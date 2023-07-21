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Захарова пообещала ответ на гибридную войну против России
МИД: Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, не останутся без ответа
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Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, без ответа не останутся, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментируя недавние ограничения Оттавы и Вашингтона в отношении Москвы, Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, подчеркнула, что враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную гибридную войну, разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся.
Захарова выразила уверенность, что санкционное безумие и иллюзорная ставка на «сдерживание Москвы» в конечном счете больно ударят по самому коллективному Западу.
Накануне Канада ввела санкции против российских деятелей культуры, сотовых операторов, банков, платежных систем, а также Московского общества казаков. В тот же день антироссийские санкции расширили Соединенные Штаты.
F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США
Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.
«Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.
Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Белый дом: Украина использует кассетные боеприпасы уже неделю
Киевский режим использует кассетные боеприпасы уже неделю, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
США доставили эти боеприпасы для ВСУ «как можно быстрее», их начали применять «около недели назад», заявил Кирби, передает ТАСС.
Ранее о начале использования Киевом кассетных боеприпасов писала Washington Post.
Президент России Владимир Путин указал, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
Глава ЦРУ признал, что США знали о готовящемся мятеже Пригожина
Глава ЦРУ признал, что Вашингтон заранее узнал о готовящемся мятеже Пригожина
Директор ЦРУ Уильям Бернс спустя почти месяц после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина признал, что американские власти знали о нем заранее.
Бернс подтвердил, что Байдену доложили о готовившемся вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», но отказался приводить подробности. Он также назвал мятеж Пригожина «самым захватывающим» эпизодом в истории России за последние 30 лет.
Сам Байден ответил на аналогичный вопрос в свойственной ему сбивчивой манере, которая не позволила разобрать, знал ли он заранее о подготовке мятежа, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что американская разведка еще в середине июня узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и сообщила об этом Белому дому, но администрация президента США не стала предавать эту информацию огласке.
Посол России опроверг заявления Вашингтона о планах атак Москвы на гражданские суда
Посол России Антонов назвал фальсификацией попытки США приписать Москве планы атак на гражданские суда
Попытки США приписать России подготовку атак на гражданские суда являются фальсификацией, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, это полностью противоречит российским подходам. По словам Антонова, «в отличие от американских властей, которые продолжают закрывать глаза на террористические вылазки своих подопечных в Киеве», Россия всегда выступала на передовой борьбы с такими преступлениями, передает ТАСС.
Он также отметил, что ни для кого не секрет, что администрация США не брезгует самыми низменными антироссийскими информационными провокациями.
Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил о том, что у России якобы есть планы диверсий против гражданских судов в Черном море.
США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией
WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить торговлю с Россией
Американские власти задумались о введении санкций в отношении Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить якобы осуществляющийся экспорт подсанкционных товаров в Россию, пишет The Washington Post.
«Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», – говорится в материалах The Washington Post.
Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, новые санкции США могут ввести уже на этой неделе, передает RT.
В июне вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.
США ввели санкции против Кудрина
США ввели санкции в отношении Кудрина и гендиректора «Калашникова» Лепина
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Вашингтон расширил антироссийские санкции, в санкционные списки вошли 17 человек, в том числе экс-глава Минфина России Алексей Кудрин и гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, сообщают информационные агентства.
Сам концерн «Калашников» повторно внесен в санкционные списки как «лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России». Кроме того, санкции ввели в отношении ОАО «Сахалинское морское пароходство» и связанных с ним судов, передает РИА «Новости».
Под санкции попал ряд банков, включая JSC Tinkoff Bank. При этом американский минфин дал на завершение транзакций с ними срок до 18 октября. Санкции введены против завода «Арсенал», Сибирского отделения Института ядерной физики и НИИ ВКС.
Кроме того, санкции распространили на Тюменский нефтяной научный центр, Стерлитамакский завод катализаторов, «Космосавиа», Тамбовский пороховой завод, НИИ по переработке газа, «Рустмаш», «Газнефтемаш», ЧОПы «Легат» и «Газпромнефть охрана». Также под санкциями оказались некоторые предприятия ВПК и исследовательские центры РАН.
В четверг Канада объявила о санкциях против 19 россиян, которые, как утверждается, «используют свое искусство для пропаганды» специальной военной операции России на Украине. Санкции ввели против ряда деятелей культуры и образования, а также российских сотовых операторов.
Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США
Россия, Индия и Китай, решив создать новую валюту, подняли «бунт» против американской финансовой гегемонии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил о наступлении новой эры. По его словам, идея создания новой валюты уже получила поддержку более 40 государств, которые хотят использовать данный инструмент.
Россия, Китай и Индия, отметил Макгрегор, находятся в центре этой затеи, сравнимой с «бунтом», передает РИА «Новости».
Бывший советник главы Пентагона отметил, что Африке, Южной Америке и Азии многие страны сочувствуют России и считают ее действия сопротивлением политике Вашингтона.
Американский офицер добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого как раз обладают упомянутые три страны.
Создание новой валюты давно обсуждается странами – членами БРИКС. Между тем в Индии предлагают создать единую расчетную систему БРИКС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России.
Цена пшеницы продолжила рост на бирже в США
Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго выросла более чем на 8%
Фьючерсы на пшеницу с поставкой в сентябре подорожали до 7,25 доллара за бушель (плюс 8,16%) на фоне заявления России, что направляющиеся на Украину суда будут считаться перевозчиками военных грузов, свидетельствуют данные товарной биржи в Чикаго.
По данным на 17.59 мск стоимость фьючерса достигала 6,95 доллара за бушель, но уже к 18.20 мск, после заявления российского Минобороны, стоимость выросла до 7,3 доллара (рост более чем на 5%), передает РИА «Новости».
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. В понедельник цена пшеницы выросла до 6,89 долларов за бушель. В среду Минобороны России объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Россия заявила, что военная помощь США лишь «продлит агонию режима Зеленского»
Посол Антонов заявил, что военная поддержка Украины со стороны США лишь «продлит агонию режима Зеленского»
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Комментируя новый пакет военной помощи США Украине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такие действия лишь «продлят агонию режима Зеленского».
Антонов подчеркнул, что действия США ведут «к новым жертвам, в том числе среди мирного населения». По его словам, ответственность за гибель этих людей лежит на тех, кто «бредит идеями нанести России «стратегическое поражение», передает РИА «Новости».
Посол упрекнул США в том, что Вашингтону «не хватает смелости признать» провал планов нанести России поражение на поле боя. Он указал, что «украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии». Вашингтон, чтобы «причинить ущерб» России, передает Украине «новые ракеты и боеприпасы» в «приступе бессильной злобы», сказал посол.
Антонов считает, что стойкость российских войск «отрезвит местных стратегов». Как подчеркнул посол, каждый день появляются новые свидетельства того, что «неуязвимость» западной военной техники – «большой миф». По словам дипломата, новые поставки не спасут «киевскую хунту», оказавшуюся в «отчаянном положении».
Напомним, Пентагон сообщил, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка 1,3 млрд долларов. Новый пакет включает в себя четыре ЗРК NASAMS, снаряды для артиллерии, беспилотники, оборудование для разминирования, 150 бензовозов, 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники, тактические защищенные системы связи и средства РЭБ.
Шеф Пентагона рассказал о «ядре» гарантий Запада для Украины
Шеф Пентагона Остин: Ядром западных гарантий безопасности Украины будет ее самооборона
«Ядром» соглашений западных стран с киевским режимом по «гарантиям безопасности» станет самооборона Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Ядром любого соглашения будет их (украинцев – прим. ВЗГЛЯД) способность защищать себя и сдерживать агрессию», – приводит его слова ТАСС.
Остин отметил, что Украине потребуется «боевая мощь». На этом, по его словам, и будут сконцентрированы усилия западных стран и вокруг этого будет формироваться двустороннее соглашение. Странам Запада, подчеркнул шеф Пентагона, придется работать над этим сообща, а не какому-то одному государству.
Вашингтон, сообщил министр обороны США, уже взаимодействует с украинской сторону по вопросу обещанных «гарантий безопасности». Он добавил, что можно ожидать, что уже скоро будут заключаться двусторонние соглашения с Украиной, эта работа идет.
Напомним, в декларации стран G7, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны.
ЦРУ заявило об отсутствии признаков подготовки России к применению ЯО
Глава ЦРУ Бернс заявил об отсутствии признаков какой-либо подготовки России к применению ядерного оружия на Украине
США не наблюдают какой-либо «конкретной подготовки» России к «потенциальному применению» ядерного оружия, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс заявил, что специально провел переговоры с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия против Украины. Кроме того, по версии США, Китай также якобы «высказался по этому поводу», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, заявил, что эта тема давно исчерпала бы себя, если бы шаги Запада не вынуждали Москву «указывать на риски стратегического характера».