, чтобы его можно было принять в альянс
Киеву необходимо провести реформы, прежде чем Украину можно будет включить в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер напомнила заявления президента США Джо Байдена о том, что Украина должна соответствовать стандартам, которых придерживаются и другие страны Североатлантического альянса. При этом американская сторона считает, что Украина может добиться этого, передает ТАСС.
Спикер Белого дома добавила, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике «открытых дверей» НАТО.
Ранее председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил принять в НАТО лишь часть Украины.
Правозащитники предостерегли США от передачи ВСУ кассетных боеприпасов
Правозащитники Human Rights Watchs предостерегли США от передачи ВСУ кассетных боеприпасов
Правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла Вашингтон от передачи кассетных боеприпасов Киеву, которая приведет к «страданиям гражданского населения», говорится на сайте HRW.
В организации напомнили, что передача кассетных боеприпасов сведет на нет все международные усилия о запрете применения этого оружия, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США могут в течение этой недели принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы – это заряды, снаряженные большим количеством разрывных припасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные).
Активисты в США не испугались давления властей из-за связей с Россией
Антиглобалист Ионов: Активисты в США не испугались давления властей и продолжили взаимодействие с коллегами из России
Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с коллегами из России, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 млн долларов.
«Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной – в широком понимании – у них могут быть последствия. Но они этих последствий не боятся, потому что они люди идейные», – сказал Ионов в интервью РИА «Новости».
Он подчеркнул, что для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны американских властей. Ионов отметил, что многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод сложить руки и перестать бороться, потому что тогда их не поймут их собственные активисты и друзья.
Напомним, в начале июня помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что пока просвета в отношениях России с США не просматривается, состояние дел на российско-американском треке оптимизма не вызывает.