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    7 июля 2023, 20:46

    Нефть марки Brent выросла до отметки 78 долларов за баррель

    Нефть марки Brent выросла до отметки 78 долларов за баррель

    Подпись к фото @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне превысила 78 долларов за баррель, но потом замедлила рост, оставшись на отметке 77,96 доллара.

    Рост до 78,04 доллара (2%) фиксировался в 20.30 мск, к 20.33 он замедлился, поднимаясь до 77,96 доллара (1,9%), передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    Фьючерс нефти марки WTI с поставками в августе рос на 1,33%, до 73,01 доллара за баррель.

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