Снявший скальп с жителя Электростали объяснил свой поступок алкогольным опьянением

Конфликт и попытка снять скальп с жителя Электростали произошла из-за алкогольного опьянения у нападавших, в этом признался один из подозреваемых.

«Потому что пьяные были, из-за этого», – ответил подозреваемый на вопрос о том, из-за чего начался конфликт. Видеозапись с его рассказом из зала суда опубликовал телеканал «Звезда».

Он также признался, что сам резал волосы 19-летнему потерпевшему, и добавил, что идея срезать их пришла обоим нападавшим.

Мужчина пояснил, что заметил, как снимает скальп с юноши только тогда, когда у него руки уже были в крови. После этого скрылся с места, поскольку «сам испугался».

Подозреваемый также выразил сожаление из-за своего поступка, и попросил извинения у пострадавшего и его близких. Он отметил, что готов помочь деньгами в лечении потерпевшего.

Подруга пострадавшего объясняла, что на молодого человека напали, поскольку им не понравился его цвет волос.

Полиция задержала одного из напавших в Подмосковье, второго задержали уже в Калужской области.