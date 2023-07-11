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Цена нефти марки Brent на ICE превысила 79 долларов за баррель
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Впервые с начала мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE поднялась выше 79 долларов за баррель.
По данным биржи, цена Brent росла на 1,56%, составив 79 долларов за баррель, передает ТАСС.
Позднее Brent немного ускорила рост и торговалась на уровне 79,05 доллара (+1,62%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе рос на 1,43% — до 74,5 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что нефть марки Brent выросла до отметки 78 долларов за баррель.
Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.
Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.
В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.
Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.
Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».
Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.
Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».
Полковник Макгрегор: Россия фактически сорвала поставку на Украину комплексов Aegis
Россия фактически сорвала поставку на Украину ракетных комплексов Aegis, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия не хотела, чтобы Украина вошла в НАТО, а затем в итоге была превращена в плацдарм для организации нападения на нее, и у российской стороны был повод предполагать такой исход, ведь они видели, что США разместили в Румынии и Польше базы для ракетных комплексов Aegis, передает РИА «Новости».
Макгрегор добавил, что Россия ожидала, что эти комплексы попадут на восток Украины, в результате чего под угрозой окажется вся система ядерного сдерживания.
Он заявил также, что Зеленский стал преданной и послушной марионеткой Вашингтона и Лондона. Макгрегор приходит к выводу, что Вашингтону пора признать правду о положении Украины, но там не хотят ее слышать и видеть.
Ранее Макгрегор заявил, что ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте.
Стало известно о крупных потерях ВСУ при попытках прорыва под Артемовском
Марочко: Украина теряет до батальона в сутки, пытаясь прорвать оборону у Артемовска
Украинские войска не прекращают попытки прорвать линию обороны у Артемовска в ДНР, ежедневно теряя порядка батальона личного состава, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар и Васюковка ВФУ «продолжают попытки прорвать нашу линию обороны», передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что ожесточенные бои идут на протяжении длительного времени, однако занять позиции ВС России на данном направлении украинским боевикам не удается, при этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава.
Он рассказал также, что украинское командование игнорирует такие потери, посылая на верную гибель все новых солдат.
Ранее Марочко рассказал, что потери Киева выросли на участке Соледар – Артемовск в ДНР из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям.
В США сказали, когда наступит критический момент для ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: У ВСУ закончатся ресурсы для военных действий к декабрю
У Украины из-за потерь личного состава ВСУ и военной техники нет никаких шансов продолжать боевые действия после декабря, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал «спорным вопросом», что будет с Украиной после декабря.
Решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы эксперт объяснил истощением американских запасов. При этом он считает, что США не смогут наладить производство на таком уровне, чтобы в будущем покрывать потребности ВСУ, передает РИА «Новости».
Из-за отсутствия запасов вооружений власти США ставят под угрозу безопасность собственной страны, добавил Джонсон.
Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что своими резкими заявлениями США блокируют возможность переговоров для Киева.
Задержан один из снявших с парня скальп в Подмосковье
Полиция задержала одного из мужчин, напавших на молодого человека в подмосковной Электростали и срезавших ему волосы вместе с кожей.
Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, одним из двух подозреваемых, которые в воскресенье в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электростали. Нападавшим оказался житель Республики Коми 1999 года рождения, передает ТАСС.
Полиция продолжает работать над тем, чтобы установить местонахождение и задержать соучастника преступления.
9 июля возле магазина в Электростали двое неизвестных стали пренебрежительно обращаться к молодому человеку из-за его прически, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.
В Госдепе назвали конфликт на Украине «стратегическим провалом» Киева
Представитель Госдепа Миллер дважды оговорился и назвал конфликт на Украине провалом Киева
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на конференции дважды допустил оговорку, назвав конфликт на Украине стратегическим провалом Киева.
Как указал Миллер на пресс-конференции, США убеждены, что спецоперация является стратегическим провалом Украины. «Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», – заявил он, передает ТАСС.
Позже он понял, что оговорился дважды, и добавил, что первый раз выступает на этой неделе и, «видимо, немного не в форме». «Это стратегический провал России», – с третьего раза уточнил свою мысль Миллер.
Ранее обозреватель American Greatness Кристофер Роуч заявили, что потери ВСУ при контрнаступлении станут важным уроком для Вашингтона.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
В Краснодаре убит замначальника горотдела по мобилизационной работе
В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе
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В Краснодаре неизвестный убил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, сообщили в правоохранительных органах.
Предварительно, злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, передает ТАСС.
Отмечается, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и ранее командовал подлодкой «Краснодар».
В СУ СК по Краснодарскому краю сообщили, что тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено ранним утром понедельника на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре. Уголовное дело об убийстве Ржицкого передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.
Предположительно, неизвестный подкараулил Ржицкого во время утренней пробежки и успел сделать четыре выстрела в грудь и спину, сообщает RT.
Источник RT сообщил, что убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» произошло всего в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, постановленной на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. Именно там, по его словам, Ржицкий любил совершать пробежки. Также источник сообщил, что до выхода на пенсию Ржицкий жил в Севастополе.
Год назад украинские СМИ обвиняли Ржицкого в запуске ракет по территории Украины.
Ранее персональные данные Станислава Ржицкого были внесены в базу украинского сайта «Миротворец». В настоящее время на его фотографии на сайте стоит статус «ликвидирован», передает РИА «Новости».
Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).
Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».
Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.
Генерал МВД прокомментировал убийство экс-командира подлодки «Краснодар»
Генерал МВД призвал тщательно расследовать убийство экс-командира подлодки «Краснодар»
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В случае если преступление было совершено украинской стороной, России необходимо нанести симметричный ответ, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя убийство замначальника горотдела по мобилизационной работе в Краснодаре.
В Краснодаре во время ежедневной пробежки застрелили замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города, экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Сообщается, что он был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец», на его фотографии на сайте теперь стоит статус «ликвидирован».
«По факту нападения, конечно, требуется отдельное специальное расследование, чтобы выяснить, кто на самом деле являлся инициатором данного преступления и кто был его исполнителем. Опыт показывает, что иногда некоторые спецслужбы или политики берут преступление на себя, даже если на самом деле это не является их «заслугой». Сейчас, безусловно, требуется тщательное, внимательное расследование, необходимо найти виновного и соответствующим образом его привлечь к ответственности», – говорит Ворожцов.
Однако если данное преступление все же было совершено «причастными к участию в боевых действиях на Украине», то это должно особым образом наказываться, продолжает собеседник. А все потому, что тогда данное убийство можно расценивать как особо опасное явление, как террористическую акцию.
«Данное явление всегда имеет и обратную сторону. Не секрет, что в Российской Федерации проводятся расследования, возбуждены сотни уголовных дел в отношении многих украинских военнослужащих за их деяния. И если государства вместо четкой и понятной позиции о том, что человек должен привлекаться к ответственности на основании закона и по решению суда, перейдут к практике несудебных расправ, то фактически то государство, которое это организует, автоматически ставит себя в разряд преступников и террористов», – объясняет генерал-майор МВД.
В связи с этим, во-первых, необходимо значительное усиление профилактической и контрразведывательной работы на российских территориях с целью выявления противоправных действий и агентурной сети противника, подчеркивает специалист. Во-вторых, во всем мире известен опыт Израиля, который четко показал, что преодолеть многие из этих явлений возможно только «симметричным путем», когда аналогичным образом с противоположной стороны уничтожают значительное количество людей с целью «отучить» организаторов террористических актов от их совершения.
«Опыт Израиля показывает, что 3–4 эффективных ответных хода надолго лишает некоторых деятелей возможности так демонстративно и небрежно осуществлять те или иные террористические акты», – заключил Ворожцов.
В мае автомобиль писателя Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб. А месяцем ранее в кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и еще свыше 40 человек пострадали. Фигурантами дела об убийстве являются россиянка Дарья Трепова и украинец Юрий Денисов.
Задержан подозреваемый в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого
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В Краснодарском крае задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сообщили в Следственном комитете России.
Им оказался мужчина 1959 года рождения, задержание произведено совместно с сотрудниками МВД и ФСБ, сообщил СК в своем Telegram-канале.
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Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».
Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».
Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.
Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если преступление совершила украинская сторона, то нужно нанести симметричный ответ.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
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Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Стало известно о новой волне наступления ВСУ на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ начали новую волну наступления на Запорожском фронте – без успеха
Украинские войска начали новую волну наступления на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что ночью была предпринята атака южнее города Орехова в направлении села Работино, противник остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике, бои продолжаются.
Ранее Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа.