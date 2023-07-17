Чешский хоккеист Сафин решил получить российское гражданство

Чешский хоккеист Остап Сафин решил получить российское гражданство

Чешский нападающий Остап Сафин, который находится на просмотре в тольяттинском клубе КХЛ «Лада», в данный момент занимается сбором документов для получения российского гражданства, сообщил гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

«Лада» сообщила о заключении с Сафиным просмотрового контракта 15 июля, он будет действовать до 15 августа.

Чеботарев отметил, что сейчас игрок оформляет смену чешского гражданства на российское, и это особенно важно для клуба с учетом лимита на легионеров, передает ТАСС.

24-летний Сафин является воспитанником пражской «Спарты». В Северной Америке выступал за клубы канадской молодежной лиги и фарм-клуба «Эдмонтона».

В составе сборной Чехии Сафин участвовал в юниорском (2017) и молодежном (2018) чемпионатах мира.

Ранее канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик изъявил желание получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту Владимиру Путину.