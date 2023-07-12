Цена нефти марки Brent на ICE превысила 80 долларов за баррель

Впервые с 30 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE поднялась выше 80 долларов за баррель, следует из данных торгов.

По данным биржи, цена Brent росла на 0,88% до 80,05 долларов за баррель, передает ТАСС.

Позднее Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне 79,92 долларов (+0,72%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе рос на 0,8% – до 75,47 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent выросла до отметки 79 долларов за баррель.