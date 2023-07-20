Премьер Украины и глава Еврокомиссии обсудили экспорт зерна

Эксперт: Критика Москвы в адрес ООН и Гутерриша говорит о невозможности возобновления зерновой сделки

Экономист Лизан: Россия критикой работы Гуттериша указала ООН на невозможность возобновления зерновой сделки

Представители ООН до сих пор пытаются уговорить Россию сохранить зерновую сделку. И поэтому МИД через критику ООН и лично Гуттериша указал на невозможность возобновления инициативы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в МИД РФ раскритиковали работу генсека НАТО Антониу Гуттериша.

«Россия четко дала понять, что зерновая сделка потеряла для нас всякий интерес. Тем не менее ООН продолжила уговаривать РФ вернуться к договоренностям. Антонио Гуттериш, будучи генеральным секретарем организации, лично выступал с призывами «образумить» Москву», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Подобная публичность в решении важных вопросов России никогда не нравилась. Последней каплей стало обнародование личного послания Гуттериша Владимиру Путину, что является нарушением любых дипломатических правил. Недовольство работой главы организации и стало причиной столь резкой критики со стороны МИД», – подчеркивает эксперт.

«Важно понимать, что заявление министерства не является призывом к ООН поменять свои подходы к зерновой сделке. В России прекрасно понимают, что организация, как и ее генеральный секретарь, продемонстрировали полную неспособность воздействия на ЕС в вопросе выполнения договоренностей», – акцентирует собеседник.

«Для нас было важным публично подчеркнуть невозможность возвращения к инициативе. Это и было сделано через критику ООН и Гуттериша со стороны МИД. Кроме того, отказ от продолжения сотрудничества с организацией ведет и к другому важному направлению внешней политики России – это возможность вести диалог по поставкам зерна с африканскими странами без лишних посредников», – резюмирует Лизан.

Ранее российский МИД резко раскритиковал работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором Гуттериш, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса».

Также отмечается, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).

В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекретаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.

«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.

Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.

Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в военных целях.

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