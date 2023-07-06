Болтон увидел угрозу появления на Кубе китайских гиперзвуковых ракет

Экс-советник президента США Болтон назвал серьезной угрозой планы Китая разместить объект на Кубе

Потенциальное размещение на Кубе китайского военного тренировочного лагеря является «серьезной угрозой» для Соединенных Штатов, заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон в статье для газеты The Hill пишет, что после Карибского кризиса 1962 года между Москвой и Вашингтоном действовало, как выразился экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, «неявное взаимопонимание» по вопросу Кубы: СССР не размещает там новые наступательные вооружения, а США не вторгаются в эту страну. Бывший помощник американского лидера напомнил, что в 2002 году Россия закрыла свою разведывательную базу в Лурдесе, значительно ограничив свои возможности по сбору информации на Кубе.

Между Китаем и США, однако, «такого modus operandi» (лат. «образ действий», привычный способ выполнения определенной задачи) никогда не существовало, отметил Болтон. Пекин, в отличие от Москвы, никогда не брал на себя никаких обязательств, напомнил он.

Более того, по мнению американского политика, под «военной подготовкой» вполне может маскироваться наступательное оружие, системы доставки и другие «угрожающие возможности». Так, гиперзвуковые крылатые ракеты, которые труднее отследить и обнаружить, чем баллистические ракеты, по оценке Болтона, являются «естественными кандидатами» для установки на Кубе. С этим и другими угрозами, как, например, возможным появлением в регионе китайской базы подводных лодок, США не могут мириться, подчеркнул он.

Американские СМИ ранее писали, что Китай договорился с Кубой о размещении на острове разведывательного объекта, который позволит прослушивать и перехватывать электронные сообщения юго-восточной части США. В Белом доме, однако, заявили, что данные утверждения «не соответствуют действительности». Власти Кубы также опровергли подобные сообщения.

При этом бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай. Поэтому, считает он, Байден ничего не предпринимает относительно планов Китая на Кубе.