Северная Корея подтвердила пуск МБР

КНДР подтвердила проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18»

Межконтинентальная баллистическая ракета с двигателем на твердом топливе «Хвасон-18» станет самым мощным средством сдерживания ядерной войны для КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Пуск провели в среду. Ракета пролетела 1001 км и упала в Японское море, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап» и ЦТАК.

Испытательный запуск прошел под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как заявило ЦТАК, ракета станет «основным средством» для «подавляющего реагирования на разнообразные угрозы ядерной войны и провокационные акты агрессии».

Напомним, сообщалось, что максимальная высота полета межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустила КНДР, составила 6 тыс. км, ракета пролетела около 1 тыс. км. Источники в японском минобороны заявили, что эта ракета при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США