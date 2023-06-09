США объявили о новом пакете военной помощи Украине Путин поручил Мишустину образовать комиссию по ситуации в Херсонской области 9 июня 2023, 20:37 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину сегодня же организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС. В поручении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Мишустину поручено образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. При этом срок исполнения обозначен датой 9 июня 2023 года. Ранее в МИД России разрушение Киевом Каховской ГЭС назвали террористическим актом. Напомним, обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, при этом Киев отрицает свою причастность к этому. Рогов: ВСУ идут в атаку на Запорожском направлении по своим трупам

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее на Запорожском направлении вновь активизировались боевые действия «На Запорожском направлении зафиксировано три основных волны, когда противник пытался пойти в наступление. И каждый раз ВСУ были отброшены назад. Максимум, которого смогли добиться украинские солдаты – продвижение на несколько сотен метров, понеся при этом ужасающие потери. Каждая новая атака превращалась в буквальном смысле в ходьбу по трупам и раненым», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Примечательно, что раненых сослуживцев противник не забирает. Все это превращается в страшное зрелище. Минувшей ночью ВСУ шли колоннами – от пяти до десяти единиц бронетехники, чаще всего БМП. В ответ их накрывала наша артиллерия, атаку удалось отбить. Украине еще предстоит подсчитать, сколько техники и людей они потеряли, но даже западная пресса признает, что цифры внушительные», – продолжает собеседник. «ВСУ применяют самую разную технику на этом направлении – это и танки Т-64 и Т-72, а также Leopard и прочее. Из западного у них больше всего бронетранспортеров и бронированных машин. Но прут они буквально на всем, что только есть», – акцентирует он. «Вместе с тем мы понимаем, что основная часть живой силы все еще находится в резерве. На Запорожское направление стянуто огромное количество штурмовых бригад. Надо признать, что по уровню подготовки и боевой слаженности – это новая элита ВСУ. Преимущественно все действия противника в рамках контрнаступления осуществляются на юге и юго-востоке – на Ореховском направлении, в сторону Токмака и выхода к Азовскому морю. Очевидно, это попытка перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – добавил Рогов. «При этом сейчас в Запорожской области формируется народное ополчение. Соответствующее решение уже принято региональной властью, теперь идет набор желающих и различные организационные моменты. Нужно понимать, что у нас пока нет официально объявленной мобилизации, но жители хотят сами защищать родную землю», – рассказал он. «Именно поэтому они в качестве добровольцев подписывают контракты с Минобороны, ЧВК «Вагнер». Кроме того, запорожцы создавали батальон имени Павла Судоплатова, который позднее перешел в ведение оборонного ведомства. И вот следующая волна патриотов своей земли участвует в создании народного ополчения», – продолжил собеседник. «Основной функционал ополченцев – это патрулирование и охрана правопорядка в Запорожской области. Эта крайне важная задача сегодня. Вместе с тем для местных жителей это отличная возможность быть полезными в части охраны, защиты и освобождения родной земли. Идея вызревала давно и теперь наконец-то реализована», – заключил Рогов. Ранее стало известно об активизации боевых действий в Запорожской области вечером четверга. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком. По его словам, украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне. Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ. Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника. Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства. Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр. При наступлении противник потерял 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин. Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий Российские силы нанесли групповой удар и нарушили снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий

Текст: Алина Власенко

Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны. Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.

Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий. Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк. Новости СМИ2 Политолог: Боррель игнорирует преступления Украины в Херсонской области Политолог Шеслер: Запад перекладывает вину за преступления Украины на Россию

Фото: PPI/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Несмотря на то, что места эвакуации гражданских в Херсонской области обстреливают именно ВСУ, западные страны упорно игнорируют этот факт. Вместо признания преступлений Украины они просто обвиняют Россию, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. «Заявления Борреля – очередная попытка западных государств обвинить Россию в преступлениях, совершенных Украиной. Все факты указывают на то, что именно ВСУ повинны не только в подрыве Каховской ГЭС, но и в нанесении ударов по местам сбора для эвакуации местных жителей», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. «За день до теракта Виталий Ким опубликовал в своем блоге пост с надписью «ждем». Затем в регионе с раннего утра были развернуты палаточные лагеря для беженцев. Приехали и европейцы, которые привезли с собой гуманитарную помощь», – отмечает эксперт. «Очевидно, что за такой короткий срок, не зная о происшествии заранее, так хорошо подготовиться невозможно. Теперь же Украина обстреливает места эвакуации гражданских. При этом западные страны упорно продолжают закрывать глаза на преступления ВСУ, перекладывая всю ответственность на нас», – подчеркивает собеседница. «Не удивлена, что с обвинениями выступил именно Боррель. Он славится своим негативным отношением к Москве и неоднократно выступал с агрессивными заявлениями в нашу сторону. При этом его слова почти наверняка связаны с желанием косвенно оказать помощь украинскому контрнаступлению на южном направлении», – считает эксперт. «Сейчас ВСУ переходят в атаку. Не исключаю, что один из ударов придется на Херсонскую область. В связи с этим Боррель, прикрываясь словами о гуманитарном кризисе, пытается запретить ВС РФ наносить удары в ответ на попытки продвижения Украины. Западные страны в очередной раз демонстрируют, что не способны занимать объективную позицию и здраво оценивать происходящее», – резюмирует Шеслер. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал «немедленного прекращения огня» в Херсонской области. При этом он сообщил об «обстрелах», которые якобы мешают эвакуации мирных жителей Херсонской области, пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС. «Прекратить неприемлемые действия» он призвал Россию. Дипломат добавил, что обстрелы, якобы совершаемые РФ, могут представлять собой «военные преступления». Между тем именно украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. В результате погибли два человека, в том числе беременная женщина. Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с врио губернатора Владимиром Сальдо. Отмечается, что Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием подрыва на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением. Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека. В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС. По словам Сальдо, к вечеру среды из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. Он отметил, что сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели. Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент. «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства. Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов. Новости СМИ2 Украина назвала условия переговоров с Россией Глава Минобороны Украины Резников: Киев согласится на диалог, если Россия откажется от целей спецоперации

Фото: Daniel Cole/AP/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Заключение мирного соглашения станет возможным, только если Россия изменит цели спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По словам украинского министра, переговоры Москвы и Киева могут стать возможными, если Россия откажется от целей специальной военной операции: денацификации, демилитаризации, «деНАТОзации» Украины, отмечает NV.ua.

В противном случае Киев не согласен садиться за стол переговоров, заявил Резников, передает РИА «Новости». Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией. ВСУ за сутки боев в Запорожской области потеряли до 680 военных и 35 танков

Фото: REUTERS

ВСУ продолжили попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В районе Времевского выступа подразделениями группировки войск «Восток» отражено четыре атаки противника, проводимых силами двух батальонных тактических групп, усиленных танками, под Левадным Запорожской области, Новоселкой, Сторожевым и Нескучным Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России. На Запорожском направлении решительными действиями подразделений российских войск, ударами авиации за последние сутки отражены две атаки украинских войск возле Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Южнее города Орехова Запорожской области тяжелыми огнеметными системами нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны. Ударами оперативно-тактической авиации группировки «Восток» поражены резервы противника у Гуляйполя, Омельника и Преображенки Запорожской области. Общие потери ВСУ на этих направлениях за последние сутки составили до 680 военнослужащих, 35 танков, 11 машин пехоты, 19 бронемашин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, французская самоходная артустановка Cezar, сообщил Конашенков. Новости СМИ2 Мирошник объяснил заявление США об «ожидаемых» потерях ВСУ при контрнаступлении Экс-посол ЛНР Мирошник: США назовут «ожидаемым» любой сценарий развития контрнаступления ВСУ

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

Американцы всегда просчитывают несколько вариантов развития событий на Украине. И судя по всему, нынешние потери ВСУ были предусмотрены одним из сценариев, сказал газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Белом доме назвали «ожидаемыми» потери ВСУ в ходе наступления. «США к военной аналитике подходят довольно системно. Американские специалисты всегда составляют минимум три возможных сценария развития событий: положительный, нейтральный и негативный. В связи с этим они могут назвать любой исход «ожидаемым». Но это никак не упрощает жизнь европейцам и украинцам, которые долгое время надеялись на «разгром России», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «В западных соцсетях все эти месяцы разгонялись фейки о недееспособности ВС РФ. Все возможные паблики буквально кричали о том, что наша армия деморализована, состоит из дилетантов, впервые взявших в руки оружие. И что они увидели в реальности? Мощные подразделения военных, которые готовились к обороне», – отмечает эксперт. «Российские бойцы не испугались западной техники, не побежали врассыпную перед противником, как того хотели увидеть в Штатах. Мы стойко выдерживаем напор ВСУ и отражаем многочисленные атаки на южном участке фронта. Думаю, разведка США вполне трезво оценивала нашу подготовку, в связи с чем результаты недавних боев и признаются прогнозируемыми», – подчеркивает собеседник. «К тому же никто не говорил о том, что цели Вашингтона и Украины должны совпадать. Штаты вполне могли подводить офис Зеленского к началу наступления, понимая, что оно не принесет ощутимых успехов. Американцам нужна не победа ВСУ, а максимальное затягивание текущего конфликта», – акцентирует Мирошник. «Они не думают о человеческих жертвах. Для них вся территория Украины – лишь поле для решения собственных задач. Вместе с тем даже если допустить, что в Вашингтоне не ожидали подобного развития событий, то слова о «предсказуемых потерях» – попытка сохранить «хорошую мину при плохой игре», – считает эксперт. «Также не стоит забывать, что поражение Украины может отрицательно сказаться на ходе избирательной кампании в США. В связи с этим Белый дом пытается развернуть информационную повестку в пользу того, что «все идет по плану». Так они планируют избежать недовольства со стороны населения. Нечто подобное офис Зеленского пытался провернуть после потери Артемовска», – резюмирует Мирошник. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми». Он заверил, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину. В частности, он подчеркнул, что Вашингтон готов сосредоточиться на предоставлении необходимой помощи, «если, когда и как» Владимир Зеленский «захочет воевать вдоль этой линии или любой другой». Между тем в России неоднократно подчеркивали, что США готовы воевать с Москвой до последнего украинца. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что текущие события хорошо укладываются в рамки западной теории о «золотом миллиарде». Она подчеркивала, что сокращение населения Земли является приоритетной задачей для западных стран. По мнению Захаровой, сторонники идеи сокращения населения считают, что у них это здорово получается, так как они уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и тех коррупционных схем, по которым эта техника поставляется. Официальный представитель МИД России в этой связи озвучила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отмечал, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие. Напомним, в понедельник украинский институт будущего сообщил о сокращении населения страны к маю 2023 года до 29 млн человек. В свою очередь правозащитница Лариса Шеслер назвала новые данные завышенными. По ее мнению, на территории государства проживает около 20 млн человек. Путин назвал сроки размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда завершится подготовка сооружений для него, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что все идет по плану. Сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений начнутся мероприятия, связанные с размещением на территории Белоруссии соответствующих видов оружия, передает ТАСС. Кроме того, Путин заявил Лукашенко, что планирует обсудить с ним тему безопасности «с глазу на глаз». Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Контроль над ядерным оружием остается за Москвой. Новости СМИ2 Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Киевский режим прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. «Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился. Министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области ракетами Storm Shadow Сальдо: ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области ракетами Storm Shadow 9 июня 2023, 16:59 Текст: Вера Басилая

Украинские войска открыли огонь по детскому лагерю на Арабатской стрелке с применением Storm Shadow, ПВО сбила одну ракету, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Сальдо написал в Telegram-канале, что ВСУ предположительно выпустили три ракеты Storm Shadow, две из них попали в гражданский объект, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Позднее стало известно, что в этом лагере находились эвакуированные из-за затопления жители Херсонской области. Ранее украинские военные нанесли удар по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, подтопленной после разрушения Каховской ГЭС. При обстреле погибли два человека, в том числе беременная женщина. Новости СМИ2 Пушилин пообещал скорое освобождение Марьинки Врио главы ДНР Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Марьинки

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

После переброски дополнительных чеченских подразделений в Марьинку освобождение этого пригорода Донецка не затянется, считает врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин уточнил, что освобождение Марьинки затянулось, поскольку украинское командование постоянно перебрасывает туда резервы, хотя они и не достигают той численности, что были в Артемовске. Однако, заявил Пушилин РИА «Новости», теперь в пригород Донецка переброшены дополнительные чеченские подразделения, так что полное Марьинки не должно сильно затянуться. Он также выразил мнение, что российским силам следует продолжить наступление и приступить к освобождению следующих населенных пунктов. Ранее Пушилин заявил, что украинских военных необходимо подвинуть не менее чем на 500 км от российских границ, а в будущем придется освобождать всю Украину. Стало известно о потере ВСУ позиций при попытке прорвать оборону российских сил Военный эксперт Марочко рассказал о потере ВСУ ряда позиций при попытке прорвать оборону российских сил 9 июня 2023, 08:59 Текст: Алина Власенко

Украинские войска при попытке наступления на Луганском направлении потеряли ряд позиций в результате контрудара российских сил, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что украинские войска продолжают наступать на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, пытаясь прорвать российскую линию обороны. Однако Марочко подчеркнул, что ВСУ не достигли своих целей, а наоборот, потеряли контроль над позициями в результате ответных действий российских сил, передает ТАСС.

Ранее Марочко сообщил, что командование ВСУ намеренно занижает потери личного состава при ведении наступления в зоне спецоперации. Новости СМИ2 В боях за Авдеевку и Марьинку за сутки уничтожено до 410 украинских военных 9 июня 2023, 14:50 На Донецком направлении самые активные боевые действия велись под Марьинкой и Авдеевкой Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Южной группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях пунктов Красногоровка, Химик, Первомайское и северной окраины Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Вклинений в российскую оборону не допущено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ходе боев за минувшие сутки ликвидированы около 410 военнослужащих, четыре танка, восемь машин пехоты, американская артсистема М777 и гаубица «Мста-Б». В районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ недалеко от Новомлынска, Молчаново, Берестового Харьковской области и Розовки Луганской народной республики (ЛНР). Рядом с Ольшаной Харьковской области и Новоселовским ЛНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы Д-30, перечислили в Минобороны. На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки «Центр» нанесено поражение противнику около Невского ЛНР, Ямполовки и Григоровки ДНР. Около Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки на этом направлении уничтожены более 50 военнослужащих, машина пехоты, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубица Д-20. В районе Серебрянки ДНР поражена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, отчитались в Минобороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки уничтожены до 70 военнослужащих, десять бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 126 районах. Под Дзержинском ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. У Гуляйполя Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве. Клинцевич: ВСУ намеренно бьют по пострадавшим мирным жителям в Херсонской области Клинцевич назвал человеконенавистническими удары ВСУ по пунктам эвакуации пострадавших от затопления жителей Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Украинские военные, подорвавшие Каховскую ГЭС и тем самым устроившие катастрофу на Днепре, решили добивать пострадавших мирных жителей. Они наносят целенаправленные удары по пунктам эвакуации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее стало известно об обстреле ВСУ пункта эвакуации жителей Голой Пристани в Херсонской области. «Нет сомнений, что ВСУ намеренно бьют по пунктам эвакуации мирных жителей в Херсонской области. От их ударов погибла беременная женщина. Такие действия можно назвать только военным преступлением, мотивированным человеконенавистнической идеологией», – сказал Франц Клинцевич, лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», бывший член Совфеда. «Украинские военные четко осознают, что они совершили – создали экологическую катастрофу и человеческую трагедию. При этом они пытаются тех, кто пострадал, добить в местах эвакуации. Понятно, что санкцию на эти действия дают их союзники из США и НАТО, которым совершенно нет дела до людских жизней», – акцентировал он. «Исполнители этих зверств ведь прекрасно понимают, по кому они бьют. Поэтому я глубоко убежден, что все, кто это курируют и исполняют, должны понести неотвратимое наказание», – подчеркнул собеседник. «На этом фоне Россия делает все, чтобы спасти людей. На месте находится профильный министр, все необходимые ведомства, волонтеры. Вместе с тем ситуация, конечно, ужасающая. Процесс эвакуации очень сложный. Но у наших спасателей есть большой опыт организации подобных действий», – отметил Клинцевич. «Помощь оказывается беспрецедентная. Спасатели самоотверженно борются за жизнь не только каждого человека, а еще домашних животных. Всех пострадавших переводят в пункты временного размещения, вдали от зоны затопления», – добавил он. «При этом на иностранных ресурсах распространяют контент с пострадавшими и указывают на вину российского государства в этой катастрофе. Извращают все факты и плодят фейки. Поэтому мы должны четко понимать, что наша задача – противостоять этой лжи, непорядочности, сделать все возможное для спасения людей и наказания виновных», – заключил собеседник. Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сообщило, что два человека погибли, еще двое пострадали в результате обстрела ВСУ пункта эвакуации жителей Голой Пристани в Херсонской области, который оказался затоплен после разрушения конструкций Каховской ГЭС. Глава региона указал на намеренные действия украинских военных. «Стреляли специально по мирным людям», – подчеркнул Сальдо. Как сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию в регионе с Сальдо. По словам Пескова, Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием диверсии на Каховской ГЭС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением. Кроме того, Сальдо поручил региональному правительству как можно скорее выработать порядок выплаты компенсаций членам семей, погибших в результате ЧС на Каховской ГЭС. Они получат по 1 млн рублей. Пострадавшим выплатят от 200 до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также жители региона получат единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей на человека, а в связи с утратой имущества первой необходимости – от 50 до 100 тыс. рублей на человека. В зону затопления в Херсонской области прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он посетил Алешки, Голую Пристань и другие населенные пункты, подвергшиеся наводнению после разрушения Каховской ГЭС. По словам Сальдо, к вечеру среды, из охваченных наводнением районов Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС эвакуированы более 4 тыс. человек. По словам врио губернатора, сейчас в регионе в наличии около полусотни пунктов временного размещения на почти 3 тыс. мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5,5 тыс. человек. Содействие во временном размещении эвакуированных граждан готовы оказать Крым, Запорожская область и другие регионы, сообщил Сальдо. Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Новости СМИ2 Bloomberg: Запад признал значительные потери техники ВСУ Bloomberg: Запад заявил о значительных потерях боевой техники ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Перешедшие в наступление Вооруженные силы Украины уже понесли существенные потери боевой техники, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Так, источник Bloomberg сообщил о значительных потерях украинских сил. При этом чиновник заявил, что украинские союзники дор сих пор не поняли, начал ли Киев обещанное контрнаступление или лишь пытается выявить слабые места в российской обороне.

В то же время в американском Институте изучения войны считают, что украинское контрнаступление вряд ли будет представлять собой одну крупномасштабную кампанию, а вероятно будет состоять из множества операций разного масштаба и интенсивности. Эксперты предполагают, что такие операции продлялся несколько недель, передает ТАСС. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил газете ВЗГЛЯД, что ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых.