|
|
В Общественной палате РФ не увидели необходимости признавать семьи с двумя детьми многодетными
Член ОП Рыбальченко: Признание семьи с двумя детьми многодетной не решит демографических задач
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Преодолеть демографический кризис с помощью закрепления статуса многодетной семьи за воспитывающими от двух детей не получится, поскольку для решения этой проблемы необходимо, чтобы в значительной части российских семей было не менее трех детей, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя предложение признавать семьи с двумя детьми многодетными.
Депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением признать семьи с двумя детьми многодетными. По их словам, наделение таким статусом семей, имеющих более одного несовершеннолетнего ребенка, позволит повысить качество семьи.
«В соответствии с указом президента от 1992 года о социальной поддержке многодетных семей, субъекты Российской Федерации самостоятельно принимают решение о том, семью с какими числом детей они могут считать многодетной. Безусловно, такое решение может быть распространено и на семьи с двумя детьми. Но, на мой взгляд, это не решает тех задач, которые стоят перед государством по выходу из демографического кризиса», – говорит Рыбальченко.
Он подчеркивает, что в некоторых регионах нашей страны, в которых в 90-е годы сохранялся высокий уровень рождаемости, многодетными признавались семьи с четырьмя, а то и с пятью детьми. Но на сегодняшний день в большинстве регионов многодетными считаются семьи с тремя и более детьми. Кроме того, по его словам, сейчас на федеральном уровне активно обсуждается закрепление единого статуса многодетной семьи за теми, кто воспитывает трех и более детей.
«Совершенно непонятно, что будет решать данная инициатива, на что она направлена. Преодолеть демографический кризис с помощью закрепления статуса многодетной семьи за воспитывающими от двух детей не получится. Решение демографической проблемы в стране возможно только в том случае, если в значительном количестве семей будет воспитываться трое и более детей. Только тогда будет обеспечиваться уровень воспроизводства», – считает председатель комиссии ОП.
При этом он замечает, что в поддержке двухдетных семей также есть «разумное зерно». Собеседник напоминает, что материнский капитал в 2007 году был инициирован президентом именно с целью поддержать рождение хотя бы второго ребенка, потому что в тот момент рождаемость действительно находилась на очень низком уровне. А затем в 2011 году данная мера поддержки была дополнена мерам поддержки многодетной семьи.
«Только концентрация инвестиций на третьих и последующих детях позволяет обеспечить устойчивый демографический рост. Это показывает региональный опыт, в частности, в Сахалинской области, где 40% от доли всех инвестиций на поддержку всех семей с детьми направляется на поддержку многодетных семей. На федеральном же уровне мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию. В национальном проекте «Демография» менее 5% всех инвестиций направляется на многодетную семью. Поэтому в конечном итоге мы наблюдаем формирование модели малодетной семьи», – заключил Рыбальченко.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая не поддержала идею признать семьи с двумя детьми многодетными, передает «Газета.ру». По ее словам, наделение данным статусом таких семей приведет к еще более быстрому падению демографии.
Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова
Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
|
|
Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.
Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак.
Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики.
Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению».
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков
В ходе спецоперации погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев.
Цоков погиб геройски, заявил Гурулев в эфире «России 1», передает «Газета.Ru».
По словам депутата, Цоков погиб в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ. Гурулев добавил, что ранее командующий ЮВО побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». Он уточнил, что в 2022 году Цоков получил тяжелое ранение, но его «вытащили».
Минобороны России пока не комментировало это заявление.
Зеленский резко ответил заявившему о неблагодарности Украины британскому министру
Президент Украины Зеленский предложил каждое утро благодарить министра обороны Британии Уоллеса за помощь
Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за помощь, предложив благодарить британского чиновника каждое утро.
После саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что власти Украины всегда были очень благодарны Великобритании, передает РИА «Новости».
«Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю», – сказал Зеленский.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая, что за помощь принято говорить спасибо.
Бывший посол России в Бангладеш умер после избиения
Прокуратура Тверской области: Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Николаев умер после избиения
|
|
Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш 73-летний Александр Николаев, которого избили в Тверской области, скончался, прокуратура региона вынесла постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК РФ, сообщили в ведомстве.
В прокуратуре в Тверской области заявили, что региональным надзорным ведомством вынесено постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по региону для организации дальнейшего предварительного следствия в связи со смертью потерпевшего, передает РИА «Новости».
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено в Тверской области в июне после избиения бывшего чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш Александра Николаева.
В УМВД по региону заявляли, что подозреваемый установлен. В следственном отделе УМВД по Конаковскому району возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, максимальная санкция – восемь лет лишения свободы.
Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы
Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он якобы был отстранен от службы.
Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram. Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант».
«Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
|
|
Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Минобороны назвало количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер»
Минобороны: «Вагнер» завершает передачу вооружений ВС России
|
|
Российская армия заканчивает прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», сообщило Министерство обороны.
ВС России получили более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в том числе – сотни единиц тяжелого вооружения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Вагнер» передал танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРПК «Панцирь», САУ 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия.
Также группа передала минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобили, более 2,5 тыс. тонн боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.
Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.
Тяжелая гусеничная техника, САУ и танки свозят на полевые базы колесными тягачами на тралах, чтобы не повредить асфальт на дорогах. Колесная техника едет своим ходом.
Вооружение доставляют в тыловые районы, где ремонтные бригады российской армии проводят техобслуживание и подготовку для использования по назначению.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что глава российского государства Владимир Путин провел 29 июня в Кремле встречу с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК.
Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска
Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска
В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.
По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».
«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.
В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.
«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.
Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
ОНК опровергла нахождение Суровикина в «Матросской тишине»
Мельников опроверг нахождение Суровикина в «Матросской тишине»
|
|
Информация о том, что генерал Сергей Суровикин якобы находится в «Матросской тишине», не соответствует действительности, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Мельников заявил, что побывал на этой неделе в СИЗО-1/77 («Матросская тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4, ни в одном из этих учреждений нет Суровикина, заявил Мельников, передает РИА «Новости».
Он удивился тому, что украинский публицист Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают обратное.
Мельников не смог подтвердить или опровергнуть информацию о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это – зона ответственности ОНК Подмосковья.
До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.
Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
Военкор Коц: Бойцы «Вагнера» снялись с полевых лагерей
Группа «Вагнер» якобы начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Длинная колонна без тяжелой техники едет по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, сообщил Коц в своем Telegram-канале.
Он предположил, что «Вагнер» начал передислокацию из полевых лагерей. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами, что «может косвенно говорить о пункте назначения», указал военкор.
Ранее Минобороны перечислило количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер».
Военкоры: Количество сданного «Вагнером» вооружения опровергает слова Пригожина о дефиците снарядов
|
|
После сообщений Минобороны России о количестве сданной ЧВК «Вагнер» бронетехники и вооружения, военкоры отмечают, что в зоне проведения СВО вагнеровцы сдали нашим военным более 2500 тонн боеприпасов разных калибров, включая крупные, для ствольной и реактивной артиллерии.
«Кроме этого, ЧВК имела два склада в России (Ростов, Воронеж), они тоже перешли под контроль Минобороны. Только в Воронеже более 1100 тонн боеприпасов. Если перевести последнюю цифру в снаряды, 1100 тонн примерно равно 25 000 снарядов», – сообщил в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.
«Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» – написал военкор. В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале уточнил, что среди нескольких тысяч тонн боеприпасов, сданных ЧВК со своих тыловых складов: снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 мм, 122 мм) и ствольной (152 мм, 122 мм, 100 мм) артиллерии; осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков; выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы; более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов; более 5 тонн боеприпасов к стрелковому оружию и почти 88 тыс. ручных гранат всех типов.
«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» – задался Коц вопросом.
Ранее Минобороны назвало количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер».
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в мае потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Тогда он заявлял, что ЧВК получает только 30% необходимых боеприпасов.