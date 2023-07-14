Путин обсудил с Совбезом защиту критически важных объектов

Политолог: Россия перешла к новому этапу обеспечения технологического суверенитета

Политолог Данилин: Курс президента на технологический суверенитет повысит качество жизни россиян

Стремление России к технологическому суверенитету повысит качество жизни россиян. Передовые технологии – это залог успешного будущего нашей страны, а возрождение отечественной науки – свершившийся факт, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя выступление президента Владимира Путина на Форуме будущих технологий.

«В первую очередь отмечу курс президента на построение технологического суверенитета. Это не фантазия или блажь, а важнейший драйвер развития всего российского научно-технического комплекса. Важно, что выбранный стратегический курс на долгосрочность мотивирует ученых работать именно в России», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Передовые технологии и необходимость для нашей страны стать лидером в этой отрасли – залог успешного будущего. Возрождение отечественной науки – уже свершившийся факт. Президент также успокоил всех, что финансирование науки не будет сокращено. Ученым, исследователям будет предоставлено больше свободы в работе, что важно в контексте внешнего давления на Россию», – отметил он.

«Помимо этого, Путин в своем выступлении справедливо связал внедрение новых технологий и повышение качества жизни людей. Цифровизация при правильном использовании влечет улучшение жизни общества. Например, все это видят, когда заходят на сайт «Госуслуги», – указал собеседник.

«Кроме того, по словам главы государства, России необходимо наращивать модернизацию систем управления экономикой. Нацпроект «Экономика данных» – это новый этап в обеспечении технологического суверенитета нашей страны», – детализировал эксперт.

«Для реализации этих инициатив нужно оказывать грантовую, персональную поддержку ученых. Это и мегагранты, о которых говорил президент. Недаром указом главы государства 2022–2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий», – подчеркнул аналитик.

«Также президент напомнил, что Россия выстраивает международное научное и технологическое сотрудничество. Сейчас невозможно изолировать науку. США пытались усилить зависимость России от западных технологий, но мы увидели, что использование технологий для давления – пустая затея. Для науки открытость – крайне важное условие», – резюмировал Данилин.

В четверг президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Мероприятие объединило ученых из ведущих университетов и исследовательских центров мира, экспертов и представителей бизнеса.

«Мы столкнулись с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета. Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, но так не будет. Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого в то же самое время», – сказал Путин.

Он напомнил, что Россия обладает технологиями и продуктами глобального уровня в атомной энергетике, в искусственном интеллекте и во многих других сферах. «Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на новых данных – на основе больших данных», – подчеркнул спикер.

«Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека», – пояснил он.

«Цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, использовать «цифровые двойники» технических систем, применение точного земледелия в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень в логистике и энергетике, в развитии телемедицины и онлайн-образования, в предоставлении госуслуг и в финансовых расчетах», – сказал президент.

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Он будет включать сбор и передачу данных, обеспечение их безопасности, создание суверенной инфраструктуры для вычислений и хранения данных внутри страны», – сказал президент.

Также Путин рассказал о новом российском суперкомпьютере «Сбера» Christofari Neo, который способен производить порядка 12 квадриллионов операций в секунду, а суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис» – почти вдвое мощнее. «В Зеленограде у нас создается новый научно-технологический центр, реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии», – напомнил он.

Кроме того, Путин попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете до 2026 года финансирование программы мегагрантов. «Считаю необходимым повысить максимальный размер мегагрантов, увеличить сроки их реализации, скажем, до пяти лет. Некоторые говорят, хорошо бы и десять – до пяти лет с возможностью продления до трех. Это уже будет почти десять», – добавил глава государства.