IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией

Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.

В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».

По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.

«Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.

В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.

Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.