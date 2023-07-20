В США умер один из самых известных в мире хакеров

NYT: Один из самых известных в США компьютерных преступников, «исправившийся хакер» Кевин Митник умер в возрасте 59 лет

«Исправившийся хакер», который когда-то был одним из самых разыскиваемых компьютерных преступников в Соединенных Штатах, Кевин Митник умер в воскресенье, говорится в заявлении похоронного бюро в Лас-Вегасе и компании по кибербезопасности, соучредителем которой был покойный, пишет The New York Times.

Причиной смерти Митника стали осложнения, связанные с раком поджелудочной железы. По данным Мемориальной часовни и кладбища короля Давида в Лас-Вегасе, Митник проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга после того, как ему поставили диагноз более года назад. Смерть Митника подтвердила Кэти Уоттман, пресс-секретарь тренинговой компании KnowBe4, сообщила The New York Times.

Как сообщает издание, Митник получил известность в 1990-х годах, после кражи тысяч номеров кредитных карт с компьютеров в США. В статье утверждается, что он использовал свои навыки для проникновения в сети телефонной и сотовой связи, правительственные, корпоративные и университетские компьютерные системы. Следователи называли Митника «самым разыскиваемым» компьютерным хакером в мире, отмечается в материале.

В 1995 году Митник был задержан ФБР и обвинен в незаконном использовании устройства телефонного доступа и компьютерном мошенничестве. Кент Уокер, бывший помощник прокурора США в Сан-Франциско заявил, что Митник якобы имел доступ к коммерческим секретам стоимостью в миллионы долларов и представлял собой очень большую угрозу.

В 1999 году мистер Митник признал себя виновным в компьютерном и телеграфном мошенничестве в рамках соглашения с прокуратурой и был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения. Ему также было запрещено пользоваться компьютером или мобильным телефоном без разрешения сотрудника службы пробации в течение трех лет после его освобождения.

Отбыв тюремный срок за взлом корпоративных компьютерных сетей и вмешательство в их работу, он был освобожден в 2000 году и начал новую карьеру в качестве консультанта по безопасности, писателя и оратора, сообщает издание.

В своих мемуарах мистер Митник опроверг многие выдвинутые против него обвинения, в том числе в том, что он взломал правительственные компьютерные системы.

Напомним, в четверг хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные еще на 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины.