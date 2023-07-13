Офтальмологи из Якутии провели более 1 тыс. операций жителям Донбасса

В Донбассе офтальмологи из Якутии провели более 1 тыс. операций местным жителям

Якутские офтальмологи в Донбассе успешно провели операции на глазах для более 1 тыс. местных жителей, сообщили в филиале Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы в ДНР.

Клиникой руководит победитель конкурса «Лидеры России» Иван Луцкан, он и другие медики провели несколько командировок в Донбассе, за это время они оказали более 7 тыс. консультаций и успешно провели 1 тыс. операций по восстановлению зрения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В городе Кировское (ДНР) открылся филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы (ЯРОКБ). Здесь организован консультативно-диагностический прием и подготовка пациентов к оперативному вмешательству, для проведения которого будут приезжать офтальмохирурги. Филиал расположен на базе Кировской центральной городской больницы и оснащен современным оборудованием. В первые дни работы врачи отобрали на операцию уже более 300 жителей Донбасса. Об этом сообщил победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», член клуба «Эльбрус» – главный врач ЯРОКБ Иван Луцкан.

«Цель, с которой хирурги Якутии приезжают в Донбасс, это лечение катаракты – распространенного заболевания глаз. Полноценную и бесплатную офтальмологическую помощь люди здесь долгие годы не получали. Высокая востребованность в этом подвигла расширить наше присутствие до формата полноценного филиала. Большую поддержку, с одной стороны, оказало правительство ДНР. … Уже в июне 2023 года мы получили лицензию Минздрава ДНР и первыми из российских медицинских учреждений открыли филиал на территории Донецкой народной республики», – пояснил Луцкан.

Жители Кировского, над которым шефствует Якутия, знакомы с работой якутских офтальмологов с октября 2022 года. «Когда люди узнали, что приехали офтальмологи, с ночи стали занимать очередь на прием. Мы никогда никому не отказываем и работаем допоздна. Вскоре через сарафанное радио о нас узнали по всей ДНР. Сейчас среди наших пациентов осталось около 20% местных, все остальные – приезжие из Макеевки, Харцызска, Шахтерска, Енакиево и других городов, которые тоже, как они говорят, «хотят попасть к якутским врачам», – рассказал главврач.

Луцкан считает, что жители ДНР ценят не только культурное и уважительное отношение к ним врачей Якутии, а в первую очередь высокие стандарты российской медицины.

«По поручению президента России в Донбассе мы применяем самые современные методы лечения, которым нас учат в Межотраслевом научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова в Москве. В 2023 году его возглавил мой хороший товарищ, победитель «Лидеров России» Дмитрий Арсютов из Чувашии. Я благодарен коллегам за то, что они делятся с нами знаниями и опытом. Вместе мы показываем высокий класс медицины и еще раз доказываем, что Россия своих не бросает», – сказал главврач.