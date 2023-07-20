Австралийский наемник пожаловался на угрозы со стороны некомпетентных командиров ВСУ

Австралийский наемник, который участвует в боевых действиях в составе так называемого интернационального легиона вооруженных сил Украины, заявил, что за «высказывания» и украинцам, и иностранным бойцам «угрожают расправой», они подвергаются опасности «со стороны некоторых некомпетентных украинских командиров».

Наемник заявил об этом в программе The World Today на радио ABC. Он представился вымышленным позывным «Буш», поскольку «на 100%» опасается за свою жизнь из-за решения рассказать правду, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

«Буш» заявил: «Здесь настоящая мясорубка. Мои товарищи умирали и продолжают умирать». По его словам, стоит «вопрос жизни и смерти», который требуется «решить немедленно». Наемник возмутился действиями командиров ВСУ и заявил, что стал свидетелем «вещей, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы». Как заявил «Буш», некоторым наемникам вообще не заплатили.

Напомним, в июле Министерство обороны России сообщило, что киевский режим потерял 4845 иностранных наемников в ходе российской специальной военной операции на Украине, еще 4801 иностранный боевик бежал с украинской территории.