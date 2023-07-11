Подруга пострадавшего в Подмосковье из-за цвета волос рассказала подробности нападения

Пострадавший от нападения 19-летний Юрий с зелеными волосами в городе Электростали Московской области стал чувствовать себя лучше, сообщила его девушка Альбина.

Состояние пострадавшего от нападения мужчин в Электростали 19-летнего парня улучшилось, его готовят к операции. Его возлюбленная Альбина рассказала телеканалу «360», что приезжие напали с ножом сзади. Они нанесли скальпированную рану, потому что осудили цвет его волос.

Во вторник у пострадавшего должна пройти операция, он относительно хорошо себя чувствует, сообщила Альбина.

По ее словам, в момент нападения Юрий был с другом, он немного выпил и попросил у двух мужчин на улице сигарету, но в его адрес поступили упреки.

Один из подозреваемых заявил, «что он азербайджанец», и что если был бы «на его родине, он бы его сразу убил», добавила собеседница. Его принялись оскорблять за внешний вид, но Юрий пояснил, что его волосы нормальные и он живет в свободной стране, где не запрещено так ходить.

Молодой человек отошел от них и встал спиной, и в это время пришел мужчина с ножом, передал его другому. Юрия схватили за волосы, поставили на четвереньки и стали резать волосы.

У него открылось сильное кровотечение, но он смог доползти до магазина, где ему вызвали скорую помощь.

Ранее полиция задержала одного из мужчин, напавших на молодого человека в Подмосковье. Второго правоохранители задержали уже в Калужской области.