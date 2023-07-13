В Общественной палате РФ не увидели необходимости признавать семьи с двумя детьми многодетными

Член ОП Рыбальченко: Признание семьи с двумя детьми многодетной не решит демографических задач

Преодолеть демографический кризис с помощью закрепления статуса многодетной семьи за воспитывающими от двух детей не получится, поскольку для решения этой проблемы необходимо, чтобы в значительной части российских семей было не менее трех детей, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя предложение признавать семьи с двумя детьми многодетными.

Депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением признать семьи с двумя детьми многодетными. По их словам, наделение таким статусом семей, имеющих более одного несовершеннолетнего ребенка, позволит повысить качество семьи.



«В соответствии с указом президента от 1992 года о социальной поддержке многодетных семей, субъекты Российской Федерации самостоятельно принимают решение о том, семью с какими числом детей они могут считать многодетной. Безусловно, такое решение может быть распространено и на семьи с двумя детьми. Но, на мой взгляд, это не решает тех задач, которые стоят перед государством по выходу из демографического кризиса», – говорит Рыбальченко.

Он подчеркивает, что в некоторых регионах нашей страны, в которых в 90-е годы сохранялся высокий уровень рождаемости, многодетными признавались семьи с четырьмя, а то и с пятью детьми. Но на сегодняшний день в большинстве регионов многодетными считаются семьи с тремя и более детьми. Кроме того, по его словам, сейчас на федеральном уровне активно обсуждается закрепление единого статуса многодетной семьи за теми, кто воспитывает трех и более детей.

«Совершенно непонятно, что будет решать данная инициатива, на что она направлена. Преодолеть демографический кризис с помощью закрепления статуса многодетной семьи за воспитывающими от двух детей не получится. Решение демографической проблемы в стране возможно только в том случае, если в значительном количестве семей будет воспитываться трое и более детей. Только тогда будет обеспечиваться уровень воспроизводства», – считает председатель комиссии ОП.

При этом он замечает, что в поддержке двухдетных семей также есть «разумное зерно». Собеседник напоминает, что материнский капитал в 2007 году был инициирован президентом именно с целью поддержать рождение хотя бы второго ребенка, потому что в тот момент рождаемость действительно находилась на очень низком уровне. А затем в 2011 году данная мера поддержки была дополнена мерам поддержки многодетной семьи.

«Только концентрация инвестиций на третьих и последующих детях позволяет обеспечить устойчивый демографический рост. Это показывает региональный опыт, в частности, в Сахалинской области, где 40% от доли всех инвестиций на поддержку всех семей с детьми направляется на поддержку многодетных семей. На федеральном же уровне мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию. В национальном проекте «Демография» менее 5% всех инвестиций направляется на многодетную семью. Поэтому в конечном итоге мы наблюдаем формирование модели малодетной семьи», – заключил Рыбальченко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая не поддержала идею признать семьи с двумя детьми многодетными, передает «Газета.ру». По ее словам, наделение данным статусом таких семей приведет к еще более быстрому падению демографии.